Год назад закончился так называемый “марш справедливости” на Москву под руководством Евгения Пригожина. 23 июня 2023 года, создатель ЧВК “Вагнер” начал поход на столицу, обвинив Министерство обороны в ракетном ударе по лагерю «вагнеровцев». После вмешательства президента Беларуси Александр Лукашенко колонны «Вагнера» развернулись и поехали обратно. Президент России Владимир Путин назвал поступок Пригожина «мятежом» и «предательством». RTVI собрал несколько крупных эпизодов мировой истории, когда вооруженные формирования бросали вызов действующей власти.
Судан, 2023 год
Стороны конфликта: Регулярная армия против военизированной структуры RSF
Продолжительность: 15 апреля — настоящее время
Кто победил: конфликт продолжается
Суть конфликта: В Судане, третьей по площади стране в Африке с населением 45,7 миллиона человек, в 2023 году разгорелся вооруженный конфликт между регулярной армией страны и военизированной группировкой под названием «Силы оперативной поддержки» (RSF), не подчиняющейся главнокомандующему. Обе стороны участвовали в двух предыдущих переворотах в стране. Каждая сторона обвиняла другую в нападение на свои штабы. Конфликт обострился из-за разногласий по поводу интеграции RSF в общую структуру вооруженных сил Судана. Боевые действия сперва начались в Хартуме, столице Судана, затем начали вспыхивать в другие регионах страны.
Судан, 2021 год
Стороны конфликта: Армия и военизированная структура RSF против гражданских властей
Продолжительность: 25 октября — 21 ноября
Кто победил: военные мятежники
В чем суть конфликта: В октябре 2021 года генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан арестовал премьер-министра и других высокопоставленных чиновников. Он объявил, что захватил власть с целью предотвращения гражданской войны и устранения внутриполитических конфликтов. Для управления страной был сформирован Переходный суверенный совет, в который вошли представители армии, гражданские лидеры и структуры «Силы оперативной поддержки» (RSF).
Мьянма, 2021 год
Стороны конфликта: Армия против гражданских властей
Продолжительность: 1 февраля
Кто победил: военные мятежники
В чем суть конфликта: Утром 1 февраля вооруженные силы под командованием генерала Мин Аун Хлайна объявили о захвате власти, арестовав фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Военные ввели режим чрезвычайного положения, оправдывая свои действия отсутствием ответа со стороны правительства на жалобы о нарушениях на выборах 8 ноября 2020 года. 1 августа 2021 года Государственный административный совет объявил о создании временного правительства, возглавляемого премьер-министром Мин Аун Хлайном. В 2023 году в стране должны были пройти выборы, но они не состоялись.
Боливия, 2019 год
Стороны конфликта: Военные и оппозиция против президента Эво Моралеса
Продолжительность: 21 октября — 10 ноября
Кто победил: поддержанная армией оппозиция тогдашнему президенту Эво Моралесу
В чем суть конфликта: После выборов президента 20 октября начались массовые протесты, участники акции обвиняли власти в фальсификациях в пользу президента Эво Моралеса. Факты фальсификаций признала Организация американских государств. Эво Моралес пытался сохранить свою власть, однако, в конечном итоге, вместе со своими сторонниками он покинул страну и уехал в Мексику после предупреждения со стороны командующего вооруженными силами Уильямса Калимана. Позднее Уильямс Калиман был приговорен к тюремному заключению за участие в государственном перевороте.
Зимбабве, 2017 год
Стороны конфликта: Военные и оппозиция против президента Роберта Мугабе
Продолжительность: 14 ноября — 21 ноября
Кто победил: военные и противники тогдашнего президента Роберта Мугабе
В чем суть конфликта: 14 ноября на улицах столицы Зимбабве появились военные на бронетранспортерах. Зимбабвийская армия охарактеризовала свои действия как «бескровную коррекцию ситуации», а не как переворот. 21 ноября тогдашний 93-летний президент Роберт Мугабе подал в отставку под давлением военных. После его ухода власть в стране перешла к Эммерсону Мнангагве, который занимал должность вице-президента.
Турция, 2016 год
Стороны конфликта: Часть военного руководства против президента Эрдогана
Продолжительность: 15 июля-16 июля
Кто победил: власти под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана
В чем суть конфликта: Вечером 15 июля группа военных, выступающих против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, захватили военную технику и вертолеты. Они перекрыли два моста через Босфорский пролив и объявили о захвате власти с целью восстановления конституционного порядка. Мятежники захватили главный телеканал TRT и здание Генштаба. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к нации через Facetime в прямом эфире телеканала CNN Turk. На следующий день мятеж был подавлен.
Азербайджан, 1995 год
Стороны конфликта: ОПОН против президента Азербайджана
Продолжительность: 13—17 марта
Кто победил: власти во главе с президентом Гейдаром Алиевым
В чем суть конфликта: В 1995 году в Азербайджане начался мятеж против правительства, организованный ОПОН — силовой структурой, подчиненной Министерству внутренних дел. ОПОН была создана для подавления армянского сепаратистского движения и обеспечения общенациональной безопасности. В марте 1995 года руководство ОПОН, возглавляемое братьями Ровшаном и Махиром Джавадовыми, выступило против президента Гейдара Алиева, обвинив его в «преступлениях перед народом». ОПОН отказалась разоружиться по требованию МВД, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Произошли столкновения между ОПОН и государственными силами правопорядка в Баку. Сопротивление ОПОН было подавлено, структура ликвидирована, а ее участники, причастные к мятежу, были арестованы.
Россия, 1993 год
Стороны конфликта: Верховный совет и паравоенные формирования против президента России
Продолжительность: 21 сентября — 4 октября
Кто победил: власти во главе с президентом Борисом Ельциным
В чем суть конфликта: В сентябре 1993 года президент Борис Ельцин обвинил Съезд народных депутатов и Верховный совет в саботаже — отказе признать новую Конституцию. Он подписал указ, который по сути упразднил Верховный совет. Затем Ельцин объявил о проведении выборов в обновленный парламент — Государственную думу. Конституционный суд большинством голосов признал указ Ельцина противоречащим действующему закону, и Верховный совет объявил о лишении президента полномочий. Вице-президент Александр Руцкой поддержал парламентариев. В начале октября конфликт перерос в вооруженные столкновения между сторонниками Верховного совета и президентских силовиков. Ельцина поддержали армия, милиция и спецслужбы, которые штурмом захватили здание Верховного совета. Съезд народных депутатов и Верховный совет были распущены. Восстание было подавлено. Новым парламентом стало двухпалатное Федеральное собрание, состоящее из Государственной думы и Совеа Федерации.
Советский Союз, 1991 год
Стороны конфликта: ГКЧП против властей РСФСР
Продолжительность: 18—21 августа
Кто победил: власти во главе с президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом РСФСР Борисом Ельциным
В чем суть конфликта: Недовольные реформами Михаила Горбачева члены правительства создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью захвата власти. Горбачев был изолирован на своей даче в Крыму, а в Москву были отправлены военные. Президент РСФСР Борис Ельцин отказался признать ГКЧП и обвинил его в «антиконституционном перевороте». В течение нескольких дней в столице проходили столкновения между митингующими и военными. Попытка переворота потерпела неудачу, и 21 августа министр обороны Дмитрий Язов приказал войскам покинуть Москву, после чего ГКЧП был распущен. 22 августа Горбачев вернулся в Москву. Члены ГКЧП были арестованы.