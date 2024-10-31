Взрыв газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске произошел утром 31 октября. По предварительным данным, в результате погибли пять человек, еще 11 были ранены. Повреждения получили четвертый и пятый этажи, сообщила RTVI пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии. Из пострадавшего дома в пункты временного размещения пришлось эвакуировать 52 человек. Рассказы очевидцев — в материале RTVI.

«Время было 5:59 утра ориентировочно. Я проснулась от очень громкого звука, испугалась. Сперва подумала, что землетрясение началось, но толчков, вроде, не было. За 10 секунд ребенка схватила и быстро в коридор выбежала», — рассказала Мария [имя изменено по ее просьбе] корреспонденту RTVI.

Мария живет в соседнем доме с тем, где взорвался газ. Через несколько минут она встретилась с соседями, которые также проснулись от громкого звука, и вместе они стали эвакуироваться из дома.

«Пацаны первее нас спустились, посмотрели, что произошло. Сказали — здание напротив рухнуло, — говорит Мария. — Вышли на улицу, увидели осколки от стекол, которые взрывной волной выбило. Потом смотрим — обломки рухнувшего здания».



По словам Марии, она поднялась к себе домой и набрала 112. «Экстренные службы уже подъезжали к тому моменту, но было очень страшно. Никто не понимал, что происходит. Когда мы вышли первый раз во двор, криков не было. <…> Мы все в шоке, на самом деле. Стараемся приходить в себя», — рассказала она.

Предварительной причиной взрыва стала утечка газа, сообщают оперативные службы. Жители дома предполагают, что это могло произойти в квартире женщины, которая не пускала к себе сотрудников газовых служб и якобы «постоянно скандалила с жильцами, УК, газовиками». Телеграм-канал SHOT пишет, что среди погибших есть жительница квартиры на пятом этаже. Соседи подозревают, что именно у нее был эпицентр взрыва.

«Что на самом деле произошло, мы не знаем. <…> По поводу версий, которые выкладывают в интернете, я не могу ничего сказать. Ждем решение СК», — сказала RTVI Мария.

Соседка Марии Инесса также подтвердила, что взрыв произошел около 6:00. «Мы думали, если честно, нас начали бомбить. Мы подскочили все, в разные комнаты бежим друг друга будить, кто куда, кто на пол ложится, потому что мы не поняли спросонья. Потом, когда мы окна открыли, здесь все было в пыли. Народ начал выбегать», — рассказала она телеграм-каналу «Сапа».

По словам Владимира из дома напротив, взрывная волна дошла и до них.

«Проснулся от страшного грохота и вспышки. Еще темно было, сначала не поняли где [взрыв], а потом увидели разрушения в соседнем доме. Дальше подтянулись спасатели. В нашем доме частично выбиты стекла, — рассказал он RTVI, — В том доме подъезд завалило, людей с пятого этажа эвакуировали».

Сейчас сотрудники МЧС России проводят разбор перекрытий между четвертым и пятым этажом, сообщили RTVI в пресс-службе ведомства. Ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены 195 специалистов и 42 единицы техники. В городе введен режим ЧС муниципального характера.

Последний взрыв газа в жилом доме в России произошел 19 октября в городе Кирсанов Тамбовской области. Там частично обрушились четвертый и пятый этажи, сообщали в МЧС России. Погибли пять человек и пострадали еще девять.

Глава Тамбовской области Максим Егоров уточнял, что взрыв произошел в 04:55 на четвертом этаже дома №29а на улице Коммунистической. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования, говорилось в сообщении ведомства.