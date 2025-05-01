1 мая отмечают как День труда по всему миру. Однако во многих странах на этот праздник ложится отпечаток древних традиций, не имеющих никакого отношения к борьбе за трудящихся за свои права. Самые необычные варианты Первомая — в подборке RTVI.

Германия: Вальпургиева ночь

Именно в ночь с 30 апреля на 1 мая в Германии проходит фаустианская Вальпургиева ночь. Это одна из местных вариаций общеевропейского языческого праздника, знаменующего астрономическую середину между весенним равноденствием и летним солнцестоянием.

Поверья о разгуле нечистой силы в ночь перед 1 мая были распространены именно у германоязычных народов Западной Европы. У немцев в «Ведьмину ночь» (Hexennacht) наблюдалось скопление, соответственно, ведьм на горе Брокен — самой высокой точке гряды Гарц (имеющей вполне земную локацию в земле Саксония-Анхальт). По такому случаю к ее подножию и сегодня каждый год стекаются тысячи туристов.

Однако все инфернальные неистовства со времен Гете перекочевали исключительно на страницы художественной литературы и на партитуры классиков.

Франция: День ландыша

У французов все более галантно: отголоски языческого праздника весны трансформировались в День ландыша — эти первоцветы дарят друг друга французы.

Традиция восходит к истории, приключившейся в XVI веке с королем Карлом (Шарлем) IX, которого однажды во время вояжа по страну одарили связкой ландышей. Он был так тронут, что распорядился каждый год вручать эти цветы придворным дамам.

Впрочем, сентиментальные порывы души не помешали монарху устроить массовую резню гугенотов (протестантов) в печально известную Варфоломеевскую ночь.

Финляндия: карнавал студентов

Финны 1 мая отмечают Ваппу — разгульный карнавал, чьи корни также уходят к дохристианскому празднику весны, — но с налетом чествования прав трудящихся.

С вечера улицы украшаются воздушными шарами, рынки заполняются сувенирами, среди угощений — традиционный «хворост», который подается с домашним медом.

В Хельсинки накануне Первомая студенты и выпускники университетов собираются на Рыночной площади у фонтана Хавис Аманда — это бронзовая статуя морской девы, созданной на волне северного модерна в 1906 году.

У обнаженной девы нет ничего, кроме свиты в виде рыб и морских львов, но по случаю Ваппу она обретает белую студенческую фуражку. У ног девы принято было распивать шампанское. Правда, в 2023 году Хавис Аманду отправили на реставрацию, а летом 2024-го она триумфально вернулась на законное место.

Британия: танцы у майского шеста

В Англии в Средние века на 1 мая практиковались танцы вокруг Майского дерева, или шеста (Maypole).

Жители английских деревень вставали на рассвете, чтобы побродить по сельской местности и собрать полевые цветы. Ими украшали высокий шест, который устанавливали на деревенских лужайках. Вокруг него пели и танцевали. При этом проводился конкурс красоты — выбирали «королеву мая».

Сегодня эта традиция воспроизводится в некоторых школах как историческая реконструкция. А еще до сих пор дети устраивают весенние «колядки» — ходят по домам и выменивают цветы на пенни. Монетки же бросают в «колодцы желаний».