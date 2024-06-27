Первые дебаты президентской гонки с участием двух главных претендентов на кресло в Белом доме намечены на вечер 27 июня. Действующий президент Джо Байден сойдется с экс-главой государства Дональдом Трампом в прямом эфире CNN. Дебаты пройдут раньше обычного — никто из политиков еще не стал официальным кандидатом от своих партий. Как Трамп и Байден готовились к схватке и чего от нее ожидать — в материале RTVI.

Чем уникальны эти дебаты

Несмотря на то, что и Трамп, и Байден уже давно участвуют в президентской гонке, исход которой решится 5 ноября, оба до сих пор не считаются официальными кандидатами от своих партий. Трампа утвердят на июльском съезде республиканцев в Милуоки, а Байдена — в августе на съезде демократов в Чикаго.

Впрочем, достойных конкурентов у них и нет. Среди «синих» в принципе мало кто решился баллотироваться, так как Джо Байден идет на второй срок, а в американской политической традиции не принято мешать действующему президенту. Единственным более-менее сильным соперником Байдена был Роберт Кеннеди-младший, но он решил не рисковать и выдвинуться от третьей партии.

Damian Dovarganes / AP

Среди республиканцев у Дональда Трампа изначально было много конкурентов, но они друг за другом принялись снимать свои кандидатуры в пользу экс-президента.

«Никогда прежде в современной истории два предполагаемых кандидата не встречались на дебатах так рано во время президентской гонки. Никогда раньше два претендента на кресло в Белом доме не сталкивались друг с другом в таком преклонном возрасте», — пишет Associated Press.

Как известно, Джо Байдену уже 81 год, а Дональду Трампу — 78 лет.

Как будут проходить дебаты

  • Сами дебаты пройдут 27 июня на канале CNN в студии в Атланте, штат Джорджия, в 21:00 по местному времени (4 утра 28 июня по Москве).
  • Дискуссия двух потенциальных победителей выборов 2024 года будет длиться 90 минут с двумя перерывами на рекламу. В качестве модераторов выбрали ведущих CNN Джейка Таппера и Дану Бэш.
  • Второй раунд запланирован на 10 сентября на ABC News, а вести дебаты будут журналисты канала Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.
  • Позиции за трибунами были определены подбрасыванием монетки. В итоге Джо Байден будет стоять справа, а Дональд Трамп — слева. Также за республиканцем будет последнее слово на этих дебатах.
  • Телепротивостояние пройдет без аудитории в самой студии. Как пишет The New York Times, это было одним из требований команды Байдена, чтобы экспрессивные сторонники Трампа не срывали дебаты.
  • Микрофон будет включен только у того политика, чья настанет очередь говорить. Это было сделано для того, чтобы кандидаты на пост президента США не перебивали друг друга.
  • Не допускаются никакие заранее подготовленные заметки («прямо как на экзамене без шпаргалок», подмечают некоторые комментаторы). Единственное, что будет у двух соперников, — по ручке, блокноту и бутылке воды.

Как Байден и Трамп готовились к дебатам

Джо Байден и Дональд Трамп избрали противоположные стратегии подготовки к предстоящей дискуссии в прямом эфире. Действующий президент США 20 июня отправился в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд, где окружил себя советниками. Как сообщали СМИ, в импровизированных дебатах роль Трампа исполняет личный адвокат Байдена Боб Бауэр.

Перед поездкой в резиденцию журналисты спросили главу государства, как идет подготовка, — в ответ Байден оптимистично поднял вверх большой палец.

Susan Walsh / AP

Экс-президент, напротив, решил не уединяться и продолжил предвыборные митинги. Трамп даже высмеял своего соперника за то, что тот отправился «в бревенчатую хижину, чтобы учиться и готовиться». При этом республиканец все же немного снизил градус критики в отношении своего конкурента-демократа.

«Я думаю, он будет достойным соперником на дебатах. Не хочу его недооценивать», — неожиданно сказал 45-й президент США в интервью The All-In Podcast.

Как отмечают наблюдатели, политики попытаются использовать слабые стороны друг друга. Действующий президент, вероятно, будет напирать на уголовные дела, в которых фигурирует его оппонент, а также сосредоточится на вопросах миграции и абортах. Последний серьезно всколыхнул американское общество, когда запрет искусственного прерывания беременности передали в ведение местных властей. В результате несколько республиканских штатов ввели жесткие ограничения на эту операцию.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что президент «готовится привлечь Трампа к ответственности за его экстремальный послужной список и опасные вещи, которые он говорил на своем пути». Речь пойдет об обвинениях в «пропаганде политического насилия и подрыв демократических институтов», а также «выполнении приказов своих доноров-миллиардеров».

При этом команда Байдена понимает, что Трамп будет использовать уголовное дело сына президента против него, так что в Кэмп-Дэвиде приготовились выстраивать линию защиты. В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении оружия, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Manuel Balce Ceneta / AP

Тем временем Дональд Трамп проводит неофициальные встречи с политиками-республиканцами, обсуждая темы, которые могут подниматься во время дебатов. К примеру, по экономике и инфляции он общался с сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом, а по проблеме миграции — со своим бывшим советником по вопросам политики Стивеном Миллером и исполнявшим обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции Томасом Хоманом.

Старший советник Трампа Брайан Хьюз рассказал, что экс-президент планирует надавить на Байдена именно за счет этих проблем, которые команда республиканца считает наиболее заметными слабостями действующего главы государства.

Кроме того, экс-президент встречался с сенатором от штата Миссури Эриком Шмиттом, сенатором от Флориды Марко Рубио и исполнявшим обязанности директора национальной разведки США Ричардом Гренеллом.

Трамп пока что «на коне»

К дебатам двух главных претендентов на Овальный кабинет прикованы взгляды множества американцев. И дело не только в том, что скажут политики, но в и том, как они себя покажут за эти полтора часа. От того, какое впечатление кандидаты произведут на аудиторию, сильно зависят рейтинги и республиканца, и демократа.

Chris Szagola / AP

В преддверии противостояния, которое весь мир сможет наблюдать в прямом эфире CNN, экс-президент лидирует, если судить по опросам. Так, согласно исследованию CBS News, разрыв между Байденом и Трампом оказался всего в 1% в пользу последнего (49% против 50%). А вот у Rasmussen Reports отрыв бывшего главы государства от действующего президента оказался существеннее: 49% у Трампа против 40% у Байдена.

И это несмотря на то, что 30 мая Дональда Трампа присяжные признали виновным в уголовном преступлении — впервые в истории США. Планируется, что судья Хуан Мерчан вынесет приговор 11 июля.

Неутешительная ситуация для Джо Байдена и в так называемых «колеблющихся штатах» — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Там пока что, хотя и с небольшим перевесом, лидирует Дональд Трамп.