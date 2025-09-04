Главная задача ветеринара-волонтера — научить бойца лечить своего четвероногого друга. Задача инструктора-кинолога — подготовить пса для работы в зоне боевых действий на Украине. Но готовят в основном для тыла: охрана объектов и разминирование. Вместе с тем с недавних пор появилось новое направление подготовки — штурмовые собаки. Спецкор RTVI побывал в гостях у ветеринаров и кинологов и рассказывает, как устроен весь этот процесс.

Некоторое время назад на сайте RTVI вышла заметка, в которой рассказывалось о собаках-штурмовиках, которых готовят для участия в специальной военной операции в составе добровольческой бригады «Эспаньола». Первоначальная подготовка животных ведется в Зеленограде. Там расположена ветклиника, с которой все и началось, и специальный полигон, где собак учат задерживать и нейтрализовать неприятеля, искать взрывчатку, а также азам штурмовой работы.

«Мы с 2022 года пытались помогать военным кинологам, но сталкивались, скажем так, с тем, что в 22-м году всем было не до нас, — рассказал RTVI руководитель зеленоградской ветклиники Василий Сычев. — Но тем не менее, первые шаги, которые мы предприняли, связаны с образованием военных кинологов. Мы организовали курсы ветеринарно-тактической медицины и кинологии».

По словам Сычева, главным было — научить военных оказывать своим четвероногим товарищам первую помощь. Вскоре ветеринары и сами начали помогать военным с медикаментами и лечить раненых собак.

Во время чтения курса в Мариуполе ветеринары познакомились с первым начмедом «Эспаньолы» с позывным Ботокс. Того идея военных собак заинтересовала, и он предложил своему товарищу Айболиту сходить на семинар. Вскоре идеей заинтересовался и командир бригады Испанец. В итоге было решено организовать в «Эспаньоле» первое кинологическое отделение. Летом 2025 года первые собаки, прошедшие подготовку в Зеленограде, отправились в расположение бригады, и завершающий этап подготовки проходят уже там.

Кстати, одна «эспаньоловская» собака, ее кличка Феникс, после травмы, полученной на Донбассе, сейчас находится в ветклинике. Она перенесла тяжелую операцию и, к радости врачей, встала на ноги. Ветеринары говорят, что перспективы ее полного восстановления — весьма позитивные.

Каков шанс боевой собаки выжить в зоне СВО? На этот вопрос Сычев отвечает философски:

«В основном собака работает в тылу. Исходя из этого, непосредственной угрозы для жизни животному нету. Собака, как и человек, может пострадать в результате несчастного случая, в результате обстрела. В случае огнестрельных ранений у нас, в нашем опыте, они минимальны», — говорит Сычев

Сычев добавляет: «При том при всем мы должны понимать, что собака является помощником и жизнь человека первична. Ее задача сделать так, чтобы в тех или иных условиях, боец выжил. И если она, рискуя жизнью, страдает — это, бесспорно, очень печально и плохо. Но как раз наша деятельность связана с тем, чтобы мы оказали помощь такому животному».

Ветеринары-волонтеры совместно с зеленоградскими кинологами разработали для своих воспитанников специальные аптечки и бронежилеты. Последний, с кевларовыми пластинами, уже был обкатан в зоне спецоперации.

Как рассказал RTVI руководитель кинологического центра ZOV Василий Зайцев, сейчас подготовку здесь проходят шесть собак, в основном — немецкие овчарки. Хотя есть тут и один ягдтерьер по кличке Лютер. Впрочем, инструкторы часто обращаются к нему просто Лютик. Ягдтерьеры — идеально подходят для штурмовой работы, говорит собеседник RTVI.

Собаки в центр подготовки попадают в возрасте от восьми месяцев до года. Причем из разных регионов России. Собаку здесь сначала тестируют, чтобы определить, для какого направления работы она больше подходит. Программа подготовки собаки с нуля рассчитана на год. Под специальные задачи, как это было в случае с «Эспаньолой», — собак готовили в ускоренном темпе, и программу сократили до шести месяцев.

Чтобы собака не пугалась выстрелов и взрывов, ее приучают к ним на полигоне, который расположен уже непосредственно в зоне спецоперации. Три-четыре недели собаки постоянно вывозятся туда, где используются различные виды вооружения. Впоследствии животное привыкает к этим звукам и атмосфере, и страх исчезает.

Одна из идей, которую преследуют зеленоградские ветеринары и кинологи, помогающие СВО, заключается в популяризации военных собак, чтобы не только в «Эспаньоле», но и в целом в армии их стало как можно больше.