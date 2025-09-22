Вечеринка «Русский Посвят» прошла вечером 20 сентября в Москве. Больше сотни студентов собрались в баре Deep, где зал был украшен имперскими флагами, со стеллажей продавались книги консервативного издательства «Черная сотня», бармены угощали посетителей коктейлем «Рассвет Империи», а на самом мероприятии вдоволь можно было накричаться «Гойда!». Корреспондент RTVI побывал на «Русском Посвяте» и погрузился в атмосферу дореволюционного студенческого пати.

«Вечерок, который запомнят надолго»

— В Москве свои посвящения в студенты давно проводят диаспоры. Почему бы не провести и русский посвят? — говорит на входе в бар один из организаторов мероприятия. — Сначала мы подумали, что, может быть, не стоит делать его публичным. А потом решили — да чего нам стесняться.

У входа собралась очередь из студентов. Всех серьезно досматривают люди в масках. У некоторых пришедших рюкзаки с имперками. На ком-то студенческая фуражка, которые носили курсисты в Российской империи. Есть тут и крепкие, брутального вида парни — участники СВО. Один из них — Евгений Рассказов, он же Топаз — бывший боец воюющего на стороне России ДШРГ «Русич», а ныне представитель добровольческой бригады «Эспаньола». Топаз — один из спикеров сегодняшнего вечера. На мероприятие, как и многие, он пришел в косоворотке.

— Русский Посвят — это важнейший день для любого студента, — рассказал Топаз RTVI. — А уникальность этого мероприятия в том, что между молодежью, ветеранским сообществом, которое здесь присутствует, политическими деятелями, в том числе иностранными, налаживается мост через совместную тусовку, под громкую музыку, в атмосфере, где все друг с другом могут поговорить. В атмосфере, где все друг другу братья и сестры. Это вечерок, который мы проведем здорово, и они запомнят его надолго.

Первое, что видит посетитель бара, когда спускается вниз — обилие имперских флагов, развешанных над танцполом, а также современных триколоров с гербом Российской империи. В глаза бросаются и тематические неоновые вывески: «Русский Посвят», «Слава России» и «Здесь рождаются легенды».

Справа от входа представители магазина «Листва» торгуют книгами издательства «Черная сотня», среди которых, например, мемуары участников СВО и «Русской весны», и уже отрываются вовсю под клубную музыку, звучащую из колонок. Покупателям сегодня предоставляется скидка 20%.

Коктейли «Великопакистания» и «Вас сегодня Бахмут»

У барной стойки довольно быстро образовывается очередь. Названия напитков под стать антуражу. Сегодня здесь можно выпить алкогольные коктейли «Рассвет Империи», «Эхо девяностых», «Великопакистания», «Белый Русский» и «Демографический антикриз». Тем, кто в этот вечер решил сохранить трезвость, доступны «Сладкие нулевые», «Красна девица» и «Вас сегодня Бахмут».

На одной из стоек лежат буклеты студенческого движения академистов. Интересуюсь у их представителей, что это такое. «Это движение, которое объединяет студентов консервативных, полумонархических взглядов. Оно учит не стыдиться традиций России и ее культуры», — рассказывают академисты.

По их словам, России они помогают не только словом, но и делом. Например, в некоторых вузов плетут маскировочные сети для участников СВО.

— Друзья, — обращается к собравшимся студентам ведущий вечера, — хочется сразу сказать, что у нас сегодня не политическое, а развлекательное мероприятие. Поэтому никаких политических лозунгов сегодня не будет. Но есть один лозунг, который разрешен и будет звучать сегодня на протяжении всей вечеринки. Вы готовы? Тогда на раз, два три…!

Студенты быстро смекают, о чем речь. И тут же густо взрываются громогласным:

— Гойда-а-а!

За что в США убили Чарли Кирка

Русский Посвят начинается. На танцпол врываются первые ласточки. Парни лихо отплясывают под современный саунд. На плечах одного из них развивается черно-желто-белый флаг с имперским орлом. В это время бар продолжает заполняться.

— Вообще продали около 150 билетов. Но не исключаю, что людей будет больше, — объясняет RTVI один из организаторов вечеринки.

На мероприятии, судя по перекличке, студенты всех ведущих московских вузов. Есть даже несколько преподавателей. В основном, на вопрос, почему выбрали «Русский Посвят», отвечают: «чтобы весело провести время» и «потому что любим Россию».

Мероприятие было разбито на две части. В первой — выступления спикеров, во второй — дискотека. В перерывах студентов ждали интерактивы, включая историческую викторину. Вопросы, разумеется, все тематические и касались в основном истории побед и завоеваний дореволюционной России. В ответах то и дело звучали имена прославленных русских полководцев — Суворов, Кутузов, Багратион, Ермолов. Если студент отвечал неправильно, по условиям конкурса, он должен был прокричать в микрофон «Гойда!». Судя по эмоциям, делали они все это с большим удовольствием. А зал бесконечно подхватывал этот лозунг.

Первым спикером стал автор телеграм-канала «Сыны Монархии» (86К подписчиков) Роман Антоновский. В своей речи он затронул убийство в США консервативного блогера Чарли Кирка.

«Убили его не просто так. Человек ходил по студенческим кампусам, разбивал по фактам леваков и либералов, и действительно привлекал на сторону света колеблющихся людей», — рассказал Антоновский.

По его словам, «леваки и либералы» в США поняли, что совершить мировую революцию им не удастся, поэтому они решили захватить умы молодежи. «Гендерная теория — это же не наука, это пропаганда. Ее придумал человек, который был педофилом», — заявил Антоновский. Он добавил, что в России важно сделать так, чтобы все студенты и преподаватели были «правильных, нормальных, человеческих взглядов».

Как не сойти с ума в эпоху постправды

Следующим на сцену поднялся Евгений Рассказов и был встречен бурными овациями.

— Гойда!

— Гойда! — аплодируя ветерану СВО, кричали студенты.

Сам Рассказов тут же устроил интерактив. Сначала он попросил похлопать тех, кто считает себя либералом. В зале тут же раздался смех. Хлопков не последовало.

— Похлопайте леваки, — продолжил Топаз. Зал снова залился смехом.

Убедившись, что идеологических противников в зале нет, Топаз продолжил.

— В этом зале много людей, которых я знаю по журналистской деятельности, здесь, среди вас, стоит человек, который спас триста рабов! Представляете? — сказал Топаз. — Как в исламе говорится, сколько надо спасти рабов, чтобы попасть в рай? Вот этот чувак и по нашей православной вере, и по исламу, по чему угодно — ему все обеспечено. Поэтому сегодня он имеет полное право отдыхать грязно.

В зале раздались аплодисменты.

— Спасибо вам, за то что вы в эпоху совершенного безумия, в эпоху постправды как абсолютно дьявольского и русофобского оружия, человеконенавистнической информационной повестки в этом мире — вы не сошли с ума. Вы не отказались от своего Отечества, а значит, не плюнули в лицо многим поколениям своих предков. Вы здесь — и это уже достойно уважения, — обратился к студентам Топаз.

Он также поблагодарил студентов за то, что при всех сложностях, выпавших на их молодость, они находят место для «любви, России и красоты».

— Желаю всем по-настоящему громко оттянуться. Это первый русский посвят. И только на ваших плечах лежит ответственность, насколько крутое это будет мероприятие, и насколько ваши потомки захотят топтать и орать, как вы! Гойда! — завершил выступление Рассказов.

— Гойда! — отозвался зал.

Влюбленная в Россию француженка и «русские юристы»

Следующей на сцену поднялась Габриэль Дювуазен — девушка-блогер из Франции, которая уже три года живет в России. Говорила она на русском языке, хотя некоторые слова ей давались с трудом. Дювуазен рассказала, что ее родители продолжают жить во Франции и до сих пор не понимают, почему их дочь переехала в РФ.

— Я сама выбрала эту страну, потому что я просто влюбилась в Россию, — сказала девушка. — Сначала я хотела создать канал на YouTube, чтобы показать Россию, какая она есть, для иностранцев. Но потом я поняла, что очень важно показать, какая она есть для вас, для русских. Потому что вы иногда даже не знаете, какие вы счастливые, и как здорово жить в России на самом деле.

Дювуазен добавила, что ей, как девушке, очень сложно было жить во Франции из-за огромного количества мигрантов. «Особенно вечером, когда вы гуляете, нельзя носить платье. А здесь, в России, все спокойно», — объяснила француженка.

Зал встретил выступление Дювуазен словами: «Мерси боку!».

Но после того, как девушка покинула сцену, студенты вновь прогремели: «Гойда!».

Еще одним спикером этого вечера был автор телеграм-канала Zlawyers по имени Павел. Канал позиционирует себя как площадка «русских юристов». Адвокаты Zlawyers, в частности, представляли интересы Евгения Рассказова в судебном споре с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, а сейчас защищают петербургского активиста национал-демократического движения «Общество.Будущее» Савву Федосеева. Последнего арестовали в рамках административного дела из-за поста с изображением Алексея Навального. Причем адвокаты Федосеева указывали на то, что их подзащитный негативно относился к оппозиционеру.

На «Русском Посвяте» представитель Zlawyers рекомендовал студентам «жить на полную катушку». «Если учиться, то по-максимуму. Если дать оппоненту в морду, то в полную силу», — объяснил юрист. Но самое главное, добавил Павел, студентам важно «искать в себе русскую соборность».

— Находите людей, в которых вы будете уверены. Которые, в случае чего, прикроют вашу спину. И вы всегда тоже прикроете вашу спину, — сказал спикер.

Затем он спросил у студентов, кто был старостой Владимира Путина в университете. Последовал ответ — Бастрыкин. Тогда спикер спросил, кто был старостой у Дмитрий Медведева. И сам же ответил — Александр Гуцан, новый генпрокурор РФ.

— Я это к чему говорю? Они свою когорту студентов в свое время построили и вместе двигаются. Так что я вам очень желаю, чтобы вы в какой-то момент добились того же самого. Чтобы через 30 лет кто-то говорил, что вот, мы познакомились на Русском Посвяте, и теперь мы министры, губернаторы, президенты, да кто угодно, — сказал админ Zlawyers.

Ведущий вечера к этому выступлению перефразировал слова Александра III о том, что у России два союзника — армия и флот.

— У России сейчас два союзника — Александр Иванович Бастрыкин и Следственный комитет Российской Федерации! — сказал ведущий, чем тоже вызвал бурные аплодисменты.

«За русских и буров»

Последним спикером на вечеринке снова стал иностранец. На сцену вышел Франсуа ван дер Мерве — лидер христианско-бурской организации из Южной Африки Bittereinders («Непримиримые»). Молодого человека в пиджаке и оранжевой косоворотке под ним представили публике как участника акций в защиту коренного населения ЮАР. Обращался к студентам ван дер Мерве через переводчика, держа в руках бокал с коктейлем. Он сразу же попросил прощения за то, что его обращение на английском языке. «На самом деле мы англичан ненавидим и говорим на этом языке без удовольствия», — отметил бур.

— А-а! Буры! — дружественно отреагировал зал.

Ван дер Мерве сказал, что Южная Африка активно участвовала в холодной войне и выиграла войну с Анголой. Но борьба внутри государства, сказал спикер, была проиграна. Речь идет об умах молодежи, борьбе в университетах. Поэтому ван дер Мерве призвал собравшихся студентов «пронести сквозь себя культуру, традиции, мораль и веру своего Отечества».

— За русских и буров! — закончил свою речь ван дер Мерве, а зал начал скандировать кричалку о единстве русских и буров.

После этого в баре зазвучала громкая музыка, и студенты бросились в пляс. В перерывах, когда клубняк надоедал, они сами пели любимые песни, которых на тот момент требовала их душа. Одной из таких них стала казачья «Ойся». Во время ее хорового исполнения молодежь стала в круг и начала хлопать. В центре круга особенно энергичные студенты начали отплясывать в присядку.

Уже на улице встречаю одного из самых отвязных тусовщиков этого вечера, студента Вышки по имени Кирилл.

— В последнее время устаканилась тенденция к довольно-таки тусклым и неинтересным посвятным тусовкам студентов, — сказал он. — Мне кажется, что традиция, когда русские студенты громко, на всю Москву, тусуют и вместе проводят время — должна устояться, и такие мероприятия должны проводиться чаще.

В конце разговора Кирилл добавил: «Как я провожу время? Отдыхаю от студенческих будней, танцую и кричу вместе с другими студентами „Гойда!“».