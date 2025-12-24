Бывший кандидат в президенты Украины, политик Олег Царёв в интервью RTVI рассказал о роли Миндича в коррупционном скандале на Украине, о том, кто заменит Ермака, почему не будет военного переворота и какой мир нужен России.

Олег Анатольевич Царёв родился в 1970 году в Днепропетровске, в 1992 году окончил Московский инженерно-физический институт. По окончанию учёбы вернулся в Днепропетровск. С 2002 года — народный депутат Украины. Был замруководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде и советником премьер-министра Украины Николая Азарова. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины перешёл на сторону «Народного ополчения Донбасса». В том же году стал спикером парламента Новороссии.

Под колпаком ФБР



— Антикоррупционный скандал на Украине это попытка Трампа надавить на Зеленского? Как этот скандал повлияет на боевые действия?

— ФБР имеет собственный кабинет в здании НАБУ, и представитель этой службы ежедневно координирует действия с детективами. Он приходит на работу в НАБУ, встречается с сотрудниками, слушает и смотрит, чем они занимаются.

Не так давно произошла ротация, один уехал, другой приехал. Поэтому контроль ФБР за действиями НАБУ плотный. И именно этим вызвана его эффективность. Потому что если бы не было контроля ФБР, с ними бы расправились. Если бы не было контроля, набушники под угрозами слили бы расследование, взяли бы деньги и слились.

Если говорить о боевых действиях — эта история на них мало влияет. Важно то, что Зеленского нагнули. Важно, что после того как Зеленского заставили убрать Ермака, показали, что главный в стране теперь НАБУ. И мы наблюдаем разрушение его вертикали власти. Он продолжит давать команды, но прежнего исполнения, когда к нему прислушивались силовики, у него больше нет.

— Почему следователи взялись именно за кейс по расхищению в энергетике, а не, например, в поставках вооружений? Хотя все следили именно за потоками вооружения, столько денег на него выделялось.



— Есть кейс и по вооружению, его НАБУ расследовал параллельно. Просто в какой-то момент времени, на встрече руководителя НАБУ с Зеленским, он сказал, что у нас есть материалы по институту обороны и по закупкам, но мы их притормозим, поскольку это связано с обороноспособностью страны.

— Как вы думаете о каких суммах украденных средств в итоге может идти речь?



— Это считается легко. Они получили зарубежную помощь от 360 до 380 миллиардов долларов. Стандартный процент отката известен, например, по истории с помощью Афганистану: эксперты считали, что там местные власти украли от 15 до 30% помощи.

Украинцы более талантливые, они распилили более 100 миллиардов долларов на всю команду. Это не считая бюджетов внутри Украины.



— В СМИ это дело назвали «делом Миндича», по фамилии друга и бизнес-партнера Зеленского по студии «Квартал-95» Тимура Миндича. Если почитать публикации по делу складывается ощущение, что он глава ОПГ. Так ли это?



— Миндич, даже когда работал у Игоря Коломойского, имел не такой высокий статус, как у него сейчас. Просто в какой-то момент времени, из-за того, что он был удобный, комфортный и у него было громадное количество знакомых, а кадры у Зеленского закончились, он использовал его как фигуру, которая будет организовывать получение денег. Кадры его расставлял, а потом с помощью этих кадров Миндич организовывал коррупционные потоки. Бэк-офис.

Что сказать еще по Миндичу? Кроме того, что он «кошелёк Зеленского», он также является одним из реальных владельцев компании Fire Point, осваивающей львиную долю госбюджетов на дроны и реализующей коррупционную схему с ракетой «Фламинго». Есть у него и алмазный бизнес в России. Депутат Рады Ярослав Железняк опубликовал расследование, в котором утверждает, что с 2014 года Миндич через офшор являлся совладельцем российской компании по производству лабораторных бриллиантов.

— Почему НАБУ не публикует новые фрагменты «пленок Миндича» и не афиширует новых имен участников?

— Зеленский договорился с НАБУ, что он выпустит их задержанных сотрудников, а они взамен не будут делать новые публикации, пока идут переговоры. Знаю это из достоверных источников.

— На прослушках квартиры Миндича часто фигурировал глава Офиса президента Ермак. Его называли мозгом Зеленского, теневым лидером Украины. Есть видео, где Зеленский говорит про Ермака, что «пришли вместе, вместе и уйдем». Зеленский его уволил, не без давления со стороны Рады. Но сам остался.

— Так бывает в жизни. Зеленский «ушёл» Ермака, чтобы остаться на месте. Для Ермака это была личная трагедия. Он чуть ли не плакал, когда это все произошло. Говорят, что он умолял Зеленского, этого не делать. По слухам, у них гораздо более близкие отношения, чем между руководителем и начальником.

Борьба за коррупционные потоки

— Вы говорите о таком плотном контроле за действиями следователей со стороны ФБР. Почему Миндичу дали уехать в Израиль?

— Удивительно, как в этой насквозь прогнившей коррумпированной Украине вообще происходят какие-либо следственные действия. На Украине обычное дело, когда следователь сообщает подозреваемому на определённых условиях: мы к тебе завтра придём, приготовься, будет обыск в такое-то время.

В этом деле интересна роль СБУ. Ермак был уверен, что Малюк его оградит от расследования, и действительно сотрудники НАБУ, которые занимались коррупционными расследованиями были задержаны, арестованы, прослушаны, приглашены на допрос в СБУ. Но в итоге оказалось, что это был заговор и СБУ с НАБУ работали в две руки.

— В блогах пишут, что в заговор была вовлечена парламентская фракция «Слуга народа» под руководством Давида Арахамия. Если это так, для чего это Арахамия, разве он не понимает, что без Ермака Зеленский «хромая утка»?

— Он еще не хромая утка. Арахамия убрал Ермака как конкурента и его задача — стать частично вторым Ермаком. Тут нет вопроса о смене курса, это просто борьба за коррупционные потоки. И он успешно в этом направлении продвигается, как мы видим, он обеспечил голосование за бюджет, очень нетривиальная задача, это говорит о том, что у него есть возможности, депутаты его слушаются. Это сейчас супер ресурс, место власти всегда было Верховной Радой Украины, кто недооценивал, тот всегда потом терял всё.

Взамен на этот ресурс, который Арахамия показал Зеленскому, он пытается поставить подконтрольного себе главу Офиса президента, расставить министров.

— Кто тогда может занять пост главы Офиса? Или это сейчас уже неважно?

— Зеленский назначит Дениса Шмыгаля. Это человек Арахамии. У него самые высокие шансы, особенно после успешного голосования за бюджет в Раде, который организовал Арахамия.

— Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук у себя в блоге написал, что у Шмыгаля тоже проходил обыск, вы об этом что-то слышали?

— Не слышал, но даже если что-то было, то подозрение не было предъявлено, поэтому, уверен, что его кандидатура не будет оспариваться.

— Пристальное внимание к статьям, постам и передвижению экс-главкома Валерия Залужного. Скажите, возможен ли военный переворот?



— А зачем переворот? Кто будет переворачивать? Зеленский сейчас занимает сторону партии войны, все надежды военных связаны с Зеленским, кто будет переворот делать? Залужный возьмет автомат и пойдет власть брать? Такая картина может возникнуть только у российских политологов, которые не вникают в то, что сейчас происходит на Украине.

— Хорошо, тогда поставлю вопрос так — у Залужного есть шанс выиграть на выборах у Зеленского?

— Да, есть. Хорошие шансы на победу есть, но я считаю, что представитель «партии войны» не выиграет выборы. Но он проведет большую фракцию. Как минимум. Может и выиграть выборы, если сменит риторику. А может и нет. Украина такая страна, где, возможны неожиданные варианты. Пока же Залужный раскритиковал мирный план Трампа.

Порошенко выиграл свои выборы на лозунгах мира, Зеленский выиграл на лозунгах мира. Молчаливое большинство на Украине голосует за то, чтобы войны не было и чтобы она не повторялась, если она будет закончена. Никто не хочет войны. Больше всех кричат, а потому и заметны — сторонники войны, но их меньшинство в обществе, причем подавляющее меньшинство. Их 20% максимум.

Биржевой прогноз по концу СВО

— Что же тогда может повлиять на ситуацию на Украине, если военный переворот невозможен, а расследование ФБР лишь меняет коррупционные фигуры на шахматной доске украинской политики? Только военные успехи ВС РФ?

Всё вместе, настроение на Украине сильно меняется. И это, наверное, самый главный факт. Украинцы не хотят воевать категорически. Чем больше, тем сильнее, чем дальше, тем сильнее. И это будет обязательно сказываться на ситуации на фронте. А ситуация на фронте будет менять политическую ситуацию.

— Как вы думаете, зачем Украина наносит удары по танкерам в Чёрном море? Это же никак не влияет на ситуацию на фронте.



— Я на протяжении года писал в своих соцсетях, что будут удары по танкерам, когда будет критическая ситуация у Киева. Вот мы это получили. Пожалуй, кроме меня никто не писал об этом. В Европе считают, что принудить Россию к уступкам на выгодных для Киева условиях возможно, лишив Россию крупнейшей статьи бюджетных доходов от экспорта нефти и газа.

— Планы мира сейчас активно обсуждают, что вы думаете о плане Трампа?

— Надо ещё две базовые вещи туда добавить — Русский язык и защиту православной церкви. Но, по-хорошему, еще один пункт — амнистию политических заключенных их по разным подсчетам от 15 до 20 тысяч человек. Мне кажется, это было бы справедливо.

— Как будут развиваться эти переговоры?

— План из 28 пунктов, который, говорят, сначала был написан Ушаковым и Дмитриевым, а потом передан Кушнеру в США, и потом Трамп дописал свои пункты и передал договор Украине на исполнение. Причем в достаточно жёсткой форме. Министр армии Дрисколл с употреблением нецензурных выражений довел этот план до Зеленского. Я думаю, Россия на других условиях вряд ли захочет прекращать боевые действия. Россия наступает, и как страна, которая наступает для того, чтобы она остановилась, она вправе требовать выполнения своих условий.

— Ваш прогноз, как это будет развиваться. Многие говорят, что следующий год будет решающим.

— Существует вероятность, что в январе будут заключены мирные соглашения. Я бы оценил такую возможность в 20%. И до конца следующего года в 50%. Ну, в общем-то, я вам сейчас называю проценты американской биржи.

— После заключения мира, как наши страны будут жить друг с другом?



— Если это будет капитуляция Украины — это одно, если российская армия дойдет до Львова — это другой вариант. Это лучший вариант. Худший вариант, если не будет капитуляции, а будет перемирие, и всё остановится по линии разграничения. На Украине, как у финнов, будет создана легенда о том, что они победили Россию. И с этой легендой они будут годами воспитывать детей. Будут приходить ветераны войны с Россией на школьные линейки, рассказывать про свои награды, про беспилотники, про то, как они остановили орды русских. Поэтому всё зависит от того, как закончатся военные действия.