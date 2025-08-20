Московский городской суд отказался освободить из СИЗО основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Горсуд принял решение не смотря на то, что бизнесмен находится под стражей уже три года, рассмотрение его дела не идет с февраля, а основное обвинение Врублевского — мошенничество на сумму 535 тыс. рублей, по мнению его адвокатов, не может служить основанием для содержания их подзащитного под стражей.

Горсуд вынес решение 13 августа, отклонив ходатайства защиты бизнесмена, включая жалобы на незаконное затягивание процесса и недопустимую волокиту судебных разбирательств. Адвокаты при этом напомнили, что Хамовнический райсуд, еще в феврале этого года вышел на финальную стадию рассмотрения дела, однако неожиданно прекратил судебные слушания по существу — и внятного объяснения, почему это случилось ни защита, ни сам подсудимый так и не получили. Однако не смотря на заморозку процесса, сроки содержания Врублевского в СИЗО продлеваются без запинки, отмечают адвокаты, что по мнению защиты явно противоречит нормам УПК РФ.

«Хамовнический суд уже в третий раз продлил срок содержания под стражей Врублевского, на стадии судебных прений и последнего слова, без каких-либо иных заседаний между ними — это единственный известный мне случай в российском уголовном процессе», — отметил в своем выступлении в Мосгорсуде адвокат Врублевского Кирилл Мариненко.

Он также обратил внимание горсуда, что судья Марина Сырова рассматривала ходатайства о продлении ареста, несмотря на заявленные ранее требования защиты об отводе судьи и прокурора, которые Сырова даже не рассмотрела.

Адвокаты намерены обжаловать решение горсуда, считая его незаконным, а полугодовую заморозку процесса — беспрецедентной для российской судебной практики. Сам Врублевский уверен, что допущенные судами нарушения УПК могут быть объяснены лишь одним — не только он, но и суды попали в процессуальную ловушку, выход из которой до сих пор не найден.

Дело Шредингера

Врублевского арестовали весной 2022 года. Его обвинили в мошенничестве на сумму 535 тыс. рублей у клиентов Сбербанка и неправомерном обороте средств платежей на 400 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен дал указание разместить в интернете фишинговые ссылки, которые предлагали пользователям за вознаграждение поучаствовать в опросах, валютных торгах, получить налоговый вычет и т.д. После того, как пользователи переходили по ссылкам, у них со счета списывались деньги. Первоначально в материалах следствия говорилось, что количество потенциальных потерпевших по делу составляет порядка 100 тысяч человек, а ущерб оценивался в 500 млн рублей. Однако на заключительном этапе расследования в деле в качестве потерпевших оказалось всего 37 человек, а нанесенный им ущерб оценили в 530 тыс. рублей. Сам Врублевский считает свое уголовное преследование результатом мести со стороны осужденного на 22 года колонии за госизмену экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, в деле которого бизнесмен выступил одним из ключевых свидетелей обвинения.

Показательно, что уже полгода “арестные” заседания по делу Врублевского проходят в закрытом режиме. Защита бизнесмена полагает, что это связано с тем, что судью Сырову взяли под государственную защиту.

И хотя официально это не подтверждено, во время слушаний в зале присутствуют вооруженные люди в униформе. Их появление неофициально объясняют расследованием некого уголовного дела уже против сына Павла Врублевского, и речь в нем якобы идет об угрозах судье. При этом, как подтвердили RTVI адвокаты Врублевского-младшего, они не получали уведомлений о подобном расследовании против их клиента.

Еще 6 февраля, по словам адвоката Кирилла Мариненко, его подзащитного допросили по фактам, изложенным в письме, составленном якобы от имени сына Врублевского — Петра. В нем рассказывалось, что бизнесмен, находясь в СИЗО “Бутырка”, якобы общался с представителями криминального мира и обсуждал возможность устранение судьи Сыровой.

Врублевский-старший категорически отверг подобную встречу, подчеркивали адвокаты, а его сын — авторство, отметив заодно, что реальный составитель письма указал даже неверный город реального проживания Врублевского-младшего. Однако в начале августа появилось еще одно подобное письмо — на этот раз его содержание опубликовали уже в нескольких телеграм-каналах. Письмо появилось после хакерской атаки на “Аэрофлот”, и в нем неизвестные от имени хакерской группировки Belarusian Cyber-Partisans призывали отпустить бизнесмена, угрожая в случае отказа взломать российские банковские системы.

При этом незадолго до появления этого сообщения в телеграм-канале самого Врублевского, которого западные спецслужбы причисляли к самым опасным российским хакерам, появился призыв к коллегам жестко ответить на атаки со стороны Запада. Также Врублевский через своих адвокатов передал призыв к российскому киберсообществу в нынешнем противостоянии не «прятаться и проявить патриотизм».

Кстати, и на заседании в Мосгорсуде бизнесмен назвал все анонимные письма попыткой затянуть процесс и осложнить ему жизнь, что, говорит лишь о надуманности обвинений.

“Если судья по моему делу является потерпевшей по уголовному делу моего сына, то она фактически не может быть объективной и выносить любые решения в отношении меня”, — полагает Врублевский. С этим правовым казусом, по его мнению, и связаны бесконечные переносы судебных заседаний. Вероятно, считает Врублевский, все надеются на разрешение ситуации, но при этом и взять самоотвод судья также не может, “тогда нелепость предъявленных обвинений”, по словам подсудимого, мгновенно “вскроется при рассмотрении дела в ином составе суда”.

Пожизненная ошибка

Еще один момент: после ареста бизнесмен поменял уже четыре следственных изолятора, Сейчас он переведен в т н. “Кремлевский централ” — особо охраняемый изолятор внутри СИЗО “Лефортово”. До этого в “Бутырке” Врублевского поместили в блок для пожизненно осужденных, что вызвало недоумение даже у видавших многое рецидивистов.

“Я оказался там единственным, с мошенничеством на полмиллиона рублей. У остальных статьи, конечно, были другие, там одних трупов, по моим подсчетам, было не меньше трехсот на 14 камер”, — вспоминал Врублевский, имея в виду доказанные эпизоды убийств, вменяемых его соседям-арестантам.

Защита рассматривает все эти действия как незаконное давление на своего доверителя. Адвокаты подчеркивают, что помимо кассационной жалобы на продление срока содержания под стражей, защита обратилась также и в Верховный суд, с просьбой дать правовую оценку действий судьи и их соответствию российскому законодательству.