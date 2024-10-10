В мае 2024 правоохранительные органы отправили под арест по делу о мошенничестве Марию Бабкину — владелицу сети модельных агентств Mary Way. По версии следствия, моделям обещали золотые горы и трудоустройство, но только после прохождения обучающих курсов — для их оплаты заставляли подписывать кредитные договоры на круглые суммы. Как выяснил RTVI, аналогичную схему могут использовать еще несколько модельных агентств — Eden Talent Agency (ETA) и Golden Label Agency. Десятки пострадавших утверждают, что при посещении модельных кастингов вместе с договором о сотрудничестве им на подписание “подсовывали” кредитные договоры. Подробности — в материале RTVI.

Кастинг на миллион. Или, как минимум, на десятки тысяч

Вечером 14 августа студентка Анастасия искала вакансии на «Авито» и наткнулась на объявление о наборе актеров для сериалов. Девушка оставила свой отклик и почти сразу получила ответ от менеджера, который пригласил ее на кастинг по адресу — Москва, Пестовский переулок, 12. На следующий день Анастасия пришла на пробы, заполнила анкету и стала дожидаться менеджера. «Ко мне подошел мужчина и отвел в уединенную комнатку. Там мне начали расписывать, какая компания прекрасная, хотя ее название очень долго не называли. Потом мне договор о сотрудничестве предоставили и предложили его подписать», — рассказала девушка.

По словам Анастасии, представители агентства сказали, что после подписания договора ее будет ждать бесплатная съемка для создания портфолио. «Параллельно с этим меня попросили продиктовать паспортные данные. Как мне сказали, они хотели проверить, есть ли у меня судимость и административные правонарушения. Как позже выяснилось, они проверяли не судимость, а объем кредита, который на меня можно взять», — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, во время подписания договора ей стало плохо, и она попросила перенести встречу на другой день. Но сотрудники агентства пригрозили, что в таком случае «все данные Анастасии будут удалены», а саму ее внесут в черный список, который «навсегда закроет путь в моделинг». После подписания договора Анастасию попросили продиктовать код, который пришел ей на мобильный. «Но код все не приходил. Я сказала, что договор подписан и я хочу уйти, но мне ответили, что уходить нельзя пока не скажу код. Меня там часа три держали», — рассказала Анастасия. Уже дома в тот же день девушка захотела расторгнуть договор и написала об этом одному из сотрудников агентства. Менеджер ответил, что это возможно только в том случае, если девушка признает, что она «в трезвом уме подписала кредитный договор».

«Я говорю, какой кредитный договор? Я ни с каким банком ничего не подписывала. А он мне: да ты не обращай внимание, это нужно для того, чтобы я оформил возврат. Записывать я уже ничего не стала», — рассказала Анастасия. По словам девушки, на следующий день она пошла в «Альфа-Банк», где ей сказали, что на нее был оформлен кредит в размере 37,308 тысячи рублей.

«Деньги сняли рано утром, примерно за 15 минут до моего прихода в банк. Девушка в банке спросила у меня: “Это что, мошенники были?”. Я подтвердила. Затем она спросила, диктовала ли я кому-то код. Я сказала, что диктовала. По коду на меня кредит и оформили, — рассказала Анастасия. — Я недавно ходила в полицию, вроде они даже уголовное дело хотят возбуждать. После того, как полиция начала работать, многие сотрудники этой компании очень резко поувольнялись и даже переделали название. Если раньше они были Eden Talent Agency, то теперь просто ETA».

Анастасия считает, что ей «еще повезло». В чате пострадавших в телеграме, где состоит девушка, более 34 человек. «Кто-то из них 80 тысяч должен банку, кто-то — 240 тысяч. Есть сестры-близняшки, которые вообще полмиллиона теперь выплачивают», — рассказала она в разговоре с RTVI.

Сестер зовут Мария и Анна (имена изменены — прим. RTVI). «Попались» на кредит они — как и Анастасия — в Пестовском переулке. Схема та же: приглашение на кастинг, «приватная беседа» с менеджером компании и подписание нескольких договоров: о предоставлении услуг и — как позже выяснилось — еще и кредитного.

«Пока мы читали договор, менеджер все время с нами общался, задавал вопросы. То есть концентрации было ноль. И постоянно заходили и выходили его коллеги с какими-то просьбами по типу: “А дай скотч, дай степлер”, — рассказала RTVI Анна, одна из сестер, — потом он нас начал торопить, говорил, что у них очередь из таких как мы, что договор можно хоть завтра расторгнуть».

По ее словам, в этой суматохе менеджер дал им на подпись еще один листок, при это часть текста на нем он закрыл своей рукой. Почуствовав неладное, Анна спросила его: “Это что, кредитный договор?”, а в ответ услышала: “Нет, не переживайте. Сейчас просто скажете на видео, что все документы подписали в трезвом уме — и тогда мы вас отпустим”.

“Нам уже было просто стремно, нас там пять часов держали, поэтому мы хотели просто скорее выйти и записали”, — говорит Анна. Теперь они вместе с сестрой вынуждены выплачивать больше полумиллиона рублей.

“Я им сказала, что подумаю. Наверное, этим и спасла себя”

Сайт у агентства ETA красочный. На превью встречает фотография рыжеволосой девушки и многообещающие слова: «Уникальный для России проект. С нами абсолютно любой человек раскроет свой потенциал в мире шоу-бизнеса». На первой странице будущим моделям предлагают прочитать отзывы об агентстве — исключительно положительные — и обратить внимание на мероприятия, в которых якобы принимает участие организация.

Услуг ETA предлагает тоже множество — от «модельного и актерского направления» до обучения СММ. Записаться на кастинг несложно: достаточно просто написать по указанному на сайте номеру и дождаться ответа менеджера. В переписке с корреспондентом RTVI сотрудница компании, проводившая набор на кастинг, сказала, что он будет проходить «в формате собеседования», где «на вас просто посмотрят и назначат дату и время на съемку». С собой девушка попросила взять лишь паспорт — по ее словам, это из-за «пропускной системы на входе», но на самом деле никакой системы нет.

Московский филиал ETA работает с 10 до 19. Девушек, пришедших по указанному адресу, встречает золотистая входная группа, на двери которой ровными буквами отпечатано: «кастинги здесь НЕ проводят».

«Сначала очень многие к нам приходили. И люди все разные были, мешали работать. А потом уже читают надпись — и идут за угол», — пожаловалась одна из сотрудниц салона красоты, который часто путают с агентством. Сам московский офис ETA действительно расположен за углом — во дворе.

Неприметная серая дверь, на которой нет никакой вывески, поминутно распахивается: молодые модели спешат на кастинг с самого утра. Крутая лестница ведет в небольшое подвальное помещение, наскоро обставленное мебелью «для уюта».

Тут же — фотозона и пять маленьких столиков для заполнения документов. За каждым из них сидят «будущие модели» и заполняют какой-то бланк. Между ними снуют менеджеры агентства — всего сотрудниц четыре. «Гостям» своих имен они не называют, а на любые вопросы нехотя отвечают «у нас так положено». Или вовсе не отвечают.



Во время заполнения бланка удается оглядеться: по углам подвала развешаны камеры видеонаблюдения. В центре — небольшая дверь, ведущая в отдельную комнату. Минуту назад одна из менеджеров компании повела туда молодую девушку. Рядом с дверью — фотозона с единственным бежевым фоном. «Вот так еще сфотографируйте», — начинает позировать стройная брюнетка, одна из «будущих моделей». Раздается щелчок затвора камеры.



Девушек, заполнивших бланк, просят отсканировать QR-код на ресепшен агентства. Это нужно для того, чтобы войти в беседу одного из мессенджеров: «Туда придет решение, берут вас дальше в модели или нет». Войти в беседу сразу не удается — связи в подвале ETA нет. Тогда сотрудники предлагают выйти на улицу и поймать сигнал там. Брюнетка, стуча каблуками, выпархивает из студии. Сразу за ней — рослый мужчина средних лет. «Ну что, вы теперь на всех обложках будете, девчонки? Сто процентов», — усмехается он и скрывается за углом. Девушка провожает его взглядом и вновь старательно перезагружает интернет-соединение. Брюнетку зовут Оля, ей чуть больше двадцати. Она принимает участие в модельных кастингах уже не первый год — по опыту знает, что «в этом бизнесе мошенников много» и нужно быть «максимально внимательной».

— Я тоже хожу, опасаюсь на мошенников нарваться. Сюда меня пригласили через мессенджер. Я посмотрела в инете, это же оно Eden Talent Agency?

— А отзывы ты читала?

— Читала. Фиговые. <…> Но я знаю, что как только начинают просить паспорт — сразу нужно уходить. Тут пока что мне ничего такого не предлагали, так что окей. Ждем, может, и правда возьмут, работу подкинут.

Интернет-соединение появляется. Оля загружает беседу, где должен «прийти ответ от агентства», прощается и напоследок говорит: «Видишь, на развод не похоже, все хорошо». Спустя 15-20 минут железная дверь вновь открывается — из здания выходит та самая девушка, которую отводили в отдельную комнату — ее зовут Марина [имя изменено]. Вместе с ней идем в сторону метро — попутно Марина рассказывает о кастинге. Ее слова почти ничем не отличаются от слов других пострадавших — пригласили на кастинг, отвели в отдельную комнату, предложили подписать договор.

По словам Марины, кастинг-директор «около часа с ней разговаривала», рассказывала про агентство и заверяла, что оно уже «давно вышло на международный уровень», но Марина сомневалась. «Я ощутила давление и меня прямо смутило. У них был миллиард вопросов о том, почему я не хочу подписать договор. Я попросила, чтобы они мне этот договор кинули [в телеграм], но он не открывается», — рассказала она. Контракт с агентством Марина так и не подписала — «почувствовала неладное» и тут же ушла. «Я им сказала, что подумаю. Наверное, этим и спасла себя», — сказала девушка.

Фальшивые агенты, настоящие долги

Свои истории RTVI рассказали еще более 20 молодых людей из разных городов — Краснодара, Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Калининграда. Кто-то из них, как и Марина, на обещания блестящей карьеры «не повелся». Однако большинство рассказов заканчиваются одинаково — пришли в поисках работы, а ушли с кредитом. Меняются только названия компаний: кто-то подписывал договор с Eden Talent Agency и ETA. Другие — c Golden Label Agency. Пострадавшие считают, что «это все одна компания, оформленная на разные ИП».

«Они переезжают из города в город и из офиса в офис. Это был первый звонок. У нас в Ростове они, например, уже не работают», — рассказала RTVI одна из пострадавших Алина Зименко. Согласно документам, поступившим в распоряжение RTVI, все агентства зарегистрированы на трех разных предпринимателей — ИП Каличава Мурман Нодарович, ИП Батырова Гулзина Музаффаровна и ИП Мухин Никита Андреевич. Юридические адреса у них разные, но фактический адрес, где проводят кастинги в Москве, один — Пестовский переулок 12.

Как выяснил RTVI, Мурман Каличава — 58-летний гражданин Украины, зарегистрировавший в Москве ИП в августе 2022 года. Среди основных видов его экономической деятельности — «торговля табачными изделиями, цветами и кормами для домашних животных», а также «деятельность в области фотографии, производства кинофильмов и работа по подбору персонала». Сейчас Каличава выступает ответчиком в нескольких судебных делах. Один из пострадавших в разговоре с RTVI рассказал, что «подал на него иск еще в июле». Суд был назначен на 18 сентября, но из-за неявки ответчика его перенесли на 15 октября.

«Многие не принимают наши иски, потому что мы своей рукой подписывали акт выполненных услуг. А уже как они были выполнены — качественно или нет, это уже нужно доказывать уголовным делом. Конкретно в моем деле мне суд приостановили, и судья прямо сказала, что лучше обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело», — добавила одна из пострадавших.

RTVI также удалось найти социальные сети других предпринимателей Гулзины Батыровой и Никиты Мухина. Информация со страницы Батыровой оказалась удалена, однако известно, что девушка приехала в Россию из Киргизии и некоторое время работала в одном из московских салонов красоты администратором. ИП она зарегистрировала в феврале 2023 года. Основной и единственный вид деятельности предпринимательницы — «производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов». Корреспонденту RTVI удалось связаться с Батыровой. На вопрос о том, знает ли она о модельном агентстве ETA, девушка сказала, что ей “не интересно отвечать”.



На странице Никиты Мухина, зарегистрировавшего ИП «для осуществления деятельности в области фотографии», также не нашлось никакой информации о том, является ли он одним из сотрудников московского модельного агентства Eden Talent Agency (Теперь — ETA). На вопрос, знакома ли ему эта компания и знает ли он о судебных исках против нее, Мухин не ответил и попросил «перезвонить позже». Дозвониться ему корреспондент RTVI так и не смог, однако по контактам, указанным у предпринимателя в социальных сетях, удалось узнать теги, добавленные к его номеру.

Согласно одному из них, Никита Мухин работал кастинг-менеджером в еще одном модельном агентстве — Mary Way. Им руководила Мария Бабкина, которая сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве.

Бабкина приехала в Москву из города Курчатов Курской области. В 2020 году она открыла собственное модельное агентство и стала продвигать личный бренд — Mary Way. Организация рекламировала услуги по обучению и продвижению моделей, актеров, теле- и -радиоведущих, гарантируя при этом их трудоустройство. Сначала дела Марии шли хорошо: 10 филиалов ее агентства работали в разных городах — от Москвы до Казани. Сама Бабкина постоянно выходила «в свет» — посещала показы, издавала собственный глянцевый журнал и даже открыла «Модный дом Марии Бабкиной» на Тверской.

Однако с каждым годом вопросы к модельному агентству Бабкиной все больше крепли. Появились пострадавшие, которые рассказывали, что сотрудники агентства вместо содействия в поиске работы предлагали им взять кредит «для успешного старта карьеры». В середине мая 2024 года Бабкина и еще одна сотрудница Mary Way были арестованы в Нижнем Новгороде по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, «злоумышленники активно рекламировали свои услуги по обучению моделей» и приглашали нижегородцев принять участие в бесплатном кастинге. При этом «противоправная деятельность велась под вывеской организации с офисами более чем в 10 городах России, в том числе в Москве и Нижнем Новгороде».

«Потерпевших уведомляли о том, что они приняты на обучение и в будущем имеют перспективы продвижения в медиасфере. Однако для начала карьеры всем клиентам было необходимо пройти несколько платных онлайн-курсов, стоимость которых составляла от 50 до 200 тысяч рублей. В результате многие обратившиеся были вынуждены оформлять кредиты или поступать в организацию на работу. При этом вместо трудового договора, некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг», — говорилось в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным ведомства, заявления в полицию были приняты у 16 пострадавших, а ущерб от действий компании превысил 2 млн рублей. «Всего следователями установлены 50 жителей региона, в отношении которых совершены противоправные действия. В ходе обысков в офисах и жилищах подозреваемых полицейские изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение”, — заявляли в МВД.

Уголовные перспективы

Возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве хотят добиться и собеседники RTVI. По словам пострадавших из Ростова-на-Дону, они отправили в прокуратуру Ростовской области коллективное обращение с просьбой дать оценку деятельности компаний, но ответа пока нет.

Кроме того, почти все несостоявшиеся «модели» рассказали RTVI, что обратились по факту мошенничества в суд и полицию. Александр Прокофьев, один из пострадавших из Ростова-на-Дону, рассказал, что подал иск на компанию Golden Label Agency в суд и уже с июля ждет назначения даты заседания, но ее постоянно переносят. «В банк тоже обращался, но там мне сказали, что я все кредитные договоры подписал сам, поэтому я могу курить бамбук и выплачивать», — добавил молодой человек.

Адвокат Александра в разговоре с RTVI рассказал, что пока он и его доверитель пытаются разобраться с агентством в рамках гражданского судопроизводства. «Ну это, я подчеркиваю, пока. Нам закон о защите прав потребителей позволяет подать заявление о расторжении договора с агентством. Но там договор дают на подпись очень умный и хитрый — к нему не подкопаешься. И мы понимаем, что если сейчас подать заявление о мошенничестве по статье 159-й, части 2-й или 3-й Уголовного кодекса, то нам правоохранительные органы скажут, что там нет состава преступления, потому что был подписан договор. Если бы его не было и вас просто так обманули — тогда они бы стали этим заниматься», — рассказал в разговоре с RTVI юрист.

По его словам, если будет большой поток гражданских дел и коллективных исков, то перспектив возбуждения уголовного дела будет больше. «Дальнейший шаг состоит в том, чтобы объединять все эти судопроизводства и прикладывать их к обращению в прокуратуру, потому что это уже будет система. <…> Я уже с этим на практике сталкивался. Подобные вопросы решаются правоохранительными органами, но, к сожалению, не так быстро», — добавил он. Еще один адвокат, выступающий доверенным лицом одного из пострадавших, подтвердил, что «дело по факту мошенничества возбудить можно, но это будет не будет просто».

RTVI направил запросы в столичные прокуратуру и полицию с просьбой прокомментировать деятельность модельных агентств ETA и Golden Label Agency, на момент публикации материала ответ в распоряжении редакции не поступал. Кроме того, RTVI направил запрос в ETA по официальным контактам на сайте агентства, и также не получил ответа.

В ходе подготовки материала корреспондент RTVI столкнулся с угрозами со стороны неизвестных лиц и обратился в полицию с соответствующим заявлением.