Шосткинский суд Сумской области вынес приговор местному жителю, который уверял, что был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), а попутно занимался контрабандой. В какой-то момент его заподозрили в том, что он ведет двойную игру, и задержали с 750 таблетками стероидов. В суде он заявлял, что намеренно давал “ФСБ” дезинформацию, а обо всех контактах якобы уведомлял своих кураторов из СБУ. Подробнее о деле — в материале RTVI.

Пограничник поневоле

Обвиняемый, как следует из материалов суда, с которыми ознакомился RTVI, жил в Сумской области и много лет занимался контрабандой — находил места, где можно незаметно пересечь границу, и буквально переносил в Россию «косметику, вещи и икру», а также — спортивных голубей. В 2021 году его завербовала СБУ, и с тех пор мужчина стал ее агентом.

Допрошенный в суде работник спецслужбы пояснил, что отношения между ним и подсудимым сложились «служебно-общительные». Мужчина в силу своего промысла общался с гражданами РФ, и это общение попадало в зону интересов СБУ. Поэтому подсудимый постоянно созванивался с куратором и пересказывал ему содержание разговоров с россиянами. Иногда мужчину просили специально куда-то съездить, что-то посмотреть, а потом сообщить, «что слышал и видел».

«Информация, предоставляемая [обвиняемым], позволяла понимать обстановку на границе, в городе и районе. Таĸже [обвиняемый] предоставлял информацию о лицах, занимающихся контрабандой на территории России и их контактах», — пояснил суду сотрудник СБУ.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году украинские спецслужбы начали энергично собрать информацию из приграничья. Поэтому подсудимый, проживавший в городе Середина-Буда на границе с Брянской областью, примерил на себя новую роль — он стал сначала глазами СБУ на границе Сумской области, а в какой-то момент, и ее руками. 24 февраля, по словам подсудимого, всех пограничников оттуда «перебросили под Чернигов, контрразведчики скрылись, в городе осталась только полиция».

Подсудимому, как следует из его показаний, была поставлена ответственная задача — заблокировать пограничный переход, чтобы не дать российской военной технике продвинуться дальше. Мужчина и еще восемь его земляков попробовали это сделать, но, как признался подсудимый, техника все равно прошла.

Тогда подсудимому поступила новая задача: не допустить бегства местных жителей в Россию, то есть погранпереход так, чтобы чтобы не допустить нарушения границы уже в обратном направлении. Однако и эту миссию мужчина провалил. По его словам, люди, у которых кончились лекарства и продукты, хлынули в Россию, и на попытки подсудимого их остановить не обращали никакого внимания.

«Через несколько дней я увидел, что люди свободно ходят через пост», — признался мужчина в суде, о чем он и доложил своим кураторам из СБУ.

Когда обстановка в городе нормализовалась, мужчина вернулся к контрабанде и выполнению на российской территории «поручений СБУ». Среди прочего, как следовало из его показаний в суде, он по просьбе куратора встречался с украинскими военными, «возил их и показывал местность, тропы, и где со стороны России есть мины».

От контрабанды до госизмены

Проблемы у мужчины начались после того, как он решил переправить в Россию анаболические стероиды. Подсудимому поступил заказ на 750 таблеток метандиенона. Сам он по какой-то причине не решился переносить их через границу, а положил коробки с лекарствами в сумку своим знакомым контрабандистам под видом косметики. Те, как установило следствие, не были в курсе, что в коробках стероиды. В действительности, и стероидов в коробках к тому моменту уже не было. Спецслужбы контролировали эту отправку с самого начала, и на одном этапов успели заменить содержимое на муляжи.

Товарищи подсудимого были задержаны сразу после того, как перенесли товар через границу 28 апреля 2023 года, оставили его в поселке Суземка Брянской области, и вернулись обратно. Затем был задержан и подсудимый.

Вскоре после этого против мужчины выдвинули обвинения гораздо серьезнее, чем контрабанда. Его обвинили в госизмене, за что полагается наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следствие решило, что мужчина продолжительное время сотрудничал с ФСБ через посредника — мобилизованного жителя Брянской области — и якобы снабжал российскую спецслужбу информацией о военных и технике ВСУ в Шосткинском районе Сумской области. Например, считало следствие, он передал данные об украинских военных в районе н.п. Пигаревĸа и н.п. Большая Березĸа, что соответствовало действительности, а также фотографии камер наблюдений, установленных украинскими пограничниками в районе Середины-Буды. В деле фигурирует и другая информация, которую подсудимый якобы передавал ФСБ.

Мужчина все обвинения в свой адрес отрицал. В суде он заявил, что действительно поддерживал контакт с кем-то из России через телеграм, однако делал это по заданию украинских спецслужб. По словам подсудимого, его контакт периодически просил его проверить какую-либо информацию относительно размещения ВСУ, военной техники или иных объектов. Однако, утверждал мужчина, он всегда давал своему собеседнику ложную информацию, и о каждом таком запросе сообщал своему куратору в СБУ.

«Говорил, что русские знают, где наши войска!», — объяснял суду обвиняемый, называя граждан России «орками».

Сотрудник СБУ, который курировал подсудимого, услышав про обвинение в госизмене, поспешил от него откреститься. Куратор сказал суду, что ему ничего не известно о контактах обвиняемого с россиянами, и вообще, по его мнению, тот действовал по принципу «и нашим, и вашим».

Обвиняемый же поведал суду, что считает свое уголовное преследование местью сотрудников контрразведки. По его словам, однажды контрразведчики позвонили ему и предложили встретиться. Мужчина сразу же связался со своим куратором в СБУ и спросил, что ему делать. По показаниям подсудимого, в СБУ ему якобы сказали, чтобы тот сходил на встречу, «но вежливо послал их», что он и сделал.

В итоге суд встал на сторону обвиняемого: в приговоре отмечалось, что никаких доказательств того, что мужчина совершил государственную измену, в деле нет. Кроме того, аудиозаписи и переписки в мессенджере, которые якобы доказывают его вину, невозможно проверить. Также в своем решении суд указал, что в ходе процесса никто, включая СБУ, не опроверг утверждение подсудимого, что с российским агентом тот общался непосредственно по заданию украинской спецслужбы и держал ее в курсе всех разговоров.

«Допрошенный в судебном заседании свидетель подтвердил, что был осведомлен об общении обвиняемого с представителем РФ, что обвиняемый сообщал о содержании этих разговоров», — отметил суд.

Таким образом по обвинению в государственной измене мужчина был полностью оправдан. Его признали виновным лишь в контрабанде, но не стали назначать реальный срок, а дали три года условно. Помимо этого суд постановил снять арест с его имущества, которое обычно подлежит конфискации при обвинительном приговоре по делам о госизмене.