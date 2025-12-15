Николай Бондаренко — один из самых ярких представителей российских коммунистов. Он родом из Саратова, где с 2017 по 2022 годы был депутатом регионального парламента. Свою популярность он обрел во многом благодаря каналу на Youtube, где у него почти 2 миллиона подписчиков. В июле этого года он вошел в состав ЦК КПРФ, и возглавил в партии спецкомиссию по информационной работе. В интервью RTVI Николай Бондаренко заявил, что готовится баллотироваться в Госдуму, посоветовал не трогать Ленина и Мавзолей, а также поделился формулой, способной избавить общество от «эффекта Долиной».

Вы должны возглавить некую комиссию в КПРФ по вопросам информационных технологий. О чем речь и создана ли эта комиссия?

Да, комиссия создана. Я ее возглавил. Партия собрала людей, имеющих подготовку и практику, и поставила задачу информационную работу усилить.

Взять хотя бы недавний закон, который обязывает медиков отработать три года после получения диплома в госбольнице. Я посмотрел реакцию людей в соцсетях, и люди искренне возмущены. В СМИ пишут, что «Госдума приняла», но не обращают внимание на то, что КПРФ единственная партия, которая была против.

Мы апеллируем к советскому опыту. В Советском союзе тебя обеспечивали социальной инфраструктурой, жильем. А сейчас тебя могут отправить куда-нибудь в мурманскую деревню без всего, и иди там на 20-30 тысяч попробуй выживи. И таких примеров, где наша позиция не всегда доходит до общества, множество. Так что информационную работу нужно подтягивать.

Мы уже наметили конкретный план.

Ну хорошо, давайте к конкретным предложениям. Что вы предлагаете делать с рождаемостью?

Когда люди в однушке живут с родителями, бабушками и дедушками, детьми на минимальной площади. Ну, о какой рождаемости может идти речь?

Наши предложения максимально выверенные и конструктивные. Нужно обеспечивать граждан жильем. Власть об этом говорит уже 35 лет. Берет множество тайм-аутов и дает много обещаний, но воз и ныне там. У нас сегодня 4,5 млн граждан живут в ветхом и аварийном жилье. О какой рождаемости может идти речь? И вы посмотрите, у нас люди доведены до такого отчаяния, что даже ипотека на нынешних кабальных, варварских условиях воспринимается обществом как праздник.

Помимо жилищного вопроса есть вопрос достойной зарплаты. Мы должны восстанавливать промышленность, реальный сектор экономики. И эта работа даст уверенность в завтрашнем дне для общества.

В-третьих, людей нужно обеспечить социальной инфраструктурой. Власть сегодня режет социальные расходы. Что у нас за 20 лет произошло с образованием, где каждая третья школа и образовательное учреждение закрыты? А 80% оставшихся школ требуют незамедлительного капитального ремонта, по заявлению самой же «Единой России» на предыдущем съезде. И в здравоохранении дела не лучше: закрыты каждая вторая больница и поликлиника, а дефицит врачей — громадный.

Мы в свою очередь не просто говорим, что ситуацию нужно выправлять. Мы говорим, где взять на это средства и как пополнить бюджет. Чтобы он был не 40 триллионов, а 120 триллионов рублей. Все в наших руках. Нужна лишь политическая воля. Но ребятам из списка Forbes абсолютно все равно, что будет с трудящимися и с основной частью населения.

А где вам взять политическую волю к таким изменениям? Вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, вас постоянно подкалывает. На днях сказал, что пора бы уже забыть о власти, «поезд ушел», как он выразился, и предложил вам найти себе место в действующей системе.

Власть сегодня маниакально стремится к тому, чтобы свое положение упрочить. В то время как доверия со стороны общества все меньше и меньше. Они, конечно, пытаются переводить взоры людей на международную повестку. Но внутренние проблемы этим не решаются. Они только усугубляются. И их заявления о том, что нам не нужно бороться за власть, это всего лишь попытка защитить свои классовые интересы. Но партия — это объединение людей в борьбе за власть. И именно этим принципом руководствуется КПРФ.

Но последние 30 лет вам это не очень-то удается. Вам так не кажется?

А что нам, с «Единой Россией» работать? Работать с ней означало бы работать в интересах олигархата. Это бесчестная позиция, мы с товарищами с ней не согласны. И возможность [побороться за власть] предоставляется нам на каждых выборах. Мы как субъекты данного процесса прилагаем к этому все усилия. Другое дело, что и объективные обстоятельства должны созреть. На протяжении 30 лет власти удавалось сдерживать кризис. Но на сегодняшний день власть столкнулась с кризисом, из которого выйти в рамках нынешних производственных отношений она уже не сможет. Когда АвтоВАЗ в два раза сокращает зарплаты, или когда останавливается строительная отрасль, а профильный вице-премьер заявляет, что у нас вообще не будут строиться и создаваться многоквартирные дома, — это очень серьезный сигнал. У нас каждый десятый трудящийся России работает на стройке.

Мы подходим к ситуации, когда прожрали наследие СССР. И косметически эту ситуацию не исправить.

Ну подождите. Весной 2022 года различные эксперты кричали, что экономика РФ рухнет буквально к августу. На дворе почти 2026 год. Ничего не рухнуло. Выходит, правительство все же эффективно справляется с вызовами, а вы его так хаете.

Мы видим, что оно продолжает ровно тот же курс, который был выбран до 2022 года. Да, как мы выяснили, лимит прочности российской экономики оказался сильнее. Наследие отцов и дедов, создаваемое до «демократической» власти, оказалось — на десятилетия. Но посмотрите на то, какая ситуация сложилась по итогу этих трех с половиной лет. Бюджет все так же сильно зависит от нефтегазовых ресурсов. Это в свою очередь делает нашу страну зависимой от цен на углеводороды.

Руководство страны заявляет, что нам нужно готовиться к трудным временам и что нам всем нужно серьезно затянуть пояса, а также об «идеальном шторме», который сложился в российской экономике. Они говорят о рецессии, чего не было никогда за все последние почти 30 лет. Дефицит бюджета сегодня официально 6 трлн рублей, а к концу года, по разным оценкам, будет до 8 трлн. И это речь только о федеральной части бюджета. Прибавьте к этому проблемы регионов с муниципалитетами, Пенсионного фонда, ФОМС. И там уже будет порядка 10 трлн рублей потенциальный дефицит бюджета. Как на это реагирует власть? Они не делают ничего, за исключением повышения налогов для большинства.

Но это же приводит к проблемам с их собираемостью. Вспомните историю с повышением утильсбора 2024-2025 годов. Утильсбор, который раньше стоил копейки, задрали, и по итогу вместо 2 трлн рублей запланированных собрали, по разным оценкам, лишь в районе 1,5 трлн. Налог на прибыль увеличили с 20 до 25%. И снова мы видим снижение собираемости. Теперь они увеличили НДС, а малый и средний бизнес переводят с «упрощенки» на общую систему налогообложения. То есть хотят их заставить платить НДС. Но у нас, на секундочку, 4,5 млн предпринимателей сидят на этой системе. Таким образом, речь идет о потенциальных массовых банкротствах. Это что, ответ на серьезный вызов? Это политика власти, которой можно гордиться?

Геннадию Зюганову 81 год. Очевидно, что КПРФ предстоит смена лидера. Кто по вашему мнению, мог бы и должен занять это место и нет ли у вас опасений, что после ухода Зюганова с поста председателя КПРФ померкнет?

Нет, это невозможно. Это же не партия одного человека. Коммунисты-то объединяются вокруг идеологии. Посмотрите на ЛДПР на примере с Жириновским. Ну что это? Курица с отрубленной головой. Никто не понимает, кто ей руководит сейчас. Все думаю, что Жириновский жив, что ли, до сих пор? Очевидно же, что у этого проекта нет никакого будущего. В случае КПРФ мы говорим о соратниках и сторонниках по всей стране, объединенных единой целью и конкретной программой. А люди сюда пришли, потому что искренне верят в идеи социальной справедливости, народовластия и социализма.

Что касается потенциальной смены лидера, то это все-таки вопрос внутренний. Коммунисты со всей страны, авторитетные и опытные товарищи, его обсудят, когда придет время.

Каким все-таки должен быть сменщик Зюганова?

Безусловно, должны быть и лидерские качества, и грамотность, и жизненный опыт. Но для коммунистической партии этот вопрос все-таки второстепенный.

Вы действительно считаете, что коммунистическая идея все еще жизнеспособна, как в принципе и любые другие идеологии? Как будто людям сегодня важно, чтобы решались какие-то конкретные проблемы: работа, дом, дороги, инфраструктура, цены в магазинах

Актуальность и ценность коммунистической идеи не просто есть. Ее востребованность растет в геометрической прогрессии. В первую очередь под давлением экономических и социальных проблем, которые сегодня бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Я соглашусь в том, что с точки зрения обывателя это может не быть таким активным и важным запросом. Но происходит это не потому, что люди в этом не нуждаются, а из-за трендов в образовании, культуре, воспитании новых поколений, которые продвигает власть. В чем сегодня заинтересованы экономические элиты? Воспитать людей без политических взглядов и идеологических убеждений. Такие граждане будут легкой добычей. Ими легко управлять и их легко облапошить. Капитализм продвигает индивидуализм и эгоизм, в этой системе деньги — высшая ценность, все продается и покупается. Левые же говорят, что идеи коллективизма, объединения и солидарности — это основа, и именно на них должно строиться будущее.

Вы документальный фильм «Мумия» посмотрели? Кому и зачем сейчас нужно воевать в мавзолеем и Лениным? Казалось бы, сейчас, мягко говоря, и так есть, где применять военные навыки.

Главный вопрос, кому это выгодно! Вся эта антиленинская истерия проистекает со стороны олигархической элиты и политической системы, которая обслуживает их интересы.

На что нацелена эта грязная политическая агитка? Смысл в ней один: якобы Ленин тормозит развитие современной России. И если его захоронить, вот тогда-то Россия пойдет вперед. Но это же умозаключение абсолютно больного человека. У них самая богатая страна, 40% мировых природных ископаемых, им в наследство досталась лучшая наука, самые передовые системы образования и здравоохранения — просто созидай и твори! А они все это распихали по карманам и сейчас не знают, на кого свалить. И единственное, что они смогли из себя выдавить, что — в этом Ленин виноват!

А когда они говорят, что наличие Мавзолея противоречит каким-то канонам, то стоит напомнить, что эта культура распространена во всем мире. Основатель Речи Посполитой князь Пилсудский. Он похоронен в мавзолее. Наполеон похоронен в Дворце инвалидов в саркофаге, который поднят над землей. Вы слышали хотя бы об одном французе, который бы требовал перезахоронить Наполеона? Или генерал Улисс Грант, один из президентов США, который тоже похоронен в мавзолее в манхэттенском Риверсайд-парке, а проплывающие мимо корабли салютуют ему из орудий. Хоть один гражданин США говорит о том, что это варварство? Ну, никакой же критики не выдерживает!

Да и как можно требовать снести мавзолей Ленина, если он является культурным наследием человечества и включен в соответствующий список ЮНЕСКО? И напоследок, специально для тех, кто в эту сторону смотрит, хотелось бы напомнить. Адольф Гитлер в своих планах по завоеванию Советского союза одним из первых пунктов говорил о сносе Мавзолея Ленина. Я бы порекомендовал задуматься на эту тему.

Про плохое кино поговорили, а есть ли хорошее российское кино, которое вам понравилось?

Нет, таких фильмов нет. Культура — это зеркало, которое отражает реальное состояние общества. Если вы посмотрите на отечественный кинематограф, то он исполнен циничными и низменными вещами. Это то кино, где нечем хвастаться.

Если же говорить об исторических лентах, например, событиях Великой Отечественной войны, то там под давлением правительства и Минкульта имеет место желание переписать историю, выхолостить из нее всю идеологическую суть. Можно посмотреть хотя бы разборы талантливых людей — Евгения Баженова, он же BadComedian, которые очень четко и внятно разъясняют всю критику. Когда героизм наших солдат превращается во что-то меркантильное, мещанское в этих лентах. И на это выделяются большие деньги.

Мы можем посмотреть на фильмы, которые отражают советские достижения в спорте, в науке. И у меня тогда возникает другой вопрос: а почему не снимают про сегодняшние достижения? Неужели российской власти не хотелось бы через кино продемонстрировать достижения сегодняшнего дня? Почему мы видим, как мы побеждаем в баскетболе, но в СССР? Как хоккей прогремел на весь мир, но в СССР. Как осваивали космос, но тоже в СССР. А что сегодня? Сегодня хвастаться нечем. Поэтому приходиться брать на вооружение советские гениальные и героические подвиги и прикрываться ими.

Давайте действительно перейдем к дню сегодняшнему. Как вы относитесь к блокировкам иностранных мессенджеров и кампании по переходу в национальный мессенджер Max?

Отношусь к этому максимально негативно. Помимо моральной стороны данного вопроса, как юрист, ответственно заявляю, — это нарушение конституционных прав и свобод российского общества. И в первую очередь права на свободу получения и распространения информации. Власть пытается придать это какой-то благовидный вид, заявляя, что это делается в целях безопасности. Но я считаю, что это отговорки. Все это направлено на то, чтобы усилить цензуру в России и не дать гражданам возможности получать иную информацию, прежде всего политического характера.

Да, они говорят, что у вас есть альтернатива в виде российских соцсетей. Но мы прекрасно понимаем возможности администрации этих ресурсов заткнуть абсолютно любого. И даже судебное решение для этого сегодня не нужно. Заблокировать страницу можно по росчерку пера генпрокурора или его заместителя. Кроме того, ваш контент можно отправить в т.н. «теневой бан», и его не увидит аудитория. Как я к этому отношусь? Я считаю это преступлением против российских граждан.

Все обсуждают «схему Долиной» и последовавшую за ней истерию с пенсионерками-скамерами. Как можно все это остановить, чтобы все остались довольны?

Задача минимум, Верховный суд должен устранить этот прецедент. Да, у нас не прецедентное право. Но все прекрасно понимают, что при принятии решений тот или иной судья все равно смотрит на опыт своих коллег по схожим делам. Верховный суд должен встать на сторону пострадавших. Долина попалась на уловки мошенников, что преступление и категорически недопустимо, закон нарушать нельзя. Тем не менее она и деньги вернула, и жилье свое вернула. А добросовестный покупатель, который выполнил все нормы права, пострадал просто ни за что. Суд должен встать на сторону покупателя квартиры Долиной.

Я понимаю, что у Ларисы Долиной, в силу партийной принадлежности, а она член «Единой России», есть возможности пролоббировать интересы в различных инстанциях, в том числе, как мне кажется, в суде. Поэтому этот прецедент должен быть устранен.

А задача максимум заключается в очень серьезных реформах и концептуальных изменениях. Мы видим, что судебная власть сегодня очень сильно оторвана от народа. Она не зависит от народа. Судьи назначаются пожизненно. Если они выходят на пенсию, то их пенсия равняется размеру их зарплаты за то время, пока они работали. То есть это пожизненная зарплата. Это категорически недопустимо. И если мы говорим, что суды должны стать по-настоящему независимые, они не должны назначаться сверху. Никакая законодательная и исполнительная власти здесь не должны участвовать. Судьи должны избираться на всеобщих открытых выборах с постоянной ротацией. И оценка граждан, которые их избирают, есть самая лучшая мотивация, чтобы судья работал честно, на совесть и для всех.

А сама Долина вас в этой истории как-то удивила?

Честно говоря, я подофигел, когда узнал, что ЛДПР пригласила в Госдуму Ларису Долину на рабочую группу по выработке решений по вопросам продажи жилья. Эксперта нашли! Вот это я понимаю! Вот это работа попрет в гору! Пошли разговоры о том, что чуть ли не награда для Долиной нужна, чтобы таким образом поддержать ее. За что? У меня нет сомнений, что именно ее привилегированное положение сыграло свою роль, и благодаря этому она нашла правду в суде. За что ее награждать?

Как считаете, когда в России разрешат уличную протестную активность или ее уже не вернут?

Уличную активность возвратят лишь в одном случае — если на то будет массовый и стремительный запрос общества. У нас власти по всей стране все еще отказывают в проведении митингов под предлогом ковидных ограничений. Какие ковидные ограничения? Уже давно ни Роспортребнадзор, ни Минздрав ни о каких ковидных ограничениях не говорят, уже сняли все ковидные ограничения. Это наши конституционные права: возможность мирно и законно собираться.

В последнее время Госдума ассоциируется у обывателя с местом, которое занимается исключительно запретами. Сами депутаты это понимают?

Дума неоднородна. Фракция КПРФ, например, не поддерживает многие запретительные законы, вносит свои предложения. Но вместе с тем, в Думе достаточно депутатов, которые там не для того, чтобы выражать интересы общества, а чтобы выражать интересы отдельных граждан и себя не забывать. У них хорошие материальные условия, социальный пакет, позволяющие им договориться со своей совестью, если она у них есть.

Когда депутаты пересядут на отечественные авто?

За 35 лет было много разных инициатив. Но наряду с этим мы видели, как конституционное большинство и их представители в исполнительной власти делали все, чтобы этого не произошло.

Логическая сторона вопроса понятна. Если бы депутаты пересели на отечественные авто, это бы и поддержало наш автопром, и дополнительно пополнило бюджет, и даже сделало бы депутатов ближе к народу. Но суть нынешнего парламентаризма в том, что депутаты идут туда, чтобы выражать интересы сверхбогатых, а для этого они должны быть соответствующим образом мотивированы. Поэтому для них предусмотрены высокие зарплаты, огромные, недоступные большинству населения, соцпакеты, а также — комфортные средства передвижения. Мои товарищи, кстати, не раз выступали, чтобы зарплаты депутатов были на уровне средней зарплаты по стране.

А депутаты-коммунисты разве не ездят на зарубежных авто? Я, например, знаю таких.

Это же, наверно, не служебный, а личный автомобиль.

Ну хорошо. А в целом как относитесь к тому, чтобы переходить на отечественные марки авто?

Подождите. Это пропаганда и власть выставляет так. Мы, значит, не будем заморачиваться, вкладываться, сделаем из этого коррупционную кормушку, на выходе будет неудовлетворительного качества авто, а вы все равно покупайте! Просто потому, что вы должны быть патриотическими чувствами исполнены. Нет. Должен быть определенный подход к качеству. А не людей ругать, почему они не покупают отечественные автомобили. Может быть, для начала вы сделаете их достойными граждан сверхдержавы?

Вы часто говорите о борьбе с коррупцией, давая понять, что этой борьбы нет. Но в последние годы у нас сажают всех — от мелких чиновников до министров. В Минобороны идут посадки. Это не борьба с коррупцией?

Это попытка показать ситуацию соответствующим образом. Когда человек где-то совсем оборзеет, не занесет, не поделится, выскажет неуважение, тогда каждый из этих случаев превращают в публичную порку: «Сморите как у нас борются с коррупцией!». Но если с коррупцией действительно бороться, то десятки тысяч человек прямо сегодня сядут в тюрьму. Потому что они живут на доходы, которые не смогут объяснить и оправдать. У них не будет внятного ответа, откуда у них эти деньги, если они всю жизнь чиновники, госслужащие, не имеющие права заниматься бизнесом, а живут в хоромах, на которые тысячу лет надо работать.

Завершая наш разговор, задам последний вопрос. Вы один из самых ярких представителей КПРФ. Каковы все-таки ваши политические амбиции?

Я планирую баллотироваться в Государственную думу в 2026 году. Надеюсь, что товарищи по партии меня в этом начинании поддержат. Есть все основания полагать, что это все-таки произойдет. И если до выборов доживем, сделаю все, чтобы за меня не было стыдно. Чтобы задача была выполнена, и я на этих выборах победил.