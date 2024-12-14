Либерально-демократическая партия России отметила свое 35-летие в одном из павильонов ВДНХ. На партийный съезд собралось немало делегатов, но выступал на нем практически один человек — Леонид Слуцкий, сменивший на посту лидера партии Владимира Жириновского. Будущему ЛДПР на съезде посвятили нетрадиционно мало времени. И хотя сам Жириновский был против того, чтобы ЛДПР называли “партией одного человека”, съезд показал, что внимание партии пока обращено больше в прошлое.

«35 лет с народом»

Фойе павильона №55 на ВДНХ, где проходила основная часть съезда, украшено огромной картой Российской Империи. Всех, кто не смог попасть на мероприятие, а желающих много, отправляют в соседний павильон, где организована онлайн трансляция на большом экране.

Гости кучкуются у ростовой фигуры Леонида Слуцкого и около блестящих мотоциклов байкеров “Соколы” (эта птица — партийный символ). Внушительная очередь выстроилась в “Кафе Жириновского”, где популярностью пользовались пышки “Триумф 1993”. В кафе любой пирожок или десерт отсылал к политическим мемам Жириновского. Название пышек напоминало о победе партии на выборах 93-го года.

Слева от карты империи прилавок с партийной атрибутикой, в глаза бросается худи с надписью “Чемодан, вокзал…” Это фраза из выступления Жириновского на митинге, оно стало вирусным в сети, объясняет юная волонтерка. Видимо, для тех, кто не видел эту речь Владимира Вольфовича, и не понимает, кому советуют покинуть Россию, креативные организаторы съезда оставили пасхалку в меню кафе: “Чебурек — “Чемодан, вокзал…”

В зале съезда царит ретро настроение: неподалеку от сцены можно ознакомиться с выставкой об истории ЛДПР, из колонок доносится “С чего начинается Родина”, следом гимн тюремной жизни в СССР “Таганка” в исполнении самого Жириновского. На экране над сценой сменяют друг друга черно-белые фотокарточки, запечатлевшие юность вождя в Казахстане и его бурные 90-е в Москве.

Первые ряды перед сценой заняты почетными партийцами, двух из них — Андрея Лугового и Ярослава Нилова — обступили журналисты. Неподалеку дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и освобожденный из американского тюрьмы Виктор Бут, а также динозавр московской политики Владимир Ресин и общественный деятель, хирург Леонид Рошаль.

Для всех участников и гостей съезда на местах готовы подарки: фирменный синий пакет с надписью «35 лет с народом», внутри которого шоколадные монеты в честь годовщины партии, блокнот, памятная книга «ЛДПР: 35 лет с народом», которая еще пахнет типографской краской, и тубус с плакатами ЛДПР разных лет.

— А это что? Чай! — достает женщина пачку из подарочного пакета. — Луговой? — смеется другая. — Нет, чёрный, но хорошо обыграли, молодцы.

Жизнь после Жириновского

Съезд начинается с небольшой театральной сценки, которую разыгрывают молодые волонтеры в строительных касках и черных плащах. Они протискиваются на сцену и под тревожную музыку и кадры исторической хроники про развал СССР начинают стучать касками о пол. Вот Горбачева сменяет Ельцин, идут массовые протесты россиян, недовольных уровнем жизни, Жириновский критикует Ельцина, потом приходит Путин, он общается с Жириновским, а юноши на сцене сменяют каски на бейсболки ЛДПР, а черные плащи на модные вещи. Путин прислушался к Жириновскому, и молодая Россия начала возрождение, видимо, намекает автор постановки. В зале девушка начинает петь гимн ЛДПР и выходит на сцену, к ней присоединяется хор голосов, все почтительно встают.

В зале появляется Леонид Слуцкий. Он лихо минует выстроившихся в проходе телевизионщиков и поднимается на сцену не хуже рок-звезды на пике славы — вскинув в приветственном жесте обе руки. Слышится гул — над сидящими делегатами взмывает дрон, который, вероятно, снимает масштабы мероприятия. В зале, где есть ветераны СВО и военкоры, чувствуется напряжение, но дрон быстро исчезает.

Слуцкий выглядит не так бодро, как хочет казаться: похудел и, кажется, постарел за два года без Жириновского. “Болеет”, — комментирует внешний вид лидера женщина с заднего ряда. Словно услышав ее, Слуцкий объясняет свою усталость совсем другими причинами, он рассказывает, что постоянно ездит на фронт: “Я бываю там чаще, чем думают даже те, кто меня знает”.

Забегая вперед, отметим, что съезд ЛДПР будет состоять преимущественно из двухчасового выступления Слуцкого, за время которого он не раз повторит, что одно из главных достижений партии в том, что она смогла пережить смерть своего бессменного лидера Жириновского.

“После трагического ухода из жизни Владимира Вольфовича мы все понимали свою ответственность. Надо смело констатировать, что феномен Жириновского вышел далеко за пределы ЛДПР. Жириновский сегодня — национальное достояние России. <…> И наша задача, наша святая ответственность — в сохранении памяти Жириновского. По важности эта задача равна задаче дальнейшего развития партии”, — говорит Слуцкий со сцены. Зал бурно аплодирует.

В харизматичности новый лидер ЛДПР ощутимо уступает своему предшественнику: в его долгой речи вместо обязательного для съездов обсуждения политической обстановки, целей и задач партии, будущего страны, исключительно воспоминания заслуг Жириновского и переживания в связи с потерей “великого политика”. Ближе к сороковой минуте выступления в зале уже начинают роптать: речь Слуцкого «что-то подзатянулась».

“Жириновский всегда жестко пресекал попытки называть ЛДПР партией одного человека, — вспоминает Слуцкий. — После ухода из жизни Владимира Вольфовича, который стал трагедией для каждого из нас, партия не просто сохранилась, она живет и форсированно развивается. Десятки тысяч людей пришли в ЛДПР уже после трагической даты 6 апреля 2021 года”.

Без Путина, но с Кириенко

После рассуждений о постигшей партию утрате Слуцкий перешел к результатам работы. Зал зашевелился в ожидании. Дело в том, что перед съездом была интрига и часть анонимных партийцев анонсировали изменения в высшем совете партии. Его якобы могли пополнить экс-глава Партии дела Константин Бабкин, советник Слуцкого Марина Воропаева или старый партиец Елена Афанасьева. Однако Слуцкий стал рассказывать, что накануне съезда ЛДПР установила рекорд России по приему новых членов в партию за один день, а затем передал ненадолго микрофон главному редактору Книги рекордов России Станиславу Коненко.

“Рекорд с результатом 1066 граждан, вступивших в партию ЛДПР, объявляю официально зафиксированным”, — сказал Коненко. Зал дружно зааплодировал. Слуцкий забрал микрофон и снова напомнил, что, несмотря на потерю Жириновского, партия развивается и растет и сейчас в ней 350 тысяч человек.

“И мы не меняем своих патриотических позиций, и не бегаем с белоленточниками и предателями”, — сказал Слуцкий, намекая на коллег по Госдуме из “Справедливой России”. Пожалуй это был единственный раз, когда лидер ЛДПР в своей речи на съезде допустил критику.

Вместо антракта первую часть своего выступления Слуцкий завершил награждением медалями партийных династий. Со слов Слуцкого, в ЛДПР есть несколько тысяч семей, некоторые из них приехали на съезд полным составом.

Медаль №1 Слуцкий выписал президенту Российской Федерации. Поскольку Владимир Путин на съезд не приехал, Слуцкий пообещал передать ее при первой возможности. Награждение Путина, который на президенстких выборах был конкурентом Слуцкого и выдвиженцем от «Единой России», лидер ЛДПР объяснил тем, что президент ввел в России «уникальный праздник» — 80-летие Жириновского.

Настоящий фурор в зале вызвало появление на сцене первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Большая часть зала встала, приветствуя его. Многие облегченно вздохнули. В кулуарах перед съездом некоторые участники высказывали опасение насчет будущего партии и сетовали, что некото партфункционеры либо уже перешли в партию власти, либо ищут варианты.

Кириенко стал спасательным кругом для сомневающихся. Он зачитал телеграмму от президента, в которой Путин признает право ЛДПР считаться «одной из ключевых политических сил страны» и отмечает «плодотворную работу» партийцев на всех уровнях власти. От себя Кириенко добавил, что партия прошла непростой период после ухода Жириновского и, как показали выборы, является второй после “Единой России” партией в стране. Отдельно он поблагодарил активистов партии за помощь фронту.

Про СВО и победу русского оружия

Тема СВО стала второй по важности в речи Слуцкого после воспоминаний о Жириновском. Делегатам показали ролик, в котором военные прямо из окопов поздравляют партию с юбилеем и благодарят за гуманитарку. Слуцкий не без гордости сообщает, что партия шефствует над добровольческим отрядом “Барс Брянск” и казачьей бригадой “Днепр”.

“У нас не только забота о тех, кто сейчас на передовой, кто идет в бой за нас с вами. Многие из них идут в бой с партбилетом ЛДПР. Их количество возрастает с каждым месяцем”, — говорит Слуцкий.

Эту часть своего выступления Слуцкий заканчивает под громкие аплодисменты: “Мы с вами, ЛДПР, плоть от плоти политическая сила, поддерживающая святую и благородную специальную военную операцию, которая завершится в обозримом будущем победой русского оружия”. Слуцкий, ссылаясь на то, что поджимает регламент, заявил, что не будет зачитывать доклад о партии и СВО. “За нас лучше расскажут наши дела”, — подытожил он.

Ветеран МВД, Второй чеченской войны, а теперь и СВО Павел Голубков из Сыктывкара внимательно слушал Слуцкого. Он приехал на съезд с Купянского направления, а затем снова отправится на фронт.

“Развития у СВО может быть три. Самое нежелательное — ядерная катастрофа. Второй вариант — затяжные боевые действия, которые закончатся не раньше 2035 года. Последний вариант, и он основной, — победа будет за нами, до 27-го года. В заморозку конфликта по линии разграничения не верю”, — говорит корреспонденту RTVI Голубков. Партия поставляет на фронт все самое необходимое, добавляет он, а военные всегда нуждаются в маскировочных сетях, медикаментах и, конечно, дронах.

Сверка часов с генофондом

В завершении съезда Слуцкий рассказал о планах на будущее. Задачи на ближайшие 10 лет — до 2034 года — показали за спиной лидера на двух слайдах. Одна из них касается роста влияния ЛДПР: число депутатов разного уровня от партии должно увеличиться с 4,2 тысяч человек до 7 тысяч, кадровый резерв партии должен вырасти до 3 тысяч человек к 2034 году, а численность партии — достичь 700 тысяч человек. Другая амбициозная цель — вовлекать в работу партии не менее 30 млн человек ежегодно.

На съезде также раздавали брошюру о демографической политике ЛДПР с хлестким названием “Рожать!”, а Слуцкий потребовал проведения новой индустриализации. Помимо борьбы с мигрантами, алкоголизмом и наркоманией, в партии планируют бороться за “искоренение неравенства, ныне очень и очень значимого, между регионами, между гражданами, между возможностями детей в разных регионах России”. Заключительные слова Слуцкого — “Россия больше, чем Москва!” — зал встречает овациями.

Затем лидер партии позвал на сцену ребят из числа волонтеров, которые работали на съезде и выставке: “Мы сегодня провели, по сути дела, сверку часов с нашим генофондом, с нашими ветеранами и с той партийной молодежью, хотя многие из них по возрасту уже зрелые, которые в партию только пришли и продолжают приходить. ЛДПР с каждым днем крепнет и увеличивается”.

После выступления Слуцкого, на экране снова начали показывать хронику 90-х годов, посвященную политическому пути Жириновского. Но люди в зале продолжали сидеть — не все сразу поняли, что съезд завершен.

— Так это что всё? — спросил своего соседа мужчина в элегантном синем костюме. — Да, но сегодня вечером в соседнем павильоне будет концерт, Лепс будет!

Ожидания оправдались, на концерте действительно выступил Григорий Лепс, которому Слуцкий вручил партийный билет ЛДПР.