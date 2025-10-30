Подмосковье в этом году страдает от нашествия бурых медведей. Охота на этих диких животных, занесенных в региональную Красную книгу, запрещена, из-чего их популяция резко выросла и все чаще медведи стали выходить из леса, пугая дачников и разоряя пасеки. Если вначале появление опасных животных казалось экзотикой, то теперь под Звенигородом уже несколько деревень перешли на осадное положение — люди просто боятся вечерами выходить из дома. Причем за последние месяцы хищники уже приблизились вплотную к Москве: если весной и в начале лета медведи появлялись в Талдоме и Дмитрове, то теперь животных видели уже в Пушкино, а это 33 километров до МКАДа. Напуганные местные жители требуют разрешить охоту на зверя, который уже не боится ни шумных трасс, ни звуков города. Как Подмосковье переживает опасное соседство — в материале RTVI.

Нападение на пасеку

«Мы сейчас идем фактически по его дорожке. Вот здесь стояли ульи, что он разорил», — пасечник Константин Фрадкин, указывает на приземистые деревянные стойки — все, что осталось от его пасеки. Фрадкин занимается бортничеством уже шесть лет. Дела у него шли хорошо, вплоть до этого года.

«У меня было две пасеки. Одна была у шоссе, а вторая — чуть дальше, около деревни Малыгино. Но в начале августа охотники, которые проходили мимо деревни, сказали мне, что на пасеку заходил медведь и там все разбито. Я сразу сорвался и приехал. И действительно за те два дня, что меня не было, пришел медведь и часть ульев он перевернул, а часть — просто разбил», — вспоминает Фрадкин.

После этого пчеловод собрал уцелевшее добро и на нескольких прицепах перевез улья в небольшой пролесок недалеко от села Глухово под Дмитровом. Место было выбрано неслучайно: для пчел — тихо, а медведя, как считал пасечник, отпугнет близость к Рогачевскому шоссе. Но Фрадкин ошибался — уже в сентябре зверь появился вновь. По словам пчеловода, медведь “прошел шесть-семь километров», через лес и реку, и добрался и до второй его пасеки.

«Разорил все ульи, и для меня сильный убыток. Здесь поле было засеяно медоносами — я специально высаживал 20 гектаров, чтобы пчелки их опыляли. А получилось, что все впустую», — жалуется пчеловод. Всего от лап медведя пострадало около 20 ульев.

По словам Фрадкина, следы медведя у пасеки видели жители деревни Малыгино, а также местные охотники. Они даже соорудили себе небольшую «вышку» на дереве недалеко от ульев и несколько дней выслеживали дикого зверя, чтобы отпугнуть его. Но больше он не объявлялся.

«Я думаю, что этот медведь пришел из Тверской области. Она здесь ближе всего и леса там крупные. Медведя давно не стреляли, они размножились, потеряли страх перед людьми. И этот явно был небольшой. Трехлетний максимум, судя по следам. И вот его, скорее всего, сюда более старшие сородичи вытеснили, — расскывает Фрадкин, провожая по примятой траве к небольшому холму за деревьями. — Вот сюда он оттаскивал ульи и тут жрал, тут даже трава до сих пор примята».

В третий раз испытывать судьбу пчеловод не стал — уцелевшие ульи перевез к себе домой. В следующем сезоне пасека вновь переедет, но куда — Фрадкин пока не знает. Хочет подобрать участок, куда можно будет провести электричество. Оно нужно, чтобы установить электропастух — по словам пчеловода, он поможет обезопасить пчел от диких животных.

Деревня на осадном положении

Помимо Дмитрова, бурых медведей все чаще стали замечать и в других районах Подмосковья — в Пушкино, Талдоме и Лотошино — это на границе с Тверской областью. Там в начале июня медведь напал на егеря Лотошинского охотничьего хозяйства рядом с деревней Немки. Мужчине удалось спастись.

Кроме того, этой осенью медведи стали заходить и в поселки недалеко от Звенигорода. Например, следы дикого зверя нашли вблизи деревень Ивашково, Сурмино и Красные Всходы — они расположены рядом друг с другом в 12 километрах от города.

Субботним днем на сельских улицах тихо: такое ощущение, что в здесь и вовсе никто не живет. Только снуют по дороге деревенские коты, а людей нет. Почему так, становится ясно только потом, после разговора с местными.

— Правда, что медведь у вас тут ходил? — спрашиваю у семейной пары, которая живет почти у самой кромки леса.

— Ходил, по кукурузным полям. И следы в лесу его есть — отвечает мужчина в камуфляжной парке. Его зовут Игорь.

— Я слышала, когда с ребенком гуляла. Ребенок у меня заснул, а я услышала два рева глухих — подхватывает жена Игоря Ольга.

— Егерь снимает периодически на видео этого медведя, отправляет нам. За нашими домами он появлялся ночью. А еще там, где коровник, в кукурузе ходит. Медведь здоровый, взрослый, егерь нам говорит, что ему года четыре. Страшно, я с ребенком перестала гулять вдоль поля. Медведь у нас в Красной книге, трогать его нельзя. То есть это до первого случая, получается? А вдруг что? — начинает возмущаться женщина.

По словам пары, медведь около Красных Всходов и Ивашково появлялся в сентябре дважды: тогда местному егерю и удалось записать его на видео. Но уже несколько недель животное в окрестностях не видели.

Несмотря на это, обсуждать появление незваного гостя в селе не перестали — вот и сейчас трое мужчин рядом с одним из домов, активно спорили: откуда появилось животное и действительно ли популяция диких зверей выросла настолько, что они стали искать пропитание в селах.



— Вот вам, здоровенный миша. Это на поле тут снято, — с этими словами один из мужчин — его зовут Виктор — протягивает мне телефон с видеозаписью от егеря.

— Зато в деревне как хорошо сейчас, тихо, — говорит он чуть погодя.

— Тихо, потому что медведь?

— Конечно, а вы что думаете. Люди идиоты что ли? Это только в сказках медведь добрый, а я уже имел удовольствие видеть, что это такое. Это страшный зверь. Встреча с ним — это верная смерть. У меня товарищ под Вологду ездит медведя добывать. Там это разрешено делать. И вот он поехал вместе с другими охотниками. Так там один ошибся — он руку-то ему и откусил. Успел, пока его другие не завалили.

— Да и вы бы тут одна вообще не ходили. Это мы вас не пугаем. Просто лучше с таким не шутить. Вот вы по лесу идете — на ветки наступаете, они хрустят. А медведь пройдет — как спецназовец. Нигде ничего не дрогнет, — включается в разговор сосед Виктора Николай. Николаю — за шестьдесят. Почти всю жизнь он живет в соседнем селе Ивашково, но медведей в окрестностях до этого никогда не встречал. «Поезжайте вы отсюда лучше пока светло. Медведь же хищник, ночью выходит. Я вас на тракторе докину», — говорит он и заводит советский Т-25 — собирается домой.

На въезде в Ивашково в нос ударяет запах слежавшегося сена: здесь — прямо рядом с деревней — расположен коровник. За ним — кукурузное поле. Говорят, там медведя видели во второй раз, но работники фермы говорить о диком звере отказываются. Да и что говорить, если никто из них — даже комбайнеры — ничего не знают. «Вы лучше в самой деревне спросите», — отмахивается один из них.

В Ивашково — как и в Красных Всходах — тоже тихо. Людей на улицах нет совсем — приходится ждать. К счастью, недолго. Ворота одного из домов открываются и на главную улицу выходит светловолосая женщина — ее зовут Елена. По ее словам, больше всего жителей беспокоит, что зимой медведь не впадет в спячку и начнет «наведываться к местной помойке».

«Это опасно для нас. Многие сейчас стали выезжать на машинах, чтобы просто вынести мусор, потому что мы боимся. Тем более в темное время суток. У нас тут окраина, мало ли, где медведь из кустов выйдет. Захочет поесть», — говорит она.

Почему под Москвой расплодились медведи

Медведи в Подмосковье — явление редкое. Но если раньше популяция в Московской области составляла не более 10-15 голов, то сейчас в лесах могут обитать куда больше.

«Животное не зря было занесено в Красную книгу Московской области: была низкая численность. Но при этом в соседних областях — Владимирской и Тверской, например, медведей гораздо больше. И они из соседних регионов начали заходить в Московскую область. Это, в принципе, закономерный биологический процесс, потому что в соседних регионах ведется охота на медведя, а в Подмосковье она запрещена. И вот за последние годы численность увеличилась в три, а то и в четыре раза. Есть вероятность, что она будет и дальше увеличиваться», — рассказал RTVI кандидат биологических наук, автор телеграм-канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Нашествие медведей вызывает беспокойство не только у жителей Подмосковья: хищников стали встречать чуть ли не ежедневно и на улицах Сочи. В конце сентября один из них пробрался на террасу в Красной поляне. Там же попал на видео медведь, который забрался в местное отделение полиции.

По словам Глазкова, причины, по которым медведи все чаще выходят к людям, могут быть разными. «Бывает так, что массовые вырубки идут где-то поблизости, и медведю просто физически негде жить. <….> Бывают и сезонные причины. Осенью, например, медведь активно запасает жировые запасы, он в поисках пищи заходит в том числе и в населенные пункты. А в населенных пунктах медведя привлекает что? Первое — это свалки с пищевыми отходами, это фрукты, например, яблоки. Медведь заходит в яблоневые сады. Причем яблоки он любит уже подкисшие», — объясняет биолог.

Однако такое близкое соседство с опасным хищником нередко заканчивается плохо — причем и для человека, и для медведя. Например, в конце сентября в Петропавловске-Камчатском зверь погнался за мужчиной, которому удалось спастись в автомобиле. Позже это же животное напало на пенсионерку на территории школьного стадиона. Пострадавшую с тяжелыми ранами головы доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось. После этого животное застрелили охотники.

Число нападений на людей, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, настолько выросло, что охотникам дали добро на отстрел. Он уже разрешен в Иркутской области — там популяция хищника достигла 22 тысяч особей при норме в 18 тысяч.

«Если мы берем в целом по России ситуацию с добычей бурого медведя, то есть закон охотоведения, согласно которому медведя могут добывать от 10% до 20% от общей его численности в регионе. А я напомню, что каждый год зверей и птиц в каждом регионе отдельно пересчитывают заново. Теперь что касается Московской области: да, с одной стороны зверь занесен в Красную книгу региона, но с другой стороны численность его увеличивается. Тут, естественно, необходимо подходить индивидуально к каждому появлению зверя, но ни в коем случае нельзя исключить начало его добычи. Если медведь постоянно заходит в населенный пункт, то он перестает бояться человека. И он уже себя считает на этой территории хозяином. А это опасно. Мы всегда в первую очередь должны отдавать предпочтение жизни и здоровью человека, это очень важно», — заключил Глазков.