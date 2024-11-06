В США завершился день выборов. Подсчет голосов еще продолжается, однако в мире уже поздравляют 45-го президента Дональда Трампа с возвращением в Белый дом в качестве 47-го главы государства. RTVI собрал первые реакции мировых и американских политиков на переход Овального кабинета под крыло «красных».

Мировые политики о Трампе

Самым первым в ряду поздравителей оказался 43-летний президент Сальвадора Найиб Букеле.

«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Да благословит и направит вас Бог», — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), прикрепив фотографию, где он пожимает Трампу руку.

Премьер-министры Венгрии и Израиля Виктор Орбан и Беньямин Нетаньяху назвали возвращение республиканца «величайшим камбэком». Также Трампа поздравили с переизбранием президент Сербии Александр Вучич, канцлеры Австрии и Германии Карл Нехаммер и Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава британского правительства Кир Стармер, недавно переизбравшаяся президент Молдовы Майя Санду, а также премьеры Австралии и Италии Энтони Албаниз и Джорджа Мелони.

С поздравлением выступили президент Украины Владимир Зеленский, с которым Трамп встречался в сентябре в Нью-Йорке во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем, как сообщил агентству ТАСС диписточник в Брюсселе, лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию на ноябрьском саммите в Будапеште о дальнейших действиях Евросоюза после победы Трампа.

А вот президент России Владимир Путин поздравлять республиканца, похоже, не собирается.

«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом после победы в 2016 году российский лидер направлял Трампу свои поздравления.

Что о победе Трампа думают в США

Отношение к переизбранию Дональда Трампа в Соединенных Штатах неоднозначное, но это логично, учитывая, что страна долгое время была поделена на «красных» и «синих». Сторонники 45-го президента поздравляют бывшего главу государства с возвращением в Овальный кабинет.

«С возвращением президента Трампа в Белый дом нет слишком серьезных препятствий и слишком сложных задач», — сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал спецпрокурора Джэка Смита прекратить расследования в отношении Трампа.

«Пришло время с нетерпением ждать новой главы в вашей юридической карьере, поскольку эти политически мотивированные обвинения против президента Трампа уперлись в стену», — написал он в X (бывший Twitter).

А вот по другую сторону настроения противоположные.

«Я думаю, что все кончено», — цитирует Politico анонимного социолога-демократа.

«Страх и гнев победили. Он играл на страхе и гневе, это и восторжествовало», — заявил министр внутренней безопасности при администрации Барака Обамы Джей Джонсон.

При этом большинство видных демократов пока что хранят молчание.

Еще и Конгресс: к чему привела ночь на 6 ноября

Помимо очевидного — Трамп вернул себе кресло в Овальном кабинете после того, как в 2020-м потерпел поражение от Джо Байдена, — ситуация изменилась и в Сенате. Причем весьма плачевно для демократов.

Каждые два года верхняя палата Конгресса обновляется на треть, 2024-й не стал исключением. Однако результаты оказались неожиданными, ведь в Огайо, Монтане и Западной Вирджинии победили республиканцы, переломив ситуацию. До этого Сенат удерживали «синие», однако теперь 52 из 100 мест — у «красных».

Схожая ситуация и в Палате представителей, в которую раз в два года избираются 435 политиков. Для того, чтобы получить большинство, одной из партий необходимо занять 218 кресел. Пока что лидируют «красные», но до сих пор ни республиканцы, ни демократы не пересекли линию безоговорочной победы.

Что касается борьбы непосредственно за президентское кресло, уже в четырех из семи колеблющихся штатов (Джорджии, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине) Дональд Трамп одержал победу. Причем во время выборов 2020 года все колеблющиеся штаты кроме одного (Северной Каролины) выбрали демократа Джо Байдена.

Однако не стоит забывать, что впереди страну ждет голосование коллегии выборщиков. Они соберутся в столицах своих штатов лишь 17 декабря, определятся, кому они отдадут свой голос, а Конгресс утвердит результаты 6 января 2025-го.

Вообще выборщики должны придерживаться мнения большинства в своем штате, однако бывали случаи, когда кто-то из коллегии делал противоположный выбор. Таких выборщиков называют ненадежными, а максимальный штраф за «бунтарство» составляет $1 тыс.