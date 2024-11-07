Российский фондовый рынок с оптимизмом встретил победу Дональда Трампа на выборах в США: индекс Мосбиржи вырос, акции пошли вверх. В то же время европейские рынки не так рады новому американскому президенту: акции компаний падают, а ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений. RTVI узнал у экспертов, чего ждать российской экономике от нового президента США.

Несмотря на изолированность российского фондового рынка, геополитика остается для него чувствительной темой, рассказал RTVI Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его словам, это хорошо видно по реакции индекса Мосбиржи на новости из США.

“Рынок руководствуется ожиданиями и надеждами, тогда как геополитические улучшения вовсе не гарантированы. В основном динамику акций продолжат определять цены на сырье, валютные курсы, движение ключевой ставки, макроэкономическая ситуация и дивиденды. К концу года не исключаем продвижения индекса Мосбиржи ближе к 2900 пунктам”, — спрогнозировал он.

Текущая позитивная реакция российского рынка отражает ожидания потепления в отношениях с США, сказала RTVI Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер». Однако, по ее словам, пока рано судить о том, каким будет политический курс Трампа.

“Администрация Трампа может в меньшей степени оказывать давление на Россию, нежели администрация Харрис, которая изначально настроена более агрессивно. Трамп в целом настроен на бизнес и идею “make America great again”, а также не поддерживает высокие расходы США на помощь Украине. В то же время его политика может привести к усилению торговой конфронтации с Китаем, что может укрепить отношения Китая с Россией и стать позитивным фактором для российской экономики”, — пояснила она.

В краткосрочной перспективе победа Трампа позитивно повлияет на российский фондовый рынок, считает Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Однако фундаментальное влияние, по ее мнению, будет зависеть от действий Трампа в отношении России — включая первичные и вторичные санкции, а также меры, препятствующие использованию национальных валют в международных расчетах.

“Полного снятия санкций вряд ли стоит ожидать, так как они в некоторых аспектах выгодны внутренним производителям США. Но не исключено, что могут быть смягчены санкции, которые мешают американским производителям”, — отметила она.

В то же время Трамп обещает ввести торговые пошлины против тех, кто «заменяет» доллар. “Вопрос — как это контролировать и выявлять такие страны/транзакции и на каком основании — остается пока неясным. Также вопрос остается в части международной торговли цифровыми валютами и криптовалютами — при том что Трамп относится к криптовалютам позитивно”, — добавила она.

Что будет с ценами на нефть и газ

По этому вопросу мнения опрошенных RTVI экспертов разделились: одни полагают, что президентство Трампа может понизить цены на нефть, другие убеждены, что для новой администрации комфортен уровень в $70—80 за баррель, а значит поводов для опасений нет.

Для рынка нефти Трамп — негатив, считает Наталия Пырьева. Причина в том, что он выступает за развитие внутреннего нефтегазового сектора.

“В период его предыдущего президентства в США наблюдался существенный рост добычи нефти с 9,4 млн до 12,3 млн баррелей в сутки. Если в 2023 году при Байдене, который активно поддерживает «зеленую» энергетику, добыча возросла до рекордных 12,9 млн баррелей в сутки, то есть основания полагать, что Трамп, который нелестно отзывается о «зеленой» энергетике, еще больше нарастит производство. В результате рост предложения со стороны США в условиях слабого мирового спроса приводит к профициту на рынке, что толкает цены на нефть вниз”, — сказала она.

Вместе с тем Трамп — это про сильный доллар, добавила Пырьева. “Он ведет проинфляционную политику, которая предполагает не слишком мягкие условия денежно-кредитной политики. Сильный доллар — это дополнительный негатив для сырьевого рынка, поскольку он снижает доступность сырья за пределами США”, — пояснила она.

Александр Шепелев не согласен с таким мнением и считает, что влияние президентства Трампа на цены нефти может быть двояким. «С одной стороны, как и в его прошлый президентский срок, существует вероятность усиления торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, что может ухудшить спрос на нефть в Китае. С другой стороны, Трамп может поддержать Израиль в усилении конфронтации с Ираном, и это, напротив, станет фактором риска со стороны предложения», — сказал он.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко не согласен с доводами о том, что цены на нефть могут снизиться из-за увеличения добычи в США и протекционистской политики Трампа в отношении Китая. Он приводит пять контрдоводов:

Потенциал роста добычи нефти в США может быть ограничен.

Низкие цены на нефть невыгодны американским нефтяникам, и при определенном ценовом уровне они склонны поддерживать ОПЕК в сокращении добычи.

Торговая война с Китаем может нанести ущерб и американской экономике, а ожидаемое замедление роста мирового спроса на нефть уже учтено в прогнозах ОПЕК и МЭА; следовательно, снижение спроса, вероятно, уже заложено в ценах.

Не стоит забывать об ОПЕК+ и дополнительных соглашениях по добыче нефти; картель может продлить текущее соглашение о сокращении добычи или заключить новое.

Трамп уже делал резкие заявления об Иране: при его администрации ближневосточный конфликт может обостриться, что приведет не к падению, а к росту цен.

Избрание Трампа президентом США стимулирует спекулятивные эффекты на биржевых торгах, обратила внимание Анастасия Прикладова, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«После первых новостей произошло снижение котировок, но пока нет предпосылок для формирования устойчивого тренда. К тому же для США цены на нефть в $70—80 за баррель выгодны, поскольку отвечают интересам как производителей сланцевой нефти, так и потребителей», — сказала она.

Прикладова считает, что политика будет направлена на поддержание цен на этом уровне. Что касается газового рынка США, то страна больше заинтересована в росте мировых цен, чтобы повысить конкурентоспособность американских экспортеров СПГ.

Что будет с рублем?

Курс рубля положительно отреагировал на победу Трампа. Таким образом, рынок закладывает вероятность частичной или полной нормализации отношений, полагает Николай Дудченко. Однако говорить об этом пока преждевременно, отмечает он.

“В рамках определенной стратегии России может быть предложена сделка, предполагающая, например, частичное снятие санкций, что способствовало бы росту торгового профицита и укреплению рубля. Однако вопрос в том, на каких условиях эта сделка будет предложена и согласится ли на нее российское руководство. Мы считаем, что Трамп осознает опасность сближения России и Китая, а ключевым соперником на геополитической сцене для США остается Китай. Поэтому поворот к сближению с Россией, чтобы хотя бы частично нивелировать ее тесное сотрудничество с Китаем, выглядит логичным шагом”, — пояснил он.

Первоначальная реакция на выборы в США закономерна: устранение политической неопределенности резко укрепило доллар, добавил Александр Шепелев. Кроме того, рост индекса DXY до 105 пунктов оказал давление на сырьевые котировки, что стало негативным фактором для рубля.

“Сейчас доллар “на коне”, но уже в четверг состоится заседание ФРС, на котором с почти стопроцентной вероятностью ставки будут понижены на 25 б.п. Это развернет индекс доллара вниз, что снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, а доллар вернется к 96—97 рублям. Но вряд ли ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового баланса и активизацию сезонного спроса на импорт. До конца года доллар может двигаться в пределах 95—99 рублей”, — спрогнозировал он.

В текущих реалиях курс доллара не имеет существенного влияния на рубль из-за изменения валютной структуры внешнеторговых расчетов России в пользу рубля и юаня, обратила внимание Наталия Пырьева.

“Курс национальной валюты будет определяться показателями платежного баланса и дефицита или профицита иностранной валюты (преимущественно юаней) на внутреннем рынке. В условиях действия санкций и ухудшения конъюнктуры на рынке нефти экспортные потоки постепенно сужаются, а импорт, наоборот, восстанавливается, поэтому мы сталкиваемся с дефицитом ликвидности и наблюдаем ослабление рубля”, — пояснила она.

На краткосрочном горизонте обоснованием укрепления доллара служат планы Белого дома по сокращению налогов и тарифному регулированию, сказал RTVI Андрей Челюскин, кандидат экономических наук, доцент ИОН Президентской академии. Они призваны сделать импортные товары дороже и тем самым сократить покупку иностранной валюты американскими потребителями.

“Однако Трамп неоднократно подчеркивал, что сильный доллар, может быть, и звучит гордо, но совсем не нужен американским производителям, и часто обвинял конкурентов в искусственном занижений курсов евро, юаня и других валют. Если его действия на новом посту не разойдутся с ранее высказываемыми мыслями, то можно ожидать ослабления доллара в долгосрочной перспективе. Это будет и дополнительным подспорьем для США в борьбе с высоким уровнем госдолга”, — сказал Челюскин.

“Впрочем, ослабить доллар и одновременно обеспечить рост внутреннего производства, реиндустриализацию экономики США — а это тоже приоритеты Трампа — будет непросто А если при этом надеяться сохранить главенствующее значение доллара в мировой финансовой системе, и, следовательно, возможности США и далее оставаться бенефициарами этого положения, выполнение этих задач одновременно может стать невыполнимым”, — добавил эксперт

Что касается курса доллар-рубль, то здесь по-прежнему следует говорить о торговом балансе, поскольку движение капитала в текущих условиях влияет на него минимально, подытожил он.

Что будет с военными расходами?

В прошлый раз, когда Трамп пришел в Белый дом, военные расходы федерального бюджета США росли в абсолютном выражении, рассказала RTVI Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Они составляли около 15% от общих расходов в 2017—2019 гг. и снизились до 11% в 2020 г. из-за пандемии и высокой социальной поддержки.

“При Байдене доля военных расходов выросла с 11% в 2021 г. до 13% в 2023 г. (и ожидается на уровне 13% в 2024—2025 гг). Учитывая, что Трамп заявляет о планах сократить дефицит бюджета (хотя вероятность этого невысока), вероятный сценарий — сохранить текущую долю расходов на оборону, одновременно призывая другие страны НАТО увеличить военные расходы до целевого уровня 3% ВВП (сейчас более 3% тратят только Греция, Польша и США)”, — добавила Бондаренко.

По ее мнению, рост зарубежных расходов сыграет на руку США, так как крупнейшие производители оборонной продукции находятся именно там. На пять ведущих американских компаний — Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing и Northrop Grumman — приходится около трети федеральных оборонных расходов.

“Хотя Трамп заявляет о прекращении войн, делать на этой основе выводы о возможных изменениях в мировой экономике преждевременно. Позиция доллара в мире продолжит ослабевать: процесс дедолларизации уже запущен из-за снижения доверия к мировой финансовой системе и растущего госдолга США”, — считает Анастасия Прикладова.

Кто выгоднее для России?

Для российской экономики лучше Трамп, так как он, во-первых, бизнесмен, а во-вторых, хочет показаться более эффективным политиком по сравнению с Байденом, считает Ксения Бондаренко. Однако вопрос реального достижения этой эффективности, по ее мнению, пока остается сомнительным.

Возвращение Трампа в Белый дом с точки зрения геополитики может быть на руку России, соглашается Андрей Челюскин:

“Новому президенту будет гораздо проще отойти от политики предшественников, особенно учитывая тот факт, что они представляли противоположную часть политического спектра. У Трампа полностью развязаны руки. Ему не надо переизбираться, практически нет препятствий для реализации любых его планов ни в конгрессе, ни в сенате”.

“Однако обольщаться не стоит. Целый набор факторов может сыграть не в нашу пользу. Торговые войны, введение пошлин на широкий перечень продукции и широкий список стран — всё это входит в число основных предвыборных обещаний избранного президента США. В краткосрочной перспективе реализация этих планов подействует на рынки негативно — от сырья до ценных бумаг — вплоть до рецессии у основных торговых партнеров США. Все это не лучшим образом скажется на стоимости нашего, по-прежнему в значительной степени сырьевого, экспорта”, — сказал он.

К перечню рисков Челюскин добавил инфляционное давление в США из-за снижения налогов.

“В этом случае традиционным ответом ФРС станет повышение ставки, которое автоматически приведет к росту стоимости заимствований, а опосредованно к увеличению цен на товары по всему миру. Будет ли относительно независимая ФРС подстраиваться под новые обстоятельства, кто именно и какие решения там будет принимать, остается открытым и особо важным вопросом, так как в стране с настолько развитыми финансовыми рынками и глубоко интегрированной в мировую экономику роль этого органа является ключевой”, — подытожил он.