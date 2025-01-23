В кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» 24 января пройдет международная конференция по гомеопатии. Оператором площадки является фонд «Московский инновационный кластер», учрежденный правительством Москвы. Заместитель гендиректора фонда Александр Уланов в интервью RTVI рассказал, как такое стало возможным и не нанесет ли это вред репутации МГУ накануне его юбилея.

Кому принадлежит кластер «Ломоносов» в Технологической долине МГУ, где соберутся гомеопаты, кем управляется, и как связан с МГУ?

Кластер Ломоносов — это инфраструктура, собственником которой является фонд «Московский инновационный кластер» (МИК). Фонд МИК, в свою очередь, является подведомственной организацией Департамента предпринимательства, то есть правительства Москвы. Я этой площадкой (кластер «Ломоносов») руковожу и радею за ее функциональное, корректное использование, чтобы все, что в ней происходило и осуществлялось, было направлено на реализацию целей, которые перед нами стоят.

То есть, кластер «Ломоносов» к МГУ не имеет отношения?

Де-юре отношения не имеет. Он располагается на земле МГУ, на территории ИНТЦ (Инновационный научно технологический центр МГУ) «Воробьевы горы». Москва имеет 30% в структуре управления этой долиной, но сам кластер «Ломоносов» — это площадка, исключительно относящаяся к правительству Москвы и к фонду МИК. То есть МГУ— это скорее наши коллеги, партнеры по реализации общего проекта развития Долины.

А почему тогда в информационных сообщениях, в том числе в объявлении гомеопатов, «Ломоносов» называют кластером МГУ, если это кластер правительства Москвы?

Это кластер правительства Москвы, который находится на территории совместного проекта МГУ и правительства Москвы. Это некая матрешка.

ИНТЦ — это некая инфраструктурно-правовая сущность, их по России несколько — Сириус, ИНТЦ в Калининграде… Это аналог «Сколково», территория с особым правовым статусом. И у каждой территории есть управляющая компания, которая глобально, стратегически занимается развитием, строительством, резидентной политикой всей долины, без привязки к кластеру «Ломоносов». И в этой большой долине мы совместно с МГУ являемся учредителями управляющей компании. Но то, что касается кластера «Ломоносов», это проект правительства Москвы.

А со стороны руководства МГУ кто вас курирует и следит за вашей работой?

Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ «Воробьевы горы», которая руководит всей Долиной — Виктор Вайпан, который на протяжении многих лет до конца прошлого года был проректором МГУ.

Итак, гомеопатическому конгрессу на территории МГУ — быть? Это коммерческое мероприятие?

Да, подтверждаем, конференция пройде в зале «Атом» 24 числа. Это мероприятие коммерческое.

Сколько стоит арендовать такой зал?

По прейскуранту 2024 года гомеопаты арендовали его у нас за 450 тыс. рублей. В этом году уже была произведена индексация, плюс 20%, то есть сейчас малый зал, грубо говоря, стоит 500 тыс. рублей.

По какому принципу принимается решение — сдавать или нет помещение?

У нас есть утверждённый регламент работы комиссии по обеспечению конгрессно-выставочной деятельности, которая рассматривает заявки. Организации, которые заинтересованы в проведении мероприятий, направляют заявку на официальную почту. Комиссия проверяет, что за тематика, какие спикеры, соответствует ли это целям развития именно кластера «Ломоносов» фонда МИК, потому что фонд МИК занимается развитием технологий во всех сферах, и самое главное их применением в практической сфере.

А как работает эта комиссия?

У нас очная комиссия, внутренняя комиссия, в нее входят сотрудники фонда, представители эксплуатирующего блока, представители юристов, представители конгрессно-выставочной деятельности, которые в зависимости от сферы своих полномочий участвуют в организации проведения мероприятий.

А среди них есть ученые или сотрудники МГУ?

Нет. Мы настолько детальный экспертный анализ не проводим. Мы оцениваем не на предмет, научная это тематика, или ненаучная, а на предмет соответствия целям фонда МИК. Цель фонда это развитие предпринимательства, высокотехнологичного предпринимательства, инновационного предпринимательства, развитие в целом различных подходов, технологий и исследований во всех сферах жизнедеятельности и их практического применения.

Поэтому мы здесь не ограничиваемся и у нас нет цели —научное поддерживать, ненаучное не поддерживать. Мы же адекватно все оцениваем, а что касается этого мероприятия, мы посмотрели состав участников — академики РАН, ректора вузов…

Академики РАН?

Да, в оргкомитете заявлены академик Алексей Липанов, главный научный сотрудник Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, член-корреспондент РАН Николай Ярыгин, академик Вадим Зилов, завкафедрой интегративной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова…

Действительно, полезный список. Тем не менее, вы сочли, что на территории МГУ, в кластере, который предназначен для научно-инновационных исследований, проводить такую конференцию по предмету, признанному лженаукой, нормально?

Мы не имеем права и не имеем юридической возможности оценивать, лженаука это, или не лженаука. Мы оценили, что это (разрешено) Министерством здравоохранения, комментариями прокуратуры Российской федерации, фактом того, что гомеопатические кафедры есть и различные методы изучаются в российских вузах, мы поняли, что это область исследования и развития. Мы поддерживаем различные, так сказать, мероприятия и начинания, направленные на развитие технологий, методов в различных сферах, в том числе и в этих. Мы не относим это к науке, к лечебной науке.

Как это? Не относите это к лечебной науке, но при этом называете исследованиями?

Исследования — это же не обязательно наука, это кто как трактует науку. Мы для себя поняли, что для нас это — направление развития отрасли, которая включает в себя и терапию, и производство, и, опять же, исследования разного рода. То есть для нас это комплекс, сфера людей, которые занимаются по всей России, вообще во всем мире, созданием каких-то продуктов, услуг, методов, технологий. В них применимы высокие технологии, инновации, поэтому это та сфера, которая подпадает под цели фонда МИК. Все было подкреплено официальными документами, что Министерство здравоохранения не отрицает наличие этой, так сказать, области развития здравоохранения.

А меморандум Комиссии РАН по борьбе с лженаукой о вреде гомеопатии вы учитывали при принятии решения?

Конечно, мы ознакомились со всеми материалами, которые были в открытых источниках. Но еще раз, мы не оцениваем тематики на предмет — наука это или лженаука. Мы занимаемся поддержкой всех сфер жизнедеятельности, главная цель — чтобы эта поддержка была направлена в отношении тех мероприятий и проектов, которые направлены на создание чего-то нового, развития технологий.

Академия наук назвала это лженаукой. Это тоже позиция, с которой мы ознакомились.

Астрология не запрещена, вы пустите к себе астрологическую конференцию?

Мы оценим документы, которые есть в открытых источниках, прочитаем мнения, сформируем свою позицию, и тогда сможем дать ответ.

А среди ваших коллег, кто принимает решения, есть кто-то не с гуманитарным, а естественно-научным образованием?

Есть технические специалисты, инженеры, но есть ли с практическим прикладным научным образованием, я сейчас так вам точно не скажу, потому что я не знаю досконально кто, что когда заканчивал. Есть люди возраста такого, что имеют несколько высших образований. Мы — эксперты в том, как развивать бизнес. Как помочь идее стать продуктом, выйти на рынок, как решить какую-то проблему.

И никто на этапе отбора не воскликнул, подобная конференция в “Ломоносове” невозможна ?

Не воскликнул.

Жаль это слышать. Спасибо.

Вам тоже спасибо.