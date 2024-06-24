Год назад закончился так называемый “марш справедливости” на Москву под руководством Евгения Пригожина. 23 июня 2023 года, создатель ЧВК “Вагнер” начал поход на столицу, обвинив Министерство обороны в ракетном ударе по лагерю «вагнеровцев». После вмешательства президента Беларуси Александр Лукашенко колонны «Вагнера» развернулись и поехали обратно. Президент России Владимир Путин назвал поступок Пригожина «мятежом» и «предательством». RTVI собрал несколько крупных эпизодов мировой истории, когда вооруженные формирования бросали вызов действующей власти.

Судан, 2023 год

Стороны конфликта: Регулярная армия против военизированной структуры RSF

Продолжительность: 15 апреля — настоящее время

Кто победил: конфликт продолжается

Суть конфликта: В Судане, третьей по площади стране в Африке с населением 45,7 миллиона человек, в 2023 году разгорелся вооруженный конфликт между регулярной армией страны и военизированной группировкой под названием «Силы оперативной поддержки» (RSF), не подчиняющейся главнокомандующему. Обе стороны участвовали в двух предыдущих переворотах в стране. Каждая сторона обвиняла другую в нападение на свои штабы. Конфликт обострился из-за разногласий по поводу интеграции RSF в общую структуру вооруженных сил Судана. Боевые действия сперва начались в Хартуме, столице Судана, затем начали вспыхивать в другие регионах страны.

Судан, 2021 год

Стороны конфликта: Армия и военизированная структура RSF против гражданских властей

Продолжительность: 25 октября — 21 ноября

Кто победил: военные мятежники

В чем суть конфликта: В октябре 2021 года генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан арестовал премьер-министра и других высокопоставленных чиновников. Он объявил, что захватил власть с целью предотвращения гражданской войны и устранения внутриполитических конфликтов. Для управления страной был сформирован Переходный суверенный совет, в который вошли представители армии, гражданские лидеры и структуры «Силы оперативной поддержки» (RSF).

Мьянма, 2021 год

Стороны конфликта: Армия против гражданских властей

Продолжительность: 1 февраля

Кто победил: военные мятежники

В чем суть конфликта: Утром 1 февраля вооруженные силы под командованием генерала Мин Аун Хлайна объявили о захвате власти, арестовав фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Военные ввели режим чрезвычайного положения, оправдывая свои действия отсутствием ответа со стороны правительства на жалобы о нарушениях на выборах 8 ноября 2020 года. 1 августа 2021 года Государственный административный совет объявил о создании временного правительства, возглавляемого премьер-министром Мин Аун Хлайном. В 2023 году в стране должны были пройти выборы, но они не состоялись.

Боливия, 2019 год

Стороны конфликта: Военные и оппозиция против президента Эво Моралеса

Продолжительность: 21 октября — 10 ноября

Кто победил: поддержанная армией оппозиция тогдашнему президенту Эво Моралесу

В чем суть конфликта: После выборов президента 20 октября начались массовые протесты, участники акции обвиняли власти в фальсификациях в пользу президента Эво Моралеса. Факты фальсификаций признала Организация американских государств. Эво Моралес пытался сохранить свою власть, однако, в конечном итоге, вместе со своими сторонниками он покинул страну и уехал в Мексику после предупреждения со стороны командующего вооруженными силами Уильямса Калимана. Позднее Уильямс Калиман был приговорен к тюремному заключению за участие в государственном перевороте.

Зимбабве, 2017 год

Стороны конфликта: Военные и оппозиция против президента Роберта Мугабе

Продолжительность: 14 ноября — 21 ноября

Кто победил: военные и противники тогдашнего президента Роберта Мугабе

В чем суть конфликта: 14 ноября на улицах столицы Зимбабве появились военные на бронетранспортерах. Зимбабвийская армия охарактеризовала свои действия как «бескровную коррекцию ситуации», а не как переворот. 21 ноября тогдашний 93-летний президент Роберт Мугабе подал в отставку под давлением военных. После его ухода власть в стране перешла к Эммерсону Мнангагве, который занимал должность вице-президента.

Турция, 2016 год

Стороны конфликта: Часть военного руководства против президента Эрдогана

Продолжительность: 15 июля-16 июля

Кто победил: власти под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана

В чем суть конфликта: Вечером 15 июля группа военных, выступающих против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, захватили военную технику и вертолеты. Они перекрыли два моста через Босфорский пролив и объявили о захвате власти с целью восстановления конституционного порядка. Мятежники захватили главный телеканал TRT и здание Генштаба. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к нации через Facetime в прямом эфире телеканала CNN Turk. На следующий день мятеж был подавлен.

Азербайджан, 1995 год

Стороны конфликта: ОПОН против президента Азербайджана

Продолжительность: 13—17 марта

Кто победил: власти во главе с президентом Гейдаром Алиевым

В чем суть конфликта: В 1995 году в Азербайджане начался мятеж против правительства, организованный ОПОН — силовой структурой, подчиненной Министерству внутренних дел. ОПОН была создана для подавления армянского сепаратистского движения и обеспечения общенациональной безопасности. В марте 1995 года руководство ОПОН, возглавляемое братьями Ровшаном и Махиром Джавадовыми, выступило против президента Гейдара Алиева, обвинив его в «преступлениях перед народом». ОПОН отказалась разоружиться по требованию МВД, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Произошли столкновения между ОПОН и государственными силами правопорядка в Баку. Сопротивление ОПОН было подавлено, структура ликвидирована, а ее участники, причастные к мятежу, были арестованы.

Россия, 1993 год

Стороны конфликта: Верховный совет и паравоенные формирования против президента России

Продолжительность: 21 сентября — 4 октября

Кто победил: власти во главе с президентом Борисом Ельциным

В чем суть конфликта: В сентябре 1993 года президент Борис Ельцин обвинил Съезд народных депутатов и Верховный совет в саботаже — отказе признать новую Конституцию. Он подписал указ, который по сути упразднил Верховный совет. Затем Ельцин объявил о проведении выборов в обновленный парламент — Государственную думу. Конституционный суд большинством голосов признал указ Ельцина противоречащим действующему закону, и Верховный совет объявил о лишении президента полномочий. Вице-президент Александр Руцкой поддержал парламентариев. В начале октября конфликт перерос в вооруженные столкновения между сторонниками Верховного совета и президентских силовиков. Ельцина поддержали армия, милиция и спецслужбы, которые штурмом захватили здание Верховного совета. Съезд народных депутатов и Верховный совет были распущены. Восстание было подавлено. Новым парламентом стало двухпалатное Федеральное собрание, состоящее из Государственной думы и Совеа Федерации.

Советский Союз, 1991 год

Стороны конфликта: ГКЧП против властей РСФСР

Продолжительность: 18—21 августа

Кто победил: власти во главе с президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом РСФСР Борисом Ельциным

В чем суть конфликта: Недовольные реформами Михаила Горбачева члены правительства создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью захвата власти. Горбачев был изолирован на своей даче в Крыму, а в Москву были отправлены военные. Президент РСФСР Борис Ельцин отказался признать ГКЧП и обвинил его в «антиконституционном перевороте». В течение нескольких дней в столице проходили столкновения между митингующими и военными. Попытка переворота потерпела неудачу, и 21 августа министр обороны Дмитрий Язов приказал войскам покинуть Москву, после чего ГКЧП был распущен. 22 августа Горбачев вернулся в Москву. Члены ГКЧП были арестованы.