В 2025 году Дональд Трамп, переизбравшийся на пост президента США, вместе с семьей возвращается в Белый дом, а его жена Мелания Трамп вновь получает статус первой леди еще на четыре года. RTVI напоминает, чем занималась супруга республиканца после выборов 2020-го, и приводит интересные моменты ее биографии.

Дважды первая леди США родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место. Выросла Мелания в Севнице, недалеко от Любляны — столицы Словении, которая тогда была частью Югославии.

После того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году, в Севнице местные предприятия начали выпускать продукцию, которая так или иначе отсылала к первой леди. Так появился торт «Мелания», а также вино, шоколад и даже тапочки.

Мелания владеет несколькими языками. Помимо родного словенского госпожа Трамп говорит на сербском, французском, немецком, итальянском и, конечно же, английском. Также супруга Дональда Трампа неплоха в бизнесе. В 2010 году Мелания запустила собственную линейку ювелирных изделий и часов «Melania Timepieces & Jewelry».

Мелания Трамп начала модельную карьеру, когда ей было 17 лет — тогда она носила фамилию Кнавс (в немецком варианте Кнаусс), а в 1992 году заключила контракт с миланским модельным агентством.

С будущим 45-м и 47-м президентом США Мелания познакомилась в 1998 году в Kit Kat Club на вечеринке во время нью-йоркской недели моды. «Он хотел мой номер. Но в тот вечер был не один. Я не дала. Я сказала: «Напишите мне свой, и я перезвоню»», — вспоминала Мелания. Кстати, в год их знакомства Дональд Трамп еще не был официально разведен со своей второй женой Марлой Мейплз. На тот момент будущему президенту было 52 года, а Мелании — 28.

Трамп сделал предложение Мелании в 2004-м, а спустя год они поженились. У пары один общий ребенок — сын Бэррон, родившийся в 2006 году. Еще четырем детям супруга (Дональду Трампу-младшему, Иванке, Эрике и Тиффани) Мелания приходится мачехой.

После победы Трампа на выборах 2016-го Мелания Трамп стала второй за историю США первой леди иностранного происхождения. До нее подобное было только в XIX веке с Луизой Адамс — женой 6-го президента США Джона Куинси Адамса. Однако она была наполовину американкой, так как отец Адамс был родом из Штатов.

В 2018 году Мелания Трамп запустила программу «Будь лучшим» («Be Best»). Кампания была направлена на развитие у детей здорового образа жизни, правильное использование соцсетей и борьбу со злоупотреблением опиоидами. «Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей, но слишком часто это влияние оказывается негативным», — объясняла первая леди.

После того, как супруг Мелании проиграл выборы 2020 году, уступив действующему президенту Джо Байдену, уже бывшая первая леди фактически пропала из поля зрения общественности. Она лишь изредка посещала публичные и частные мероприятия. Во время Национального съезда Республиканской партии в июле Мелания Трамп не стала выступать с речью, хотя по традиции супруги кандидатов в президенты это делают.

Возможно, Мелания Трамп не так часто появлялась на публике, особенно во время президентской кампании своего мужа, потому что писала книгу. В октябре вышли ее мемуары под названием «Мелания». После этого у нее появился новый статус: автор бестселлера № 1 по версии New York Times. «Личные мемуары дают читателям редкую возможность заглянуть в ее жизнь, начиная с момента, как она в возрасте 26 лет ступила на американскую землю, и заканчивая покушением на ее мужа летом в Батлере, штат Пенсильвания», — пишет Fox News.