10 сентября пройдет первая очная схватка двух претендентов на Белый дом — вице-президента США Камалы Харрис и бывшего главы государства Дональда Трампа. До выборов остается меньше двух месяцев, а разрыв между демократкой и республиканцем все еще не слишком большой, чтобы прогнозировать, кто победит. Что нужно знать о дебатах, которые могут склонить чашу весов в ту или другую сторону, — в материале RTVI.

Раунд 2.0

С момента последних и единственных дебатов с участием Дональда Трампа в этой президентской гонке прошло уже больше двух месяцев. Тогда ему противостоял действующий президент Джо Байден. Теперь Трампу предстоит встретится в прямом эфире с новым кандидатом от демократов.

Байден снялся с выборов во многом после провальных дебатов с Трампом 27 июня. Тогда глава государства выглядел неуверенно, путался в словах и зачастую не мог сформулировать мысль. В результате на фоне недовольства среди однопартийцев Байден оставил попытки переизбраться на второй срок.

Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которую официально утвердили на съезде Демпартии 19-22 августа. 52-летняя кандидатка была вместе с Байденом на протяжении всего его президентского срока, ее знает публика, и у американцев есть примерное представление о том, какого курса будет придерживаться вице-президент, если выиграет выборы.

За первую неделю после выдвижения Харрис смогла собрать $200 млн пожертвований. Это больше, чем смог собрать Байден за весь первый квартал 2024 года. А за месяц размер пожертвований Харрис дорос до $540 млн.

«Это лучший показатель в истории за столь короткий промежуток времени», — заявила руководитель кампании Джен О’Мэлли Диллон.

Правила все те же

Дебаты стартуют в 21:00 по местному времени (04:00 11 сентября по Москве) и пройдут в Национальном конституциональном центре в Филадельфии, штат Пенсильвания. Это один из так называемых колеблющихся штатов, который может изменить судьбу выборов.

Организатором дебатов в этот раз выступит телеканал ABC News, а модераторами станут ведущий и главный редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущая программы Prime Линси Дэвис. Предполагается, что обмен мнениями в прямом эфире между Камалой Харрис и Дональдом Трампом продлится 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть на Disney+ и Hulu. За час до старта дебатов на ABC News покажут спецвыпуск «Гонка за Белый дом».

Как и в прошлый раз, политикам запрещено приносить с собой какие-либо шпаргалки, при этом каждому кандидату предоставят ручку, блокнот и бутылку воды. Кроме того, и Харрис, и Трампу запрещено взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных кампаний во время рекламных пауз.

Ни у кого из политиков не будет вступительного слова, а вопросы будут задавать сами модераторы. Микрофон будут включать только тому кандидату, чья настанет очередь отвечать. Не только вопросы, но даже темы дебатов организаторы не раскрывают.

«Каждому кандидату будет предоставлено две минуты для ответа на каждый вопрос с двухминутным опровержением и дополнительная минута для последующих комментариев, разъяснений или ответа», — объяснили в ABC News.

3 сентября была проведена жеребьевка, которую выиграл Трамп: он выступит после Харрис с заключительным заявлением. Также определилось распределение мест в студии: вице-президент выбрала правую позицию на трибуне на экране, то есть слева на сцене.

Временный паритет

Ранее Трамп обгонял в опросах Байдена, но с заменой его на Харрис ситуация выровнялась, и перевес то одного, то другого кандидата не превышает пары процентов.

Согласно ежемесячному опросу Harvard-Harris, сейчас за экс-главу государства готовы проголосовать 47% респондентов, а за вице-президента США — 46%.

Несмотря на то, что темы дебатов неизвестны, можно предположить, какие вопросы будут подниматься. По данным исследования, больше всего жителей Соединенных Штатов волнует рост цент и инфляция — 42% респондентов назвали это главной проблемой. На втором месте оказалась нелегальная миграция (33%), причем в этом аспекте у Дональда Трампа может быть преимущество, ведь во время своего президентства он намеревался построить стену на американо-мексиканской границе. На третьем месте — экономика и рабочие места (29%).

Пятерку наиболее острых для американцев проблем закрывают здравоохранение (17%) и права женщин (16%), где преимущество, скорее всего, у Харрис, учитывая социальную ориентированность курса демократов.

Судя по результатам опроса New York Times/Siena, незадолго до дебатов преимущество все же остается за Трампом, хотя перевес опять в 1%. Здесь бывшему главе Белого дома отдают предпочтение 48% американцев, а вице-президенту США — 47%.

Исходя из этих результатов, Камале Харрис необходимо проявить себя во время «битвы» с Дональдом Трампом, чтобы перетянуть избиратедей на свою сторону. Эти дебаты станут идеальной возможностью, так как до президентских выборов осталось всего 8 недель — они назначены на 5 ноября.