Следственный комитет 23 декабря начал доследственную проверку по факту возможной незаконной вырубки деревьев (ст. 260 УК РФ) и нарушений требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов России (ст. 243.1), выяснил RTVI. Причиной стала ситуация с вырубкой деревьев под строительство коттеджей в деревне Василево. В рамках проверки установлено, что рядом с деревней находятся сельхозугодия, которые нельзя переводить из одного вида разрешенного использования, в другое. До лета 2024 года эти земли использовались по своему прямому назначению. Однако осенью их отдали под застройку КП «Калистово». Подробнее — в материале RTVI.

«Никому в голову не могло прийти, что что-то так резко изменится»

Июльским утром жители поселков Василево и Калистово в Пушкинском городском округе увидели не совсем привычную для себя картину. В широком поле, отделяющем деревни от леса, появился передвижной фургон, на котором была отпечатана реклама компании «ЗемСтройТорг». Это фирма, которая занимается продажей земельных участков в Московской области. «Еще в июне сюда приезжала сельскохозяйственная техника, косили поле, собирали агрокультуры в конце сезона. И никому в голову не могло прийти, что что-то резко изменится», — рассказала корреспонденту RTVI юрист Людмила Устюгова-Розенблюм, которая живет в Василево. После появления фургона жизнь селян действительно поменялась: на поле стали наведываться покупатели и риелторы, появилась строительная техника.

«В августе начали лес [рядом с полем] вырубать, сделали разметку под дороги и стали снимать плодородный слой. В общем, вот этот кошмар начал происходить. Потом где-то в сентябре уже дороги залили асфальтной крошкой. И прям под корни многовековых дубов начали заливать горячий раствор», — добавила женщина.

«Собственник разделил поле на девять небольших участков и перевел эти земли «под застройку»



Строительство на «Василевском» поле стало возможно из-за изменения статуса и собственника земли: почти 70 лет она принадлежала совхозу «Росхмель», имела статус особо ценных сельскохозяйственных угодий и активно засеивалась культурами. В 90-е земля перешла в частные руки, но сохранила свой статус cельхоз угодий вплоть до 2021 года.

«В 21 году объединяли районы в Пушкинский городской округ и нужно было в обязательном порядке принять генплан нового округа. В тот момент собственник поля пытался через публичные обсуждения поменять статус земли, чтобы возможна была застройка, но жители выступили против перевода», — рассказала в разговоре с RTVI Людмила Устюгова-Розенблюм. Несмотря на это «буквально через неделю» владелец разделил поле на девять небольших участков и перевел их «под застройку».

Впоследствии участки были поделены еще раз и выставлены на продажу на сайте «ЗемСтройТорг». Цены на них стартуют от 350 тысяч рублей — распродано уже более половины.

RTVI направил запрос собственникам компании и земли, но на момент публикации ответа не получил.

«Идет проверка»

После появления в Василево риелторов и спецтехники жители стали собирать подписи против застройки и подготовили жалобу в прокуратуру. По словам адвоката, в августе они подали исковое заявление в Московский областной суд об оспаривании изменений в генплан Пушкинского городского округа и восстановлении статуса земель. Судебное заседание назначено на середину января.

Также по результатам обращений местных жителей Следственным комитетом по городу Пушкино было возбуждено уголовное дело по фактам незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). «По практике скажу, если в СК пришли к выводу, что преступление есть, и возбудили уголовное дело, их мнение вряд ли поменяется. Они умеют добиваться своего», — заявила адвокат в своем телеграм-канале.