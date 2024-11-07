Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала триумфом республиканца, который обещал вернуться в Белый дом еще на четыре года. Однако американцы воспринимают итоги выборов полярно: одни рады тому, что Трамп отвоевал Овальный кабинет, победив вице-президента Камалу Харрис, а другие опасаются за будущее Штатов. Корреспондент RTVI пообщалась с американскими экспертами и узнала, что в США думают об итогах президентских выборов и о причинах, которые вернули Трампа в Белый дом.

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс:

Победа Трампа — это не только поражение демократов, но и поражение правящей элиты, которая дергает за ниточки обеих политических партий, а также поражение американских СМИ, которые служат проводником официальных нарративов, обслуживающих интересы элиты. Это победа и американского народа, который любит свою страну и уважает Конституцию.

Трамп подвергался яростным нападкам с первого дня своего первого президентского срока. Хиллари Клинтон, ЦРУ и ФБР сфабриковали «российское досье», в котором утверждалось, что Трамп с помощью «российского вмешательства» украл выборы у Хиллари Клинтон. Для предъявления обвинений в сексуальном насилии были привлечены женщины. Правящая элита предприняла две попытки объявить Трампу импичмент.

Когда срок полномочий Трампа истек, ложные заявления, подкрепленные сфабрикованными обвинениями в ненадлежащем обращении с секретными документами и подстрекательстве к «восстанию», превратились в обвинительные заключения. Прокуроры и судьи-демократы использовали закон в качестве оружия для преследования бывшего президента. ФБР устроило обыск в доме Трампа.

Трамп противостоял всему этому. Народ остался с ним, и он вернул себе должность, которую у него украли коррумпированные люди.

Трамп, похоже, завоевал поддержку всех слоев электората, за исключением белых женщин леволиберальных с высшим образованием — самого промытого и внушаемого элемента в американском обществе. Мне жаль любого мужчину, который женится на одной из них.

У Америки теперь есть шанс на обновление, если Трамп не упустит его, простив своих врагов, которые все еще намерены уничтожить его. Если Трамп повторит ошибки своего первого срока, его победа будет сведена на нет.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник:

Меня удручает мысль, что так много американцев поддержали Дональда Трампа, несмотря на принижение мигрантов, которые, по его словам, «оскверняют американскую кровь», его призывы к насилию, его гипернационализм и его вопиющее женоненавистничество. Но, тем не менее, он победил.

Многие американцы возмущены инфляцией и миграцией, которые, по их мнению, подорвали уровень жизни. Они винят [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалу] Харрис. Для них демократия и человеческая порядочность — это абстракции. Либо они не понимают, что MAGA — Make America Great Again («Сделать Америку великой снова». — Прим. RTVI) — означает Make America White Again («Сделать Америку белой снова». — Прим. RTVI), либо они приветствуют это.

Для них Трамп представляет из себя политика, который говорит правду истеблишменту. В результате откроется сезон охоты на мигрантов, которых он угрожает депортировать миллионами, на федеральных служащих, которых поголовно будут увольнять, если они не будут пресмыкаться перед его взглядами, и на «врага внутри», против которого он угрожает развернуть армию США.

Демократы явно оторваны от большинства американцев. Крайне низкие рейтинги одобрения Байдена должны были стать тревожным сигналом уже давно. Однажды он сказал, что будет переходным президентом. Он должен был прислушаться к собственным словам и уйти в отставку вовремя, чтобы демократы провели нормальные праймериз, по результатам которых появился бы лучший кандидат.

Вместо этого он цеплялся за власть, а Бараку Обаме, Нэнси Пелоси и другим пришлось вытаскивать его из Белого дома. Он отказался отпустить ее после провального выступления на дебатах и ​​явной неспособности руководить страной.

Затем он назначил Харрис своей преемницей. Демократы были настолько рады его уходу, что слепо согласились с этим решением. Харрис оказалась слабым кандидатом. Она сказала в интервью, что не может придумать ничего, что она сделала бы иначе по сравнению с Байденом. Это был похоронный звон по ее кандидатуре. Американский народ требовал перемен. Трамп смог захватить власть в качестве кандидата перемен.

Вместо того чтобы выработать прогрессивное видение будущего, за исключением защиты репродуктивных прав женщин, Харрис вела кампанию с такими людьми, которых большинство американцев считали реакционными поджигателями войны. Ее неспособность порвать с Байденом из-за войны в Газе оттолкнула не только американских мусульман, но и молодых американцев.

Посмотрим, продолжит ли Трамп придерживаться своего плана по уничтожению Конституции. Позитивно то, что он может положить конец ***** [конфликту] на Украине, который, скорее всего, в любом случае скоро закончился бы из-за ситуации на фронте.

Что он сделает в отношении НАТО, еще предстоит увидеть. Но он будет более воинственным и в своей поддержке [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху, которого он призвал бомбить иранские ядерные объекты, и в своем провокационном поведении по отношению к Китаю. Таким образом, мир сделает один шаг вперед и два или более шагов назад.

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров:

Победа Трампа — это отчасти результат неспособности Демократической партии эффективно управлять и внушать доверие избирателям среднего и рабочего класса касательно экономической политики и способности бороться с инфляцией.

Трамп позиционирует себя как успешный бизнесмен, который принесет процветание. Хотя он придерживается правой точки зрения, чья налоговая и экономическая политика в первую очередь благоприятствует самым богатым людям в американском обществе.

Демократы также глупо ввязались в бесполезную ***** [военный конфликт] на Украине, которую Трамп поклялся закончить. Американский народ устал, поскольку этот конфликт поставил нас на грань ядерной войны, а американцы в целом не любят поддерживать ***** [конфликты], в которых невозможно победить.