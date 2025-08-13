В среду 13 августа президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Берлин — его ждут в полдень по местному времени. Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он собирается выйти в видеочат с главой США Дональдом Трампом — в преддверии его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Как пишет Spiegel online, сеанс связи с Белым домом начнется в 15.00 по Берлину (по другим данным — в 16.00) из Ведомства федерального канцлера. Со стороны Вашингтона в нем также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Handelsblatt уточняет, что перед этим состоится видеоконференция с участием президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. Подробности — в обзоре зарубежных СМИ.

Spiegel online:

Европейцы и Зеленский опасаются, что Трамп и Путин могут договориться на Аляске о территориальной уступке Украины России, которую Киев решительно отвергает. Вероятно, они хотят получить от Трампа обещание не заключать сделку с Путиным через голову украинцев и европейцев. <…>

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что переговоры должны быть сосредоточены на дальнейших вариантах давления на Москву.

Süddeutsche Zeitung:

Вместе с Фридрихом Мерцем президент [Украины] намерен в последний момент сформировать единый фронт против кремлёвского главы. <…>

С европейской точки зрения, о российском вето в отношении перспективы вступления Украины в НАТО не может быть и речи. Трамп видит это диаметрально иначе. Он неоднократно высказывался против вступления страны в альянс. <…>

Не ясно, готов ли Трамп продолжать экономическое давление на Путина. Европейцы требуют ужесточить санкции, если Путин не согласится на прекращение огня.

Reuters:

Непредсказуемость того, как пройдет саммит Путина и Трампа, усилила опасения европейцев, что лидеры США и России могут принять далеко идущие решения и даже попытаться принудить Украину к невыгодной сделке. <…>

Европейские лидеры, которые опасаются провоцировать гнев Трампа, неоднократно отмечали, что приветствуют его мирные усилия, одновременно подчеркивая, что не должно быть никакого соглашения по Украине без Украины.

Полдюжины высокопоставленных европейских чиновников сообщили Reuters, что видят риск заключения сделки, невыгодной для Европы и безопасности Украины. Они заявили, что в таком случае европейское единство будет иметь решающее значение. Источник, знакомый с ситуацией, заявил: нельзя исключать, что Трамп будет стремиться к соглашению напрямую с Путиным, минуя Украину или Европу.

Politico:

Кошмар для Украины заключается в том, что Дональд Трамп воспользуется саммитом с Владимиром Путиным, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира, продав Киев за военное урегулирование.

Вот почему Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники воспользуются онлайн встречей с Трампом перед саммитом на Аляске. Они хотят обозначить «красные линии», которые, как они надеются, удержат Путина от использования соглашения с Трампом.

Если Киеву в итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках финальной сделки, основанной на реалиях на поле боя, власти Украины будут обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать, сообщил Politico источник, знакомый с ситуацией.

The New York Times:

Многочисленные публичные заявления Мерца и других европейцев указывают на то, что лидеры будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным за спиной Зеленского или его европейских союзников.

Европейские лидеры, вероятно, подчеркнут, что любые обсуждения условий окончания ***** [военного конфликта] должны начинаться с полного прекращения огня. Они также считают, что для реализации любых планов по обеспечению перемирия с участием европейских войск необходимо одобрение Европы.

Это будет последняя попытка Мерца и его европейских коллег предотвратить односторонние импульсы Трампа и не допустить его попадания под влияние Путина.

Они [европейские лидеры] также обеспокоены, что мир на плохих условиях может побудить Путина продолжить свое движение в сторону Западной Европы, возможно, посредством отправки войск на территорию такого соседа России, как Литва — страны-члена НАТО.

The Guardian:

Разговор с Трампом станет для европейских лидеров последним шансом существенно повлиять на ход мыслей Трампа перед его визитом на Аляску и повторить некоторые из «красных линий», выдвинутых Украиной.

С ростом неопределенности относительно того, кто придет на переговоры с президентом России на Аляске — тот, кто неоднократно заявлял, что «разочарован» Путиным, или тот, кто хочет перезагрузить отношения с Москвой, — это может оказаться одним из самых важных телефонных звонков за последние годы для будущего Европы и Украины.

The Associated Press:

Европейцы и Украина опасаются, что Путин, который развязал самую масштабную сухопутную ***** [военный конфликт] в Европе с 1945 года и использовал энергетическую мощь России, чтобы попытаться запугать Евросоюз, может добиться выгодных уступок и определить контуры мирного соглашения без них.

Главное опасение многих европейских стран — это то, что в случае победы на Украине Путин нацелится на одну из них.

Высокопоставленные чиновники ЕС полагают, что Трамп может быть удовлетворен простым обеспечением прекращения огня на Украине. Вероятно, он больше заинтересован в более широких геостратегических интересах США и политике великих держав, стремясь активизировать бизнес с Россией и реабилитировать Путина.