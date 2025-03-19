18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на Украине. Глава Белого дома предложил сторонам военного конфликта прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду». Что пишут мировые СМИ об итогах беседы президентов России и США — в обзоре RTVI.

«Это болезненно предсказуемый урок, который получила администрация Трампа, впервые вступившая в военную дипломатию с Кремлем. Их безнадежно обманули. Они запросили 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта без каких-либо условий. Во вторник они получили <…> относительно небольшой обмен пленными, хоккейные матчи, новые переговоры и — согласно отчету Кремля — месячную взаимную паузу в атаках на энергетическую инфраструктуру», — передает CNN.

Как отмечает американский телеканал, «давно ожидаемый» телефонный разговор Путина и Трампа не принес почти ничего, кроме «предсказуемого факта»: президент России «чувствует, что может перехитрить своего коллегу без особых усилий».

Российский лидер «отказывается брать на себя обязательства» по полному перемирию на месяц после телефонного разговора с главой Белого дома, пишет британская газета The Guardian. Но признает, по крайней мере, небольшой прогресс.

«Если обе стороны поддержат прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры, это станет первым частичным прекращением огня за более чем три года», — подчеркивает издание.

В случае, если удары по энергетической инфраструктуре действительно прекратятся, причем как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, это будет означать первую взаимно согласованную приостановку атак, отмечает The New York Times. Такое прекращение огня принесло бы пользу и Украине, и России.

«Однако в частном порядке некоторые представители администрации Белого дома признали, что Путин, по-видимому, тянет время, соглашаясь лишь на то, что поможет ему казаться вовлеченным в мирные переговоры, в то же время наращивая свое преимущество на поле боя», — добавляет NYT.

«Длительный телефонный разговор Трампа с Путиным стал необычайной оливковой ветвью для российского лидера, однако ограниченное прекращение ударов оказалось менее масштабным, чем изначально предполагали в Белом доме», — признает The Washington Post.

Как пишет издание, в Кремле восприняли разговор, который продлился почти два с половиной часа, как сигнал, что Россию «снова принимают в клуб мировых сверхдержав». Несмотря на всю вежливость Трампа и Путина, все еще неясно, сможет ли президент США достичь мира, добавляет WP.

«Путин тянет время, ослепляя Трампа разговорами о грядущих славных днях», — с таким заголовком вышла статья в Politico.

Президент России «крепко держался, казалось бы, невозможных красных линий» в качестве условий для значимого прекращения огня. Главная из них — прекращение всей иностранной военной помощи и обмена западными разведданными с Украиной.

«Европейским лидерам и украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет трудно обдумать эти условия — но это не значит, что Трамп в конечном итоге не согласится на них», — добавляет Politico.

Как отмечает испанская газета El País, телефонный разговор российского и американского лидеров принес «весьма ограниченные результаты», по крайней мере, публично. К тому же издание обратило внимание, что заявления Кремля и Белого дома по итогам «существенно различаются». К примеру, администрация Трампа не указала сроки прекращения атак на инфраструктуру.

«Это указывает на то, что «технические» переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке [в Саудовской Аравии]. В первую очередь будет обсуждаться вопрос прекращения огня в Черном море. Такое ограниченное перемирие впоследствии может перерасти в полное прекращение огня, а затем — в окончательный мир», — предположила El País.

Администрация Трампа «уступила требованиям» Москвы не допускать Украину в НАТО, что вызвало беспокойство Европы касательно уязвимости страны «к будущим атакам», пишет бразильское издание O Globo.

«Трамп пошел на резкое сближение с Москвой, порвав с трехлетней интенсивной поддержкой Украины со стороны США при его предшественнике-демократе Джо Байдене, а также изменил тон по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Несмотря на это, Киев сотрудничает с американской инициативой по поиску перемирия», — отмечает газета.

«Первый шаг к перемирию?» — задается вопросом французская Le Parisien, описывая телефонный разговор президентов России и США. Однако по его итогам лидеры не смогли прийти к согласию касательно полного прекращения огня, подчеркивает издание.

Разговор Трампа и Путина — это поворот в американо-российских отношениях, пишет Die Welt.

«После вступления в должность Трамп возобновил интенсивные контакты с Россией после длительного радиомолчания между Вашингтоном и Москвой при Джо Байдене. Он пытался изолировать Россию на международном уровне <…> и поставить их на колени с помощью масштабных санкций и карательных мер, чтобы положить конец ***** [конфликту]. А Трамп стремился к сближению с Путиным еще во время своего первого срока на посту президента», — говорится в статье немецкой газеты.