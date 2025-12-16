Житель Германии Якоб Пиннекер начинал карьеру в сердце европейской деловой среды — под Франкфуртом-на-Майне. Мог бы строить жизнь по проверенному немецкому шаблону: порядок, план, пенсия. Но вместо этого в 2022 году принял решение, которое многие его земляки сочли безумием: остаться в России. В качестве генерального директора нижегородского Агентства «ОКА» он помогает другим иностранцам пройти квест под названием «переезд в Россию» и находить для себя новые горизонты возможностей.

Из инженера продаж в уральского «первопроходца»

Дипломированный инженер-машиностроитель Якоб Пиннекер начал карьеру в Германии как ведущий проектный менеджер, а с 2009 года сопровождал запуски продуктов и отвечал за продажи в Канаде, Великобритании, Восточной Европе, СНГ и России. «Немецкое стремление к порядку и международный размах — это про меня, — говорит он. — Я активно ездил по странам и занимался продажей продуктов в сфере электроэнергетики».

2016 год стал вызовом: Якоб Пиннекер приехал в Россию, но как экспат — в планах не было оставаться навсегда, хотя его предки еще в 1766 году переехали из Франкфурта-на-Майне в Поволжье. «Руководство приняло решение открыть филиал в Екатеринбурге, и мне предложили его возглавить, — рассказывает Якоб Пиннекер. — Я был единственным из 3000 сотрудников компании, кто согласился взяться за этот проект. Немцы не стремились ехать в Россию — не понимали, «зачем открывать филиал где-то в ледяной Сибири», хотя Свердловская область — это Урал».

Якоб Пиннекер считает, что ему повезло: он влился в дружную компанию:

«Новые знакомые показали город, познакомили с русской культурой, мы начали общаться семьями, вместе отмечать праздники. Я впервые столкнулся с таким радушием. В свои 34 года я по-настоящему понял, что такое настоящая мужская дружба».

Екатеринбург, говорит Пиннекер, стал для него возможностью проявить себя, оставить свой след: искренне хотелось создать в России как можно больше рабочих мест и предоставить местным специалистам новые возможности: «Меня сильно вдохновляет симбиоз немецкого качества и российского человеческого капитала». Планировалось выстроить за два года все бизнес-процессы и передать представительство местному управлению, однако под руководством Якоба Пиннекера филиал набрал такую высокую динамику, что было решено продолжать его развитие.

Новая точка развития

В 2022 году, когда началась специальная военная операция, многие в ситуации Якоба Пиннекера готовились к репатриации. Но Якоб принял обратное решение, которое оказалось судьбоносным: не уезжать, остаться с семьей в РФ. В этот период Пиннекер вдруг ясно понял: Россия стала для него по-настоящему родной страной. Появилась и личная миссия — помогать другим иностранцам, выбирающим Россию своим новым домом.

«Это один из самых важных моментов моей жизни, — делится Якоб Пиннекер. — Когда началось СВО, я находился в отпуске в Германии. В тот момент, когда я ждал вылета в РФ в аэропорту Франкфурта-на-Майне, раздался звонок. Мне позвонили из штаб-квартиры компании, предложили остаться в ФРГ. Но я, наоборот, попросил помочь мне вернуться в Россию». Тем временем улететь уже было невозможно: последний рейс из Москвы развернули, закрылось воздушное пространство. Тогда Пиннекер купил билеты турецкой авиакомпании и на следующий день вылетел в РФ.

«Все жившие в России экспаты, которых я знал, стремились уехать в Германию: они воспринимали это как «эвакуацию». А я чувствовал свою ответственность за людей и поэтому хотел попасть обратно в Екатеринбург, хотя контракт с компанией заканчивался в июне 2022 года».

Пиннекера звали назад в Германию — на хорошую должность в штаб-квартиру компании. Можно было бы вернуться, тогда карьерная траектория была бы предсказуемой и спокойной, но он остался. Это был осознанный риск, ведь было неясно, где и когда работать, как выстраивать свою жизнь.

«Мною двигали два главных драйвера. Во-первых, наши дети уже ходили в местные детский сад и школу, и мне было важно, чтобы они росли и воспитывались в здоровых ценностях. Во-вторых, я глубоко верю в то, что Россия — это страна возможностей для людей, которые не боятся принимать решения и нести за них ответственность».

Якоб Пиннекер открыл ИП, которое занималось консалтингом, сопровождая стартапы по трекам маркетинга и международных продаж.

Регион как образец роста

Тем временем Нижегородская область России становилась точкой притяжения для иностранцев. Регион не случайно привлекает иностранцев: здесь активно растет экономика, развиваются предприятия, и, конечно, местные красоты не оставляют людей равнодушными.

Глеб Никитин возглавил регион в 2017 году, и за эти годы Нижегородская область серьезно изменилась. Команда губернатора стала движущей силой ярких позитивных преобразований в регионе, все действия главы региона направлены на интересы местных жителей, Глеб Никитин как опытный управленец, внимательный к нуждам людей, завоевал доверие нижегородцев. Уже к 2022 году область поднялась с 70-го на 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Регион входит в число лидеров роста среди субъектов РФ. В ежегодном рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню содействия развитию конкуренции на товарных рынках Нижегородская область переместилась с 45-го места в 2017 году на лидирующие позиции. Уровень бедности в регионе один из самых низких по стране — 8%.

Все это стало причиной яркого интереса к региону со стороны зарубежных стран. Иностранцы, жители западных стран, в том числе Германии, которых не устраивают происходящие в Европе процессы, решаются в корне изменить свою жизнь и переехать в Россию. И не только! Уже 91 человек стал новым нижегородцем благодаря работе Агентства «ОКА», среди них жители государств ЕС, а еще США, Канады, Австралии. Подано и еще более 930 заявок.

Сначала оформлением иностранных граждан в ручном режиме занималось региональное Министерство международных и межрегиональных связей, но позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение структурировать и систематизировать эту работу. Здесь было открыто Агентство «ОКА», которое стало своего рода сервисом «одного окна», где помогают не только с визами и бумагами, но и с самым сложным — интеграцией в местное общество.

От личного опыта к уникальному сервису

Агентство «ОКА» работает в рамках реализации Указа Президента РФ №702 об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности. Задача этой организации — быть лидером в сфере интеграции иностранных граждан, обеспечивая не просто успешный переезд, а полноценную адаптацию в регионе. Переехавшие при поддержке Агентства «ОКА» переселенцы становятся активными членами общества — открывают бизнес, занимают достойные позиции на рынке труда и вносят вклад в развитие области: это амбициозные высококвалифицированные специалисты, предприниматели, фермеры, а также пенсионеры.

Это стало новым профессиональным вызовом для Пиннекера: он с семьей переехал в Нижний Новгород, в 2024 году возглавив этот проект, и не случайно: можно было опереться на собственный путь переселенца.

Для Якоба Пиннекера это не просто новая профессиональная ступень, а философия. «Россия для многих — это не страна, а состояние. Состояние уверенности, перспектив и силы», — отмечает он.

Миссия Агентства «ОКА» — помочь увидеть этот горизонт, сделать его повседневной реальностью, чтобы человек, как отмечает Пиннекер, чувствовал себя «не гостем, а полноправным творцом своей судьбы». Поэтому, кстати, в агентстве отмечают: все получается именно у тех, кто обладает проактивной жизненной позицией и не боится изменений.

Россия — новые горизонты

Почему же иностранцы переезжают в Россию? Как поясняет Якоб Пиннекер, их привлекают безопасность и традиционные ценности как основа для воспитания детей, реальные возможности для профессиональной реализации и создания своего дела для тех, кто готов брать на себя ответственность, а еще — качество жизни в российских регионах: развитая инфраструктура (школы, больницы, детские сады) при близости к природе и меньшей финансовой нагрузке по сравнению со столицами.

«И Агентство «ОКА» выступает для них проводником и навигатором. Мы помогаем с юридическими вопросами, документооборотом, поиском работы и жилья, оформлением детей в школы и сады. Наша задача — сделать процесс переезда максимально гладким, чтобы человек мог сосредоточиться на главном — своей семье и построении новой жизни», — отмечает генеральный директор агентства Якоб Пиннекер.

Также важно помочь переселенцам интегрироваться в местное сообщество, чтобы каждый иностранный гражданин смог найти в Нижегородской области свой дом.

Человеческое тепло и надежность

Первая семья, которой помогло Агентство «ОКА», приехала из Алабамы (США). Рэй (Майкл) Барбен с супругой Доун (Софией) и дочерьми Хэтти (Надеждой) и Хильде (Любовью) живут здесь с октября 2024 года. Они приняли православие, еще находясь на родине. Девочки учатся в местной школе №800 по программе по изучению русского языка, разработанной совместно с Агентством «ОКА». Они уже получили уровень А1, а к концу года выйдут на А2. В школе они знакомятся и с традициями России и Нижегородской области — это и есть настоящая интеграция. В США глава семьи занимался проектами в сфере логистики, а здесь планирует преподавать английский язык.

Казалось бы, можно выбрать жизнь в столице, но переселенцы выбирают не Москву или Санкт-Петербург, а регионы. «К нам едут в основном семьи, им нужна качественная среда для жизни, — рассказывает Якоб Пиннекер. — В таких городах, как Екатеринбург или Нижний Новгород, есть вся необходимая инфраструктура — школы, детские сады, больницы. И при этом здесь больше природы, меньше суеты и ниже финансовая нагрузка (жить здесь дешевле, чем в Москве). Другими словами, в Нижегородской области человек получает столичное качество жизни, при этом до самой столицы всего лишь чуть больше 400 километров — 4 часа на поезде. Многие переселенцы в своих странах тоже жили в регионах, а не в столицах, поэтому им здесь психологически комфортнее».

Якоб Пиннекер признается, что ему нравятся русские люди, и для него это стало одним из главных моментов в принятии решения остаться:

«Это искренность, глубокая дружба, готовность принять в свой круг и поддержать. Такое отношение я встретил к себе впервые в России. Это та человеческая теплота и надежность, которая формирует прочные социальные связи и делает жизнь здесь по-настоящему комфортной».

Судьба Якоба Пиннекера — не типичная биография переселенца, а, скорее, история личной трансформации. Немецкая педантичность, помноженная на российские возможности, — это помогло найти решения для культурной и социальной адаптации. Пиннекер создал механизм, который меняет человеческие судьбы, доказывая на своем примере, что решение остаться в России для сотен людей может стать не вынужденным шагом, а осознанным выбором.