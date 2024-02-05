В Москве объявился неожиданный гость — в российской столице заметили известного американского экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона. После того, как в соцсетях распространились его фотографии в Большом театре, появилась теория, что журналист прилетел ради интервью с президентом России Владимиром Путиным. Что известно о возможной встрече и чем известен Карлсон — в материале RTVI.

Так будет ли интервью?

Разговоры о вероятности беседы Путина с американским журналистом, которого очень любят цитировать в российских СМИ и соцсетях, появляются не впервые. К примеру, в августе 2023 года главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что Карлсон «очень просит интервью» с российским лидером. Сам же экс-ведущий Fox News заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что «пытался» взять его у Путина, однако получил запрет от властей США.

В посольстве США в Москве сообщили RTVI, что не в курсе подробностей визита. «Мы видели эти сообщения, но у нас нет никакой конкретной информации о его поездке как частного гражданина США», — заявили в дипмиссии.

В самом Вашингтоне первый визит Такера Карлсона в Москву вызвал нешуточный переполох — так, по крайней мере, утверждают политики от Республиканской партии. По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), демократы «бьются в судорогах» из-за такой перспективы.

«Демократы и их пропагандисты в СМИ бьются в судорогах от возможности того, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Они считают, что имеют право быть цензорами и что именно они говорят вам, что думать и во что верить. Они ненавидят, когда кто-то вроде Такера отходит «от сценария»», — написала она в Х (бывший Twitter).

В Кремле, в свою очередь, не стали ни подтверждать, ни опровергать вероятность беседы.

«Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в РФ, многие продолжают работать здесь, мы это приветствуем».

Тем не менее, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Кремль все же обдумывает такую возможность, а Карлсон на вопрос об интервью с Путиным ответил: «Посмотрим».

Уволенный «феникс»

Журналистская карьера Такера Карлсона взлетела после того, как он пришел в Fox News, причем настоящий высот он достиг, когда в 2016 году начал вести программу «Tucker Carlson Tonight» («Вечер с Такером Карлсоном»). Это шоу в прайм-тайм стабильно собирало аудиторию в несколько миллионов зрителей, а в 2020-м даже стало самым рейтинговым кабельным новостным шоу в США. На канале он вел еще несколько программ, в том числе «Fox News Tonight».

Однако резкие и далеко не всегда подкрепляемые фактами заявления Карлсона в итоге сыграли против журналиста-шоумена. 24 апреля прошлого года стало известно, что он покинул пост телеведущего, о чем сообщила сама медиакомпания.

В The New York Times заметили, что релиз выпустили всего через несколько дней после того, как Fox Corp. в досудебном порядке уладила спор с Dominion Voting Systems. После президентских выборов 2020 года в США, когда победил демократ Джо Байден, Карлсон усомнился, что голоса были подсчитаны правильно. Журналист допустил, что машины для голосования, произведенные этой компанией, могли намеренно искажать данные. В Dominion Voting Systems сочли подобные заявления клеветой и обратились в суд. В итоге Fox Corp. Согласилась выплатить $787,5 млн компенсации.

Впрочем, уход с канала не сильно подкосил Карлсона. Уже в июне он запустил свое авторское шоу в Twitter (нынешний Х), а также успел проинтервьюировать экс-президента США Дональда Трампа, нового главу Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Весь в отца

За свою жизнь 54-летний журналист успел поработать в более чем десятке различных СМИ. Среди них в том числе есть телеканалы CNN, MSNBC, а также он писал, в частности, для Weekly Standard, The Daily Caller и New York Magazine.

Кстати, после колледжа Карлсон безуспешно пытался устроиться в Центральное разведывательное управление. Однако, как писали в The New Yorker, ЦРУ предпочитает «не нанимать болтливых».

Впрочем, журналистика в чете Карлсонов — дело семейное. Его отец был директором «Голоса Америки»* в течение последних шести лет холодной войны, гендиректором Корпорации общественного вещания (CPB) и главой King World Public Television. К тому же Карлсон-старший успел недолго побыть политиком и дипломатом: в 1980-х он попытался стать мэром Сан-Диего, а в начале 1990-х на тот момент президент США Джордж Буш-старший назначил его послом на Сейшелах.

Теперь же и у Такера есть все шансы окунуться в мир большой политики.

Политическое будущее?

В ноябре 2023-го республиканец Дональд Трамп, который планирует вернуться в Овальный кабинет после ноябрьских выборов, заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Карлсона в качестве кандидата на пост вице-президента.

«У него отличный здравый смысл», — сказал бывший американский лидер в эфире радиошоу Clay Travis & Buck Sexton.

У этих двоих действительно много общего, особенно в том, что касается устройства американского общества. К тому же официально Такер Карлсон был на стороне Трампа, особенно после голосования 2020 года. Тогда журналист заявил, что выборы были сфальсифицированы, а граждане Соединенных Штатов выбрали оставить 45-го президента еще на один срок. К чему подобные высказывания привели, мы уже знаем.

Помимо этого, экс-ведущий Fox News защищал Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021-го, обвинив в беспорядках «леваков», а сам захват здания Конгресса назвал спланированной ФБР операцией-ловушкой, чтобы дискредитировать проигравшего республиканца и его сторонников.

Однако во время разбирательства с Dominion Voting Systems суду была представлена переписка сотрудников, в которой в том числе Карлсон активно критиковал Трампа. Позже все это просочилось в СМИ. В частности, телеведущий говорил, что Трамп «бесспорный чемпион мира в разрушении», а решение экс-главы США не посещать инаугурацию Байдена журналист назвал «деструктивным» и «отвратительным». Впрочем, оба — и Трамп, и Карлсон — похоже, предпочли не замечать инцидент с перепиской.

Но учитывая огромное количество крайне консервативных заявлений, которые ведущий успел сделать за годы в журналистике, складывается впечатление, что эти двое, и правда, смогут сработаться. Так, Карлсон выступает против контроля за огнестрельным оружием и против абортов. В 2019-м он утверждал, что Демпартия лоббирует аборты для того, чтобы «женщины могли быть послушными работницами, а не измотанными матерями». Также в мае 2022-го Карлсон говорил, что «подорвать христианство — главный проект левых, потому что оно стоит у них на пути». Кроме того, он яростно критиковал иммиграцию. В 2018-м журналист заявил, что мигранты делают США «грязнее», что привело к массовому исходу рекламодателей Fox.

В январе этого года американский ведущий раскритиковал Вашингтон за помощь Украине. По его словам, дальнейшая финансовая поддержка Киева приведет к уничтожению Украины.

«США из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И, прежде всего, Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», — предрек он.

* Внесен в реестр СМИ-иноагентов