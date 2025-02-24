В годовщину начала специальной военной операции на Украине спецкор RTVI Денис Волин поговорил с кавалером двух Орденов Мужества, командиром штурмовиков 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» Михаилом Туркановым (позывной Питбуль). Питбуль рассказал, когда российская армия окончательно возьмет Часов Яр, почему противник там стоит насмерть, и встречали ли бойцы «Эспаньолы» на передовой своих украинских «коллег» по околофутбольному цеху.

«Эспаньола» была создана в 2022 году Станиславом Орловым по прозвищу Испанец — представителем одной из самых известных фанатских группировок ЦСКА Red-Blue Warriors. Орлов участвовал в боевых действиях в Донбассе еще в 2014 году и был личным помощником командира «Народного ополчения Донбасса» Игоря Безлера (позывной «Бес»). «Эспаньола» состоит преимущественно из футбольных фанатов разных клубов страны и принимает участие в боевых действиях на разных участках фронта, например в кровопролитных боях за фланг Бахмута — Клещеевку. С лета прошлого года бойцы «Эспаньолы» участвуют в боях за Часов Яр в ДНР.

— «Эспаньола» и другие подразделения армии РФ с лета 2024 года штурмуют Часов Яр. Сейчас операция близка к завершению? Сколько еще потребуется времени для полного взятия Часова Яра и в чем сложность на данном этапе?

— Да, на направлении Часов Яр также бьются парни из 98-ой десантной дивизии, 200-ой мотострелковой бригады, “Пятнашка” и другие отряды. По времени точного завершения не скажу, ибо никогда не загадываю наперёд. Но могу сказать, что уже очень скоро. Сложностей как таковых нет, но есть моменты это тормозящие. Один из таких, это количество БПЛА противника разных видов. Но и это тоже дело времени, они не вечны и не бесконечны.

— С какими основными трудностями сталкивалась «Эспаньола» при штурме города?

— Обороняться всегда проще, чем наступать. А в современной войне тем более. Это уже по сути война технологий, а мы в этом вопросе, к сожалению, подотстали, но активно стараемся наверстать упущенное время.

— Как оцениваете сопротивление противника в Северном районе Часова Яра? Много ли, по вашим оценкам, там потеряли ВСУ?

— В микрорайоне Северный противник сопротивляется ожесточённо и туда стянуто много сильных и опытных частей врага. О потерях говорить не вижу целесообразности, ибо я считаю, что каждая боевая единица всегда важна. Но то, что там они стоят до последнего — это определённо.

— Какие подразделения вам противостоят?

— Вообще на направлении Часов Яр работает более двух десятков различных вражеских подразделений. Непосредственно нам противостоят такие подразделения, как 24 ОМБр, «Рарог», «Мадьяр» и прочие.

— Часто ли в Часовом Яре украинские военные сдаются в плен? Много ли пленных взяла «Эспаньола»?

— Как я уже говорил, враг сопротивляется ожесточённо, поэтому о взятии в плен речи не идёт. Что мы, что смежники — работаем на полное уничтожение.

— Понятно, что такая крупная операция не может обойтись и без собственных потерь. Много ли бойцов потеряла «Эспаньола»?

— Не буду говорить за другие отряды, они сами за себя скажут, но благодаря подходу к работе и отношению к личному составу нашего командира, потери у нас минимальные, но 300-х немало… Хотя многие наши парни стараются не задерживаться в госпиталях и побыстрее вернуться на передовую, а некоторые и подавно, с ранениями остаются на позициях и продолжают выполнять задачи.

— Сталкивались ли вы с какими-то неожиданными маневрами со стороны ВСУ в Часовом Яр, что-то удивило вас в их тактике и как бы вы в принципе могли описать тактику ВСУ на этом участке фронта?

— Мы всегда готовы ко всему, поэтому не тратим время на удивление, а импровизируем и, беря во внимание обстановку, разрабатываем наши действия. Тактика у каждого подразделения противника своя, поэтому очень часто можно смело определить, кто в тот или иной момент против тебя сейчас работает. И это, кстати, тоже хорошо, потому что грамотно это используя, можно избежать ненужных потерь.

— Встречались ли вы в Часовом Яре со своими околофутбольными оппонентами с украинской стороны? Попадались ли они в плен? Если да, то что рассказывают? На начальном этапе противостояния небезызвестный комбат «Азова»* Родион Кудряшов известный как Ридик сыпал угрозами российским фанатам, воюющим за Россию. Слышно что-нибудь о нем? Не засветился ли он в Часовом Яре?

— К моему великому сожалению на прямой контакт они не выходят, хотя им предлагали неоднократно, ещё с самого начала образования «Эспаньолы». Конечно, я и их понимаю, зачем рисковать своей жизнью, ежели проще закидать оппонента FPV-ишками и сбросами.

Про самого Ридика уже давно не слышал, да мне и следить-то некогда. Но угроз от них ото всех постоянно множество, поэтому работа на полное уничтожение. Но при этом над мёртвыми мы не издеваемся, какие бы они ни были при жизни.

— Как сейчас обстоят дела с добровольцами? Есть противоречивые данные, одни говорят, что идут, другие говорят, что поток иссяк. Как на самом деле?

— Это смотря с какой стороны посмотреть. Точнее с позиции, какого отряда… К нам люди идут. Но глядя, что происходит на гражданке, понимаешь — прискорбно, что далеко не все понимают значимость этой войны… А это именно война и она не только тех, кто здесь, это война наша общая и к победе нужно прилагать общие усилия.

— Когда взятие Часова Яра завершится, на каком направлении будет работать «Эспаньола»?

— Об этом я не знаю и даже не интересуюсь. Я не загадываю в будущее, куда отправляют, там и работаем. Каждый участок фронта важен. И на каждом участке фронта каждый боец выполняет важную работу.

— Кстати, а как вы относитесь к началу переговоров между Россией и США по Украине. Как считаете, способны ли они привести к миру на выгодных для РФ условиях?

— Лично для меня это выглядит интересно, ибо впервые две эти противоборствующие державы начинают не просто налаживать контакт, но хотят прийти к полнейшему взаимодействию, обратившись вместе против Евросоюза. Соответственно, здесь [нас ждет] либо начало нового союза, либо двойная игра. Но как ни крути, а Европа против остановки этой войны, потому что это будет означать их проигрыш. Мы не знаем, когда закончится война и наступит мир. Но мы знаем, что свою работу мы будем выполнять до конца, ибо наша работа лучшая в мире, наша работа — Родину защищать!

* признан террористической организацией и запрещён в РФ