В Чертановском суде столицы стартовал процесс по иску прокуратуры к бывшему заместителю начальника отдела управления ФСБ по Москве и Московской области Игорю Якименкову и его родственникам о конфискации имущества. Как выяснил RTVI, сам Якименков уже продолжительное время находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве. Ему вменяют попытку хищения 1,6 млн долларов у российского бизнесмена. Причем события вменяемого преступления выходят далеко за пределы РФ, а в деле фигурирует в том числе турецкая АЭС «Аккую», строящаяся по поручению Владимира Путина.

Как выяснил RTVI, уголовное дело против полковника ФСБ Якименкова было возбуждено 17 июля 2024 года по ч.4 ст. 159 УК РФ. Вместе с ним по делу проходит его давний знакомый Александр Бирюков. Оба они были задержаны в ходе оперативных мероприятий летом того же года.

По версии следствия, в 2023 году Якименков мошенническим путем внедрил в компании бизнесмена Алексея Воробьева ООО «НПЦ Геотрейд», «Геотрейд-М», «АтласГео» своих родственников, а затем под предлогом растраты бюджетных денег стал требовать от Воробьёва 1,6 млн долларов (порядка 125 млн рублей), чтобы не возбуждать на него уголовное дело. Бизнесмен в свою очередь обратился с заявлением в службу собственной безопасности, в результате чего после передачи части денег под контролем оперативных служб Якименков был задержан. Вместе с ним задержали и еще одного предполагаемого участника преступления — Бирюкова.

В настоящее время в Московском военном гарнизонном суде по делу Якименкова и Бирюкова идет процесс.

Параллельно с этим прокуратура Москвы в конце 2025 года подала в Чертановский суд антикоррупционный иск, в котором говорится, что в ходе проверки расходов Якименкова и членов его семьи выявлены несоответствия полученным ими доходам в анализируемый период времени. В частности, прокуратура требует конфисковать теперь уже у бывшего офицера ФСБ три помещения, три квартиры, два автомобиля, два здания, земельный участок, гостиничный комплекс в Мурманской области, а также взыскать в доход государства деньги в разных валютах.

По данным RTVI, в ходе расследования уголовного дела Якименкова было арестовано принадлежащее ему и его родственникам имущество на сумму свыше 400 млн рублей.

Как стало известно RTVI, Алексей Воробьев проходящий по делу потерпевшим, познакомился с Якименковым более 15 лет назад. Бизнесмен оказывал услуги правительству РФ, а Якименков — был его куратором. В то время у Воробьева была компания ООО НПЦ «Геотрейд», которая специализируется на геодезии. Со временем бизнес пошел в гору, Воробьев учредил еще несколько фирм, а затем — вышел на международный рынок. Он основал компанию OGM в Бахрейне и Inno Teknologi в Турции.

В 2013 году Якименков под легендой существования некоего «секретного распоряжения» ФСБ внедрил в одну из российских компаний бизнесмена свою сестру — Ирину Якименкову. В 2019 году полковник ФСБ попросил Воробьева внедрить Ирину также в компанию OGM в Бахрейне. Опять же, под предлогом «секретного распоряжения». Объясняя это необходимостью контролировать расходование средств Воробьевым. Последний никак не мог проверить — существовало ли такое распоряжение в действительности, и, доверившись куратору, выполнил его просьбу.

Вскоре Якименков снова выходит на Воробьева с просьбой, ссылаясь на очередное «секретное распоряжение». На этот раз он просит внедрить в основную компанию Воробьева НПЦ «Геотрейд» свою тещу Лидию Мишину. А затем, спустя еще какое-то время, и родную дочь Якименкову Ярославну. Воробьев, и не подозревая подвоха, выполняет и эту просьбу полковника ФСБ.

В 2023 году филиал «Геотрейда» Воробьева в Турции заключил многомиллионный контракт с дочерней компанией Росатома АО «Концерн Титан-2» на выполнение работ на турецкой АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Бизнес Воробьева стал развиваться еще более стремительно. Стройка АЭС — это один из важнейших международных проектов как для Турции, так и для России. Этапы строительства часто комментирует президент РФ Владимир Путин.

В том же году в офис компании Воробьева в Бахрейне под видом частного детектива прилетел Александр Бирюков. Вместе с сестрой полковника ФСБ они собрали совещание в OGM и объявили на нем о том, что Бирюков здесь по поручению мажоритарного собственника компании и некоего секретного руководства для проверки деятельности Воробьева. Бирюков заявляет, что Воробьев похитил и растратил 1,6 млн долларов. После этого Воробьева, посредством в том числе его подложной подписи, отстраняют от руководства OGM.

Тем временем, по словам Воробьева, на него вышел Якименков, который сообщил, что деньги — 1,6 млн, — нужно вернуть. Иначе последует возбуждение уголовного дела. Воробьев, по его словам, пытался вразумить полковника ФСБ и как-то прояснить ситуацию. Но когда осознал, что тот непреклонен, обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

В материалах дела, по данным RTVI, есть сведения о том, что у Якименкова и Бирюкова в одном из мессенджеров был чат под названием «Вопрос по Воробьеву». В нем обсуждались детали плана по разорению компаний бизнесмена, в том числе — посредством исков в арбитражный суд, заявлений в контролирующие органы и прочее.

«У нас в 2024 году были месяцы, когда в нескольких странах одновременно проходило около 30 судов», — в свою очередь сказал в беседе с RTVI Воробьев.

Сейчас, по словам бизнесмена, его компании OGM и Inno Teknologi фактически разорены. Ущерб причинен на несколько миллионов долларов.

Кроме того, проблемы возникли и в Турции. Когда Воробьев стал разбираться с делами по контракту на АЭС «Аккую», то выяснил, что несколько оперативных заключений «Геотрейда» имеют поддельные подписи. По словам Воробьева, он просил основного подрядчика АО «Концерн Титан-2» провести совместный аудит, однако этого так и не произошло. Напротив, с апреля 2025 года АО прекратило оплаты выполненных «Геотрейдом» работ. Воробьев говорит, что сумма набежала внушительная — порядка 2,7 млн долларов. Пока стороны пытаются, — хотя и без особого успеха, — вести переговоры. Бизнесмен готовит обращения в суд, а также уже обратился с письмом в Генеральную прокуратуру и Росатом.

Также с просьбой разобраться в ситуации к генеральному прокурору в начале февраля 2026 года обратился депутат Госдумы Сергей Миронов.

Адвокат Игоря Якименкова Сергей Алексеев на вопросы RTVI пока не ответил. Сам Якименков свою вину в мошенничестве отрицает.