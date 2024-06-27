Первые дебаты президентской гонки с участием двух главных претендентов на кресло в Белом доме намечены на вечер 27 июня. Действующий президент Джо Байден сойдется с экс-главой государства Дональдом Трампом в прямом эфире CNN. Дебаты пройдут раньше обычного — никто из политиков еще не стал официальным кандидатом от своих партий. Как Трамп и Байден готовились к схватке и чего от нее ожидать — в материале RTVI.
Чем уникальны эти дебаты
Несмотря на то, что и Трамп, и Байден уже давно участвуют в президентской гонке, исход которой решится 5 ноября, оба до сих пор не считаются официальными кандидатами от своих партий. Трампа утвердят на июльском съезде республиканцев в Милуоки, а Байдена — в августе на съезде демократов в Чикаго.
Впрочем, достойных конкурентов у них и нет. Среди «синих» в принципе мало кто решился баллотироваться, так как Джо Байден идет на второй срок, а в американской политической традиции не принято мешать действующему президенту. Единственным более-менее сильным соперником Байдена был Роберт Кеннеди-младший, но он решил не рисковать и выдвинуться от третьей партии.
Среди республиканцев у Дональда Трампа изначально было много конкурентов, но они друг за другом принялись снимать свои кандидатуры в пользу экс-президента.
«Никогда прежде в современной истории два предполагаемых кандидата не встречались на дебатах так рано во время президентской гонки. Никогда раньше два претендента на кресло в Белом доме не сталкивались друг с другом в таком преклонном возрасте», — пишет Associated Press.
Как известно, Джо Байдену уже 81 год, а Дональду Трампу — 78 лет.
Как будут проходить дебаты
- Сами дебаты пройдут 27 июня на канале CNN в студии в Атланте, штат Джорджия, в 21:00 по местному времени (4 утра 28 июня по Москве).
- Дискуссия двух потенциальных победителей выборов 2024 года будет длиться 90 минут с двумя перерывами на рекламу. В качестве модераторов выбрали ведущих CNN Джейка Таппера и Дану Бэш.
- Второй раунд запланирован на 10 сентября на ABC News, а вести дебаты будут журналисты канала Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.
- Позиции за трибунами были определены подбрасыванием монетки. В итоге Джо Байден будет стоять справа, а Дональд Трамп — слева. Также за республиканцем будет последнее слово на этих дебатах.
- Телепротивостояние пройдет без аудитории в самой студии. Как пишет The New York Times, это было одним из требований команды Байдена, чтобы экспрессивные сторонники Трампа не срывали дебаты.
- Микрофон будет включен только у того политика, чья настанет очередь говорить. Это было сделано для того, чтобы кандидаты на пост президента США не перебивали друг друга.
- Не допускаются никакие заранее подготовленные заметки («прямо как на экзамене без шпаргалок», подмечают некоторые комментаторы). Единственное, что будет у двух соперников, — по ручке, блокноту и бутылке воды.
Как Байден и Трамп готовились к дебатам
Джо Байден и Дональд Трамп избрали противоположные стратегии подготовки к предстоящей дискуссии в прямом эфире. Действующий президент США 20 июня отправился в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд, где окружил себя советниками. Как сообщали СМИ, в импровизированных дебатах роль Трампа исполняет личный адвокат Байдена Боб Бауэр.
Перед поездкой в резиденцию журналисты спросили главу государства, как идет подготовка, — в ответ Байден оптимистично поднял вверх большой палец.
Экс-президент, напротив, решил не уединяться и продолжил предвыборные митинги. Трамп даже высмеял своего соперника за то, что тот отправился «в бревенчатую хижину, чтобы учиться и готовиться». При этом республиканец все же немного снизил градус критики в отношении своего конкурента-демократа.
«Я думаю, он будет достойным соперником на дебатах. Не хочу его недооценивать», — неожиданно сказал 45-й президент США в интервью The All-In Podcast.
Как отмечают наблюдатели, политики попытаются использовать слабые стороны друг друга. Действующий президент, вероятно, будет напирать на уголовные дела, в которых фигурирует его оппонент, а также сосредоточится на вопросах миграции и абортах. Последний серьезно всколыхнул американское общество, когда запрет искусственного прерывания беременности передали в ведение местных властей. В результате несколько республиканских штатов ввели жесткие ограничения на эту операцию.
В предвыборном штабе Байдена заявили, что президент «готовится привлечь Трампа к ответственности за его экстремальный послужной список и опасные вещи, которые он говорил на своем пути». Речь пойдет об обвинениях в «пропаганде политического насилия и подрыв демократических институтов», а также «выполнении приказов своих доноров-миллиардеров».
При этом команда Байдена понимает, что Трамп будет использовать уголовное дело сына президента против него, так что в Кэмп-Дэвиде приготовились выстраивать линию защиты. В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении оружия, ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Тем временем Дональд Трамп проводит неофициальные встречи с политиками-республиканцами, обсуждая темы, которые могут подниматься во время дебатов. К примеру, по экономике и инфляции он общался с сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом, а по проблеме миграции — со своим бывшим советником по вопросам политики Стивеном Миллером и исполнявшим обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции Томасом Хоманом.
Старший советник Трампа Брайан Хьюз рассказал, что экс-президент планирует надавить на Байдена именно за счет этих проблем, которые команда республиканца считает наиболее заметными слабостями действующего главы государства.
Кроме того, экс-президент встречался с сенатором от штата Миссури Эриком Шмиттом, сенатором от Флориды Марко Рубио и исполнявшим обязанности директора национальной разведки США Ричардом Гренеллом.
Трамп пока что «на коне»
К дебатам двух главных претендентов на Овальный кабинет прикованы взгляды множества американцев. И дело не только в том, что скажут политики, но в и том, как они себя покажут за эти полтора часа. От того, какое впечатление кандидаты произведут на аудиторию, сильно зависят рейтинги и республиканца, и демократа.
В преддверии противостояния, которое весь мир сможет наблюдать в прямом эфире CNN, экс-президент лидирует, если судить по опросам. Так, согласно исследованию CBS News, разрыв между Байденом и Трампом оказался всего в 1% в пользу последнего (49% против 50%). А вот у Rasmussen Reports отрыв бывшего главы государства от действующего президента оказался существеннее: 49% у Трампа против 40% у Байдена.
И это несмотря на то, что 30 мая Дональда Трампа присяжные признали виновным в уголовном преступлении — впервые в истории США. Планируется, что судья Хуан Мерчан вынесет приговор 11 июля.
Неутешительная ситуация для Джо Байдена и в так называемых «колеблющихся штатах» — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Там пока что, хотя и с небольшим перевесом, лидирует Дональд Трамп.