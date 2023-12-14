14-15 декабря лидеры 27 стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, чтобы подвести итоги года и принять несколько стратегических решений. Прежде всего, они связаны с Украиной, которая рассчитывает получить дополнительную финансовую помощь из европейских фондов и начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Однако оба вопроса грозит заблокировать Венгрия. Наблюдая за маневрами ее премьер-министра Виктора Орбана, Politico предрекает «долгие переговоры» и советует «запастись попкорном». «Это будет один из тех классических брюссельских саммитов, на которых лидерам предстоит принять решение о чем-то жизненно важном для международного сообщества ранним утром, почти не выспавшись», — отмечает издание. Чего ждать от двухдневного саммита ЕС — в материале RTVI.

Начнутся ли переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ключевой вопрос — может ли Украина до конца 2023 года рассчитывать на запуск официальных переговоров о вступлении в ЕС.

«Украина продемонстрировала способность к быстрой трансформации… Мы настроены на весьма конструктивный диалог относительно вступления и рассчитываем на аналогичный подход со стороны наших стран-партнеров. Без Украины паззл «Европа» не сложится воедино», — заявил накануне в обращении к европейским лидерам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Однако Виктор Орбан уже предупредил, что не даст Киеву «зеленый свет».

«Европейский Союз готовится совершить ужасную ошибку, и им нужно помешать в этом — даже если 26 стран хотят это сделать, и только мы против», — заявил премьер Венгрии.

По логике Орбана, процесс вступления сопряжен с большой бюрократией и займет многие годы, поэтому разумнее предложить Украине «стратегическое партнерство».

«Ожидается, что лидер [венгерских] правых вызовет настоящую бурю в Брюсселе на этой неделе. В двух отдельных письмах президенту Европейского совета Шарлю Мишелю Орбан подчеркнул, что он против переговоров с Киевом о вступлении и вместо этого хочет провести дебаты о стратегической поддержке блоком Украины», — признает Politico.

Дебаты по этому вопросу ожидаются острыми. Поскольку все решения в ЕС принимаются консенсусом, Будапешт действительно способен в одиночку заблокировать начало переговоров с Украиной. Официальный статус страны-кандидата она получила на июньском саммите ЕС, но это только первый этап.

€50 млрд Украине — и снова вето Будапешта?

Второй ключевой вопрос — предоставление Украине четырехлетнего пакета помощи в размере €50 млрд. «Цель состоит в том, чтобы поддерживать экономику Киева на жизнеобеспечении до 2027 года», — отмечает Politico. В Еврокомиссии хотят проводить украинские выплаты по той же смете, что и покрытие непредвиденных расходов внутри ЕС.

«Таким образом, деньги для Украины попали в тот же банк, что и траты на непредвиденные расходы, связанные с инфляцией, ростом цен, процентных ставок, а также с увеличением миграции», — поясняет издание.

И здесь опять возникли проблемы. С одной стороны, «экономные страны Северной Европы» не хотят вносить ни цента в «кубышку» на непредвиденные расходы. «Их аргумент: мы не можем выдавать больше наличных Брюсселю в то время, когда наши собственные экономики находятся в тяжелом положении», — передает Politico. При этом помогать Украине они совсем не против.

С другой стороны, Венгрия грозит заблокировать помощь именно Украине, если Брюссель не разблокирует средства, предназначенные для Будапешта, но замороженные из-за претензий к венгерскому правительству.

Чего добивается Венгрия

Помощник премьер-министра Венгрии заявил, что страна снимет свое вето только в том случае, если Брюссель передаст Будапешту всю замороженную наличность — около €30 млрд. В брюссельских кулуарах прямо называют тактику Орбана «шантажом».

Пока Еврокомиссия готова разблокировать только €10 млрд из средств ЕС в качестве вознаграждения за судебные реформы. Будапешт провел их, чтобы устранить озабоченности Брюсселя по поводу независимости судебной системы республики.

Но остальные заблокированные средства — около €11,7 млрд — остаются замороженными «из-за проблем, связанных с защитой прав человека, заключением государственных контрактов и состоянием академических свобод в стране».

Кроме того, Будапешт пока не получил доступ к грантам и дешевым кредитам на сумму €10,4 млрд из фонда ЕС для восстановления после пандемии. Этот транш также перекрыт до тех пор, пока Венгрия не проведет антикоррупционные реформы.

«Неудача в достижении соглашения [о помощи Украине] в Брюсселе на этой неделе не была бы фатальной ― все европейские страны, за исключением Венгрии, по-прежнему могли бы предоставлять финансирование Украине на двусторонней основе. Но в этом случае Евросоюз не слишком хорошо выглядел бы на мировой арене, особенно в то время, когда приверженность США Украине колеблется», — признает Politico.

А что с Грузией?

Грузия, где в следующем году пройдут парламентские выборы, также ожидает получить на саммите статус кандидата на вступление в ЕС (в отличие от Киева и Кишинева, Тбилиси его не пока добился, хотя и подавал заявку одновременно с ними).

С кандидатурой Грузии пока не все очевидно. В отчете, опубликованном в ноябре этого года, Еврокомиссия дала Грузии «предварительный зеленый свет», хотя и отметила значительный прогресс только в трех из 12 «приоритетных» областей, над которыми грузинам предстояло поработать. При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя 122-страничный отчет, не без доли критики отметила, что европейские устремления грузинского народа «должны быть лучше отражены властями».

Примечательно, что тот же Орбан, который угрожает сорвать перспективы вступления Украины в ЕС, заявку Грузии решительно поддерживает .

Туск против Орбана

Между тем в стане европейских правых пробита серьезная брешь. Орбан потерял близкого союзника в лице Польши, где по итогам парламентских выборов сменилось правительство. Правоконсервативная партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским (последние годы он не занимал государственных постов, но оставался самым влиятельным лицом польской политики) ушла в оппозицию после восьми лет у власти.

В кресло премьера вернулся давний соперник Качиньского — лидер либеральной «Гражданской коалиции» Дональд Туск, который с 2014-го по 2019 год возглавлял Европейский совет. Туск успел принести присягу в среду, 13 декабря.

«Новый премьер-министр в четверг прибудет на встречу лидеров ЕС — это будет его возвращение на свою старую брюссельскую базу. Ключевым приоритетом [для Туска] станут разблокирование части замороженных средств (Варшава, как и Будапешт, была наказана Брюсселем за недемократичный курс прежнего правительства. — Прим.RTVI) и мобилизация ослабевающей поддержки Украине», — отмечает Politico.