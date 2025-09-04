Ким Чен Ын — не единственный участник северокорейской делегации в Китае, чье появление в гостях у Си Цзиньпина широко обсуждают в СМИ. На сделанных в Пекине кадрах заметили, что главу КНДР сопровождали его дочь Ким Чжу Э и его сестра Ким Ё Чжон. Профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков рассказал RTVI, зачем Ким Чен Ыну нужно было брать в официальную поездку в КНР своего несовершеннолетнего ребенка и у кого больше шансов унаследовать пхеньянский престол.

Какой отец, такая дочь

Официальный визит в Китай с фокусом на военный парад — исторический момент не только для Ким Чен Ына, который впервые появился на многосторонней дипломатической сцене бок о бок с главой КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Большое значение эта поездка имела и для дочери Ким Чен Ына Ким Чжу Э.

Визит Ким Чжу Э в КНР важен тем, что стал «международным дебютом» для девочки, которая с высокой степенью вероятности будет править Северной Кореей после Ким Чен Ына, рассказал RTVI Андрей Ланьков. Он напомнил, что в начале 1980-х основатель КНДР Ким Ир Сен «точно так же возил в Китай» будущего руководителя страны Ким Чен Ира.

По оценкам эксперта, сегодня дочери Кима может быть примерно 13-14 лет. Несмотря на юный возраст, именно Ким Чжу Э большинство наблюдателей считают вероятной наследницей своего отца — третьего правителя КНДР из клана Кимов, в котором только мужчины непрерывно правят страной уже почти 80 лет (с 1948 года).

Ким Чжу Э сопровождает Ким Чен Ына на важнейших мероприятиях с конца 2022 года. Впервые она появилась на публике с отцом 18 ноября 2022-го во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в международном аэропорту Пхеньяна.

По подсчетам Ланькова, Ким Чжу Э участвовала в 27 государственных мероприятиях с ноября 2022 года по апрель 2024-ого. Большинство из них в той или иной мере были связаны с военной сферой. А в мае этого года Ким Чжу Э сопровождала отца во время визита в посольство России в Пхеньяне.

«Показательно, что в северокорейской пропаганде и Ким Чен Ына, и Ким Чжу Э вместе называют выдающимися гениями руководства, используя для этого множественное число», — подчеркнул в беседе с RTVI Андрей Ланьков.

Уже сейчас Пхеньян ведет «активную подготовку к нетипичному по мировым меркам третьему транзиту» власти в КНДР, отмечает Ланьков в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Если однажды Ким Чжу Э получит власть по наследству от своего отца, то она станет первой женщиной во главе КНДР. Да и ее отец, будучи младшим сыном Ким Чен Ира, в свое время унаследовал престол достаточно неожиданно — не по старшинству.

Впервые же о существовании Ким Чжу Э стало известно в 2013 году, когда бывший американский баскетболист Деннис Родман рассказал The Guardian, что побывал в гостях у Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу в Северной Корее, где «держал на руках их малышку Чжу Э».

Ким Чжу Э — не единственный ребенок Ким Чен Ына. Предполагается, что всего у нынешнего руководителя Северной Кореи может быть три ребенка: две девочки и один сын, однако в случае с последним в медиаполе циркулируют исключительно предположения, подчеркивает Ланьков.

Сестра — на скамейке запасных

Ситуация с переходом престола к сестре Ким Чен Ына видится куда более сложной. Согласно существующим в Северной Корее с конца 1950-х годов правилам, Ким Ё Чжон сегодня выступает в роли резервной наследницы, близкой к рычагам власти.

«При этой системе в КНДР есть как основной наследник из числа детей действующего правителя, так и наследник резервный. Последний получит власть в том случае, если руководитель умрет раньше, чем его дети достигнут необходимого для управления страной возраста», — объяснил RTVI Андрей Ланьков.

Так, Ким Ир Сен назначал резервным наследником своего брата, а Ким Чен Ир — мужа своей сестры, добавил эксперт. И Ким Ё Чжон, будучи младшей сестрой действующего главы государства, является именно таким же резервным наследником.

Официально она занимает невысокую должность «заместителя заведующего отделом» ЦК Трудовой партии Кореи, однако, как отмечает Ланьков, ее тем не менее следует считать «одной из важнейших фигур в партийно-государственной иерархии КНДР».

Впрочем, вполне вероятно, что Ким Ё Чжон отойдет на второй план в северокорейской политике, когда Ким Чжу Э будет официально провозглашена наследницей «великого чучхейского революционного дела». А это, как допустил Ланьков в беседе с RTVI, может произойти «лет через десять».