Первые дебаты президентской гонки с участием двух главных претендентов на кресло в Белом доме намечены на вечер 27 июня. Действующий президент Джо Байден сойдется с экс-главой государства Дональдом Трампом в прямом эфире CNN. Дебаты пройдут раньше обычного — никто из политиков еще не стал официальным кандидатом от своих партий. Как Трамп и Байден готовились к схватке и чего от нее ожидать — в материале RTVI.

Чем уникальны эти дебаты

Несмотря на то, что и Трамп, и Байден уже давно участвуют в президентской гонке, исход которой решится 5 ноября, оба до сих пор не считаются официальными кандидатами от своих партий. Трампа утвердят на июльском съезде республиканцев в Милуоки, а Байдена — в августе на съезде демократов в Чикаго.

Впрочем, достойных конкурентов у них и нет. Среди «синих» в принципе мало кто решился баллотироваться, так как Джо Байден идет на второй срок, а в американской политической традиции не принято мешать действующему президенту. Единственным более-менее сильным соперником Байдена был Роберт Кеннеди-младший, но он решил не рисковать и выдвинуться от третьей партии.

Среди республиканцев у Дональда Трампа изначально было много конкурентов, но они друг за другом принялись снимать свои кандидатуры в пользу экс-президента.

«Никогда прежде в современной истории два предполагаемых кандидата не встречались на дебатах так рано во время президентской гонки. Никогда раньше два претендента на кресло в Белом доме не сталкивались друг с другом в таком преклонном возрасте», — пишет Associated Press.

Как известно, Джо Байдену уже 81 год, а Дональду Трампу — 78 лет.

Как будут проходить дебаты

Сами дебаты пройдут 27 июня на канале CNN в студии в Атланте, штат Джорджия, в 21:00 по местному времени (4 утра 28 июня по Москве).

Дискуссия двух потенциальных победителей выборов 2024 года будет длиться 90 минут с двумя перерывами на рекламу. В качестве модераторов выбрали ведущих CNN Джейка Таппера и Дану Бэш.

Второй раунд запланирован на 10 сентября на ABC News, а вести дебаты будут журналисты канала Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

Позиции за трибунами были определены подбрасыванием монетки. В итоге Джо Байден будет стоять справа, а Дональд Трамп — слева. Также за республиканцем будет последнее слово на этих дебатах.

Телепротивостояние пройдет без аудитории в самой студии. Как пишет The New York Times, это было одним из требований команды Байдена, чтобы экспрессивные сторонники Трампа не срывали дебаты.

Микрофон будет включен только у того политика, чья настанет очередь говорить. Это было сделано для того, чтобы кандидаты на пост президента США не перебивали друг друга.

Не допускаются никакие заранее подготовленные заметки («прямо как на экзамене без шпаргалок», подмечают некоторые комментаторы). Единственное, что будет у двух соперников, — по ручке, блокноту и бутылке воды.

Как Байден и Трамп готовились к дебатам

Джо Байден и Дональд Трамп избрали противоположные стратегии подготовки к предстоящей дискуссии в прямом эфире. Действующий президент США 20 июня отправился в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд, где окружил себя советниками. Как сообщали СМИ, в импровизированных дебатах роль Трампа исполняет личный адвокат Байдена Боб Бауэр.

Перед поездкой в резиденцию журналисты спросили главу государства, как идет подготовка, — в ответ Байден оптимистично поднял вверх большой палец.

Экс-президент, напротив, решил не уединяться и продолжил предвыборные митинги. Трамп даже высмеял своего соперника за то, что тот отправился «в бревенчатую хижину, чтобы учиться и готовиться». При этом республиканец все же немного снизил градус критики в отношении своего конкурента-демократа.

«Я думаю, он будет достойным соперником на дебатах. Не хочу его недооценивать», — неожиданно сказал 45-й президент США в интервью The All-In Podcast.

Как отмечают наблюдатели, политики попытаются использовать слабые стороны друг друга. Действующий президент, вероятно, будет напирать на уголовные дела, в которых фигурирует его оппонент, а также сосредоточится на вопросах миграции и абортах. Последний серьезно всколыхнул американское общество, когда запрет искусственного прерывания беременности передали в ведение местных властей. В результате несколько республиканских штатов ввели жесткие ограничения на эту операцию.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что президент «готовится привлечь Трампа к ответственности за его экстремальный послужной список и опасные вещи, которые он говорил на своем пути». Речь пойдет об обвинениях в «пропаганде политического насилия и подрыв демократических институтов», а также «выполнении приказов своих доноров-миллиардеров».

При этом команда Байдена понимает, что Трамп будет использовать уголовное дело сына президента против него, так что в Кэмп-Дэвиде приготовились выстраивать линию защиты. В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении оружия, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Тем временем Дональд Трамп проводит неофициальные встречи с политиками-республиканцами, обсуждая темы, которые могут подниматься во время дебатов. К примеру, по экономике и инфляции он общался с сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом, а по проблеме миграции — со своим бывшим советником по вопросам политики Стивеном Миллером и исполнявшим обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции Томасом Хоманом.

Старший советник Трампа Брайан Хьюз рассказал, что экс-президент планирует надавить на Байдена именно за счет этих проблем, которые команда республиканца считает наиболее заметными слабостями действующего главы государства.

Кроме того, экс-президент встречался с сенатором от штата Миссури Эриком Шмиттом, сенатором от Флориды Марко Рубио и исполнявшим обязанности директора национальной разведки США Ричардом Гренеллом.

Трамп пока что «на коне»

К дебатам двух главных претендентов на Овальный кабинет прикованы взгляды множества американцев. И дело не только в том, что скажут политики, но в и том, как они себя покажут за эти полтора часа. От того, какое впечатление кандидаты произведут на аудиторию, сильно зависят рейтинги и республиканца, и демократа.

В преддверии противостояния, которое весь мир сможет наблюдать в прямом эфире CNN, экс-президент лидирует, если судить по опросам. Так, согласно исследованию CBS News, разрыв между Байденом и Трампом оказался всего в 1% в пользу последнего (49% против 50%). А вот у Rasmussen Reports отрыв бывшего главы государства от действующего президента оказался существеннее: 49% у Трампа против 40% у Байдена.

И это несмотря на то, что 30 мая Дональда Трампа присяжные признали виновным в уголовном преступлении — впервые в истории США. Планируется, что судья Хуан Мерчан вынесет приговор 11 июля.

Неутешительная ситуация для Джо Байдена и в так называемых «колеблющихся штатах» — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Там пока что, хотя и с небольшим перевесом, лидирует Дональд Трамп.