В 2025 году Дональд Трамп, переизбравшийся на пост президента США, вместе с семьей возвращается в Белый дом, а его жена Мелания Трамп вновь получает статус первой леди еще на четыре года. RTVI напоминает, чем занималась супруга республиканца после выборов 2020-го, и приводит интересные моменты ее биографии.
- Дважды первая леди США родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место. Выросла Мелания в Севнице, недалеко от Любляны — столицы Словении, которая тогда была частью Югославии.
- После того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году, в Севнице местные предприятия начали выпускать продукцию, которая так или иначе отсылала к первой леди. Так появился торт «Мелания», а также вино, шоколад и даже тапочки.
- Мелания владеет несколькими языками. Помимо родного словенского госпожа Трамп говорит на сербском, французском, немецком, итальянском и, конечно же, английском. Также супруга Дональда Трампа неплоха в бизнесе. В 2010 году Мелания запустила собственную линейку ювелирных изделий и часов «Melania Timepieces & Jewelry».
- Мелания Трамп начала модельную карьеру, когда ей было 17 лет — тогда она носила фамилию Кнавс (в немецком варианте Кнаусс), а в 1992 году заключила контракт с миланским модельным агентством.
- С будущим 45-м и 47-м президентом США Мелания познакомилась в 1998 году в Kit Kat Club на вечеринке во время нью-йоркской недели моды. «Он хотел мой номер. Но в тот вечер был не один. Я не дала. Я сказала: «Напишите мне свой, и я перезвоню»», — вспоминала Мелания. Кстати, в год их знакомства Дональд Трамп еще не был официально разведен со своей второй женой Марлой Мейплз. На тот момент будущему президенту было 52 года, а Мелании — 28.
- Трамп сделал предложение Мелании в 2004-м, а спустя год они поженились. У пары один общий ребенок — сын Бэррон, родившийся в 2006 году. Еще четырем детям супруга (Дональду Трампу-младшему, Иванке, Эрике и Тиффани) Мелания приходится мачехой.
- После победы Трампа на выборах 2016-го Мелания Трамп стала второй за историю США первой леди иностранного происхождения. До нее подобное было только в XIX веке с Луизой Адамс — женой 6-го президента США Джона Куинси Адамса. Однако она была наполовину американкой, так как отец Адамс был родом из Штатов.
- В 2018 году Мелания Трамп запустила программу «Будь лучшим» («Be Best»). Кампания была направлена на развитие у детей здорового образа жизни, правильное использование соцсетей и борьбу со злоупотреблением опиоидами. «Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей, но слишком часто это влияние оказывается негативным», — объясняла первая леди.
- После того, как супруг Мелании проиграл выборы 2020 году, уступив действующему президенту Джо Байдену, уже бывшая первая леди фактически пропала из поля зрения общественности. Она лишь изредка посещала публичные и частные мероприятия. Во время Национального съезда Республиканской партии в июле Мелания Трамп не стала выступать с речью, хотя по традиции супруги кандидатов в президенты это делают.
- Возможно, Мелания Трамп не так часто появлялась на публике, особенно во время президентской кампании своего мужа, потому что писала книгу. В октябре вышли ее мемуары под названием «Мелания». После этого у нее появился новый статус: автор бестселлера № 1 по версии New York Times. «Личные мемуары дают читателям редкую возможность заглянуть в ее жизнь, начиная с момента, как она в возрасте 26 лет ступила на американскую землю, и заканчивая покушением на ее мужа летом в Батлере, штат Пенсильвания», — пишет Fox News.