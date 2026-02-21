Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану с целью усилить давление на Тегеран в вопросе ядерной сделки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается вариант точечной операции по нескольким военным или государственным объектам, не переходя сразу к масштабной военной кампании.

Конгресс США готовится дать Трампу «зелёный свет» для атаки на Иран. Вероятность начала боевых действий в ближайшие недели оценивается на уровне около 90%. Когда в Иране шли массовые протесты и президент США обещал митингующим поддержку у США еще не была развернута военная группировка на Ближнем Востоке, сейчас ситуация изменилась — штаты развернули в регионе крупную группировку, включающую два авианосца, больше десятка военных кораблей и сотни боевых самолётов.

Иран старается уйти от вооруженного конфликта, МИД страны заявил, что в течение 2—3 дней будет готов проект соглашения, который представят специальному посланнику США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. На вероятность силового сценария указывает и то, что Великобритания экстренно запретила Трампу использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по Ирану.

Многие военные эксперты сходятся на том, что наземной операции, как в Венесуэле, не будет, а результат атаки во многом зависит от того, смогут ли США и Израиль поразить лидера Ирана — Хаменеи. Понятно, что ракетными ударами этого достичь сложно, поэтому многое зависит от агентов «Моссада». Как на этом фоне Китай усиливает контрразведывательную работу против «Моссада» в Иране и Египте, чтобы защитить своих партнеров и свои интересы на Ближнем Востоке, в материале RTVI.

Помощь от большого брата

​​Китай провел серьезный анализ ситуации в Иране после ударов и операций США и Израиля в период с 2025 по начало 2026 года. В результате были выявлены серьезные уязвимости в системе безопасности важных иранских объектов и баз данных. Начиная с января 2026 года, пишет доцент Университета в Бени-Суэйфе (Египет), эксперт в области китайско-израильских отношений Надя Хелми, Пекин запустил стратегию защиты иранского режима от проникновения «Моссада» и ЦРУ, нацеленной на любые потенциальные иранские цели, и устранения всех пробелов в системе безопасности, обороны и военной сфере Ирана.

Эта стратегия включает полный отказ Тегерана от американского и израильского программного обеспечения, и замены его закрытыми, зашифрованными китайскими системами, которые трудно взломать. Кроме этого, Китай поставил Ирану передовые китайские сенсорные системы и радары, например систему YLC-8B. Эта система используется для отслеживания американских самолетов-невидимок и проведения электронного наблюдения.

Китай также участвует в расследовании утечки данных гражданского реестра и паспортов граждан Ирана, которые были скомпрометированы иностранными организациями, в частности американскими и израильскими. Китай убеждает Иран полностью перейти на китайскую спутниковую навигационную систему BeiDou в качестве альтернативы американской системе GPS, чтобы избежать отслеживания иранских целей внутри страны. Смогут ли китайцы в столь сжатые сроки помочь выстроить защиту союзнику, станет ясно в ближайшее время.

Девятое бюро

По мнению Хелми, в последние пару лет масштабы своей деятельности на Ближнем Востоке расширяет Девятое бюро Министерства государственной безопасности (МГБ) КНР — спецслужба, отвечающая за контрразведку. По ее мнению, это связано со стремлением Пекина обезопасить свои стратегические и экономические интересы в регионе.

Так, китайские спецслужбы наращивают взаимодействие в сфере безопасности с Ираном и Египтом. Это сотрудничество направлено на более эффективное противодействие операциям израильского «Моссада» на территории этих двух государств, имеющих для Пекина стратегическое значение. Ключевая цель — обеспечить как безопасность инфраструктурных проектов инициативы «Пояса и пути», так и поставки Тегерану и Каиру китайских оборонных технологий.

«Операции Девятого бюро — это часть более напористой политики Китая в отношении Израиля с 2024 года, которая характеризуется решительным дипломатическим противодействием военным операциям Израиля и публичной поддержкой Китаем прав палестинцев на международных форумах», — пишет Надя Хелми.

Девятое бюро — это административный термин для подразделений в структуре министерств КНР, которые выполняют специализированные разведывательные или охранные функции, объясняет Надя Хелми. Например, при Министерстве общественной безопасности КНР есть Девятое бюро, которое среди прочего отвечает за безопасность первых лиц государства.

По словам эксперта, Девятое бюро Министерства государственной безопасности КНР, или Бюро по борьбе с диссидентством и шпионажем — самое известное. Прообразом организационной структуры Девятого бюро послужило Девятое управление КГБ СССР.

«Ящик Пандоры» в Иране

В зарубежные задачи Девятого бюро МГБ КНР входит противодействие «Моссаду» в Иране, что подразумевает тщательный мониторинг проникновения израильской разведки в Исламскую республику, масштабы которого были выявлены в 2025 году. В целях защиты своих интересов Китай снабжает Иран развединформацией и технологиями, которые позволяют обезопасить иранские оборонные и ядерные объекты, отмечает Надя Хелми.

Более того, Девятое бюро ведет работу по нейтрализации израильских шпионских сетей и в соседних с Ираном государствах, если те служат плацдармом для атак на иранскую территорию.

«Пекин рассматривает успех „Моссада“ в проникновении в Иран и в союзнический Египет как прямую угрозу непосредственным интересам Китая. Это вынуждает Китай активизировать свои усилия по противодействию израильской разведке, что в разведывательных кругах называют „противодействием ящику Пандоры, полному опасностей“», — пишет эксперт.

Китайское оружие в Египте

Оценивая египетско-китайское партнерство в борьбе с «Моссадом», Хелми называет Девятое бюро МГБ КНР «техническим разведывательным щитом», подчеркивая его роль в сферах технологий и кибербезопасности.

По ее словам, Девятое бюро обеспечивает безопасность китайских логистических проектов в Египте, в особенности в зоне Суэцкого канала, а также уделяет особое внимание защите морских путей. В сферу ответственности китайских разведчиков входит и отслеживание частных разведывательных компаний, через которые «Моссад» потенциально способен легализовать свое присутствие в Африке.

Пекин и Каир также активизировал взаимодействие в таких сферах, как обмен развединформацией и торговля оружием. В своей статье Хелми упоминает публикацию 2025 года в газете Israel Hayom, в которой израильские источники выразили обеспокоенность участившимися контактами на высшем уровне между египетскими и китайскими официальными лицами. На тех встречах стороны могли обсуждать поставки Каиру оборонной техники из КНР — в частности, военных кораблей и систем ПВО.

Согласно публикации, израильские опасения вызваны стремлением Египта диверсифицировать военные поставки за счет Китая. Такой шаг соответствует политике Каира по снижению зависимости от Вашингтона, традиционно доминирующего на египетском оружейном рынке. При этом США ограничивают свой военный экспорт в Египет, чтобы сохранить силовое преимущество Израиля в регионе, отмечает Хелми.

Кроме того, израильские спецслужбы рассматривают как серьезный вызов своей безопасности не только недавние совместные военные учения Египта и Китая «Орлы цивилизации», но и расширение технологического партнерства между двумя странами, ведущее к оснащению египетской армии современными китайскими военными технологиями.

В связи с этим, продолжает Хелми, в задачи Девятого бюро добавляется обеспечение безопасности китайских военных технологий в Египте. Особое значение эта работа приобретает на фоне поставок Каиру китайских систем ПВО HQ-9B и истребителей J-10C.

«Перед Девятым бюро стоит задача не допустить, чтобы „Моссад“ получил доступ к техническим деталям этих вооружений или попытался вывести их из строя с помощью электронных средств. Это объясняет растущую озабоченность Израиля из-за сотрудничества Китая и Египта в области разведки», — подчеркивает Надя Хелми.

Порты Израиля

Девятое бюро МГБ КНР курирует безопасность китайских активов не только в Иране и Египте, но и в самом Израиле. В зоне особого контроля китайской разведки находятся порты Хайфы и Тель-Авива, где она противодействует израильским и американским спецслужбам, чтобы не допустить утечки новейших китайских технологий.

С учетом масштабного присутствия китайского капитала в инфраструктуре Израиля, особенно в вышеупомянутых портах, Девятое бюро сосредоточено на том, чтобы эти проекты не стали каналом для шпионажа или рычагом воздействия на Пекин в условиях кризиса.

Кроме того, китайская разведка борется с попытками вербовки своих сограждан (сотрудников дипмиссий и студентов) от попыток вербовки со стороны израильских спецслужб.

Кибербезопасность прежде всего

В начале 2026 года Пекин потребовал от китайских компаний отказаться от использования ПО для кибербезопасности, которое было разработано в США и Израиле. В основе этого решения лежали опасения по поводу потенциальных «бэкдоров», через которые израильские или американские спецслужбы могли бы проникнуть в китайские инфраструктурные объекты.

В своем анализе эксперт подчеркивает роль Девятого бюро МГБ КНР в процессе вытеснения израильского программного обеспечения из технологической инфраструктуры ближневосточных союзников Китая, в частности Египта и Ирана.

В самом Израиле растут опасения, что проданные израильтянам китайские технологии могут использоваться для сбора разведданных для Пекина или же Тегерана.