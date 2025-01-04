2024-й стал годом спорта во главе с летней Олимпиадой и чемпионатом Европы по футболу. Перед этими турнирами в соцсетях вспомнили о дискофутболе — танцевальной адаптации самого популярного вида спорта. Рассказываем о нем и о других необычных спортивных мероприятиях.

Дискофутбол: от танцев не убежишь

Представьте футбольный матч, в котором запрещено бегать, но разрешено (и даже нужно) танцевать. Таковы основные правила покорившего соцсети дискофутбола, также известного под названием дискофут (discofoot).

Участники игры в золотых шортах не только соблюдают на поле заранее подготовленную хореографию, но и импровизируют под заданный музыкальный ритм. В дополнение к очкам, полученным за забитые голы, судьи присуждают баллы и за креатив во время исполнения танцев.

Концепцию дискофутбола придумали хореографы из французской танцевальной компании Ballet de Lorraine. Соревнования по этому необычному виду спорта прошли во Франции в преддверии летней Олимпиады в Париже.

Турнир по пощечинам: в центре внимания «Пельмень»

Лига по пощечинам Power Slap существует с 2022 года, ее основал глава UFC Дана Уайт — один из главных представителей мира смешанных единоборств и активный сторонник избранного президента США Дональда Трампа.

В поединке принимают участие два спортсмена. У каждого есть по 60 секунд на то, чтобы оправиться от полученной пощечины и открытой рукой нанести максимально эффективный ответ по лицу своего соперника. Победитель определяется либо нокаутом оппонента, либо по решению судей.

Одна из главных звезд Power Slap — это россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий. Он успешно дебютировал в этом турнире в 2024 году с победы над поляком Камилом Марусажем.

Но титул чемпиона с первого раза Камоцкому получить не удалось. В главном поединке россиянину противостоял американец Лэйн Вирнс по кличке «Безумный гаваец». По итогам схватки судьи победителя не выявили. Следующий бой между этими спортсменами пройдет 30 января 2025 года в Саудовской Аравии.

Турниры по пощечинам нередко критикуют из-за вреда, который может быть нанесен здоровью участников, — в первую очередь, из-за риска черепно-мозговых травм.

Борьба в автомобиле: родом из России

Еще один необычный вид единоборств придумал россиянин Викентий Михеев. По правилам автомобильного джитсу (или car jitsu) два спортсмена борются друг с другом в тесном салоне автомобиля.

Поединок проходит в два раунда, в каждом из которых участники меняются передними местами. Спортсменам разрешается использовать во время схватки различные части автомобиля — руль, ручник, ремни безопасности. При этом запрещено наносить удары по сопернику.

Победителя определяют по набранным очкам. Если это не удалось сделать в первых двух раундах, то тогда проводится финальный третий раунд.

Двое на доске, считая собаку

Псы умеют ловить не только теннисные мячики, но и волны. Доказательство тому — чемпионат по серфингу среди собак, который с 2016 года проходит на калифорнийском побережье.

Участники разных пород и размеров катаются на досках в одиночку, в паре с другими питомцами или вместе с хозяевами.

Судьи оценивают дальность заплыва, технику, уверенность и размер волны, которую поймала собака. В 2024 году лучшим псом-серфингистом признали шоколадного лабрадора Какау из Бразилии.

Обнять дерево и спасти лес

Объединить любовь к объятиям и любовь к природе через чемпионат по обниманию деревьев придумали в Финляндии. Таким необычным образом одна финская семья решила спасти принадлежащий ей лес от вырубки, а также помочь людям наладить связь с природой после пандемии коронавируса.

Участникам со всего мира предлагается посоревноваться в финском лесу Халипуу в трех дисциплинах: обнять как можно больше деревьев за одну минуту, продемонстрировать «самое преданное одному дереву» объятие, а также обнять дерево любым креативным образом. Победителя выбирают судьи.

Финский турнир по обниманию деревьев нашел своих сторонников и в других странах — например, такое же мероприятие начали проводить в Шотландии.