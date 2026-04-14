Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что мексиканские структуры нарушают ряд правовых норм в деле пропавшей в 2023 году несовершеннолетней россиянки. По словам Кузнецовой, речь идет о нарушении статей 9 и 19 Конвенции о правах ребенка (недопустимость разлучения с родителями вопреки их желанию и защита от всех форм насилия) и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, которая гарантирует беспрепятственный доступ к гражданину.

«Только благодаря титаническим усилиям российских дипломатов, которым я выражаю глубочайшую признательность, в 2025 году удалось провести всего четыре встречи. И что же дальше? С августа 2025 года консульский доступ вновь полностью заблокирован», — рассказала Кузнецова.

Она добавила, что планирует перевести работу «в новую, более жесткую дипломатическую и правовую плоскость», так как все предыдущие действия российской стороны не привели к видимым результатам.

«Удержание ребенка, не являющегося ни задержанной, ни осужденной, в закрытом учреждении прокуратуры не имеет никаких юридических оснований и является произволом. А также мы повторно обратились в адрес парламента Мексики», — сказала Кузнецова.

Что случилось с девочкой-подростком?

История пропавшей в Мексике россиянки началась в 2023 году. 15-летнюю девочку увезли из школы в штате Мехико — похищение произошло на глазах у ее приемной матери Марины Романовой, известной пианистки и преподавателя Автономного университета штата Мехико UAEMex. Она рассказывала, что неизвестные в форме силой усадили её падчерицу в микроавтобус с надписью DIFEM, местной службы опеки, а затем увезли в неизвестном направлении.

Позднее выяснилось, что девушку склонял к побегу из дома неизвестный. Марина Романова нашла переписку девушки с ним в Discord. «Он ей говорил, что надо освободиться от бесконечной опеки: „Мама тебя возит на скрипку, туда-сюда“. Одну-то мы ее никуда не пускали естественно», — рассказала Романова.

В мексиканской полиции заявлении Марины Романовой о похищении ребенка не приняли. Женщина обращалась за помощью в поисках и освобождении дочери к президенту Мексики и губернатору штата Мехико. Когда это не помогло, Марина Романова обратилась в МИД России, Международный комитет Красного Креста и Комиссию по правам человека.

Только в 2024 году числившуюся пропавшей без вести девушку удалось найти в мексиканском Тихуане. Однако вместо возвращения домой ее отдали под опеку прокуратуры штата Мехико. По словам Марины Романовой, ее падчерицу осмотрели медики и пришли к выводу, что все это время ее накачивали наркотиками и насиловали, а также возили по разным городам, чтобы ее сложнее было найти. При этом мачехе ребенка не вернули — якобы во время психологической экспертизы девушка сама отказалась ехать домой.

Романова считает, что прокуратура штата незаконно удерживает ее ребенка — она даже подала в суд на ведомство, но судья отклонила ходатайства защиты, а сама девушка на время снова пропала. В это же время к делу активно подключились российские дипломаты, им удалось добиться встречи с подростком. По словам Марины Романовой, во время встречи с консулом девушка смогла передать письма. В них она объяснила, что после совершеннолетия в мае 2026 года ее могут продать в рабство.

Сейчас в Мексике продолжается судебный процесс Марины Романовой против прокуратуры штата Мехико. На одно из заседаний в марте женщине запретили говорить на русском языке, а подростка в суд не доставили — она присутствовала по видеосвязи, причем очень недолго. Марина Романова рассказала, что с трудом узнала девушку: у нее изменились манера речи и голос.

«Женщина, которая, как показалось, была беременна, ответила, что она и есть моя дочь. Я спросила, почему её голос так изменился и почему манера речи мне незнакома. Я сразу заявила, что не верю, что это моя дочь, и не узнаю ни её образ на видео, ни голос», — рассказала она.

Мексиканские власти продолжают отвечать отказами на требования российских дипломатов организовать личную встречу с подростком, чтобы провести идентификацию ее личности.

Подозрения и версии

По одной из версий, к похищению и незаконному удержанию несовершеннолетней россиянки может быть причастен Тихуанский наркокартель, у которого есть связи в местных правоохранительных органах. Семья подростка боится, что скоро девушку продадут в рабство черным трансплантологам и найти ее будет уже невозможно.

Проблема исчезновения людей, в частности девочек-подростков, стоит в Мексике очень остро. Местные правозащитные организации проводили исследование дел о пропаже молодых женщин и пришли к выводу, что правительство страны и штатов должно нести ответственность за халатность, так как более 100 тысяч случаев пропажи людей остаются без внимания, а каждого пятого пропавшего без вести ребенка или подростка не находят. Более того, статистика показывает, что число безвестных исчезновений в стране растет, в основном пропадают подростки и юноши и девушки до 29 лет. Чаще всего пропажа людей в Мексике связана с похищениями, торговлей людьми или сексуальным рабством. При этом нередко детей вербуют через социальные сети, как это произошло и в случае с падчерицей Марины Романовой.

Сама Романова обвиняет власти Мексики в исчезновении и незаконном удержании падчерицы. Женщина опубликовала в соцсетях обращение к СМИ, в котором возложила ответственность за все, что может произойти с ее падчерицей за время следствия, на власти страны.

«[Моя дочь] — жертва торговли людьми, и правительство это знает», — заявила Романова.

Мексиканские власти настаивают на другой версии. По их данным, ребенка забрала служба опеки из-за того, что она якобы подвергалась сексуальному насилию со стороны сводного брата. При этом семье не предоставили материалы расследования. Более того, Марина Романова утверждает, что не узнает подчерк падчерицы на документах, которые попали в ее распоряжение.

Угрозы и неизвестность

В середине апреля 2026 года Марина Романова сообщила, что временно приостановит общение со СМИ: ей начали поступать угрозы. Женщина рассказала, что накануне за их домом следил неизвестный, а ночью кто-то отравил двух собак Романовой. Неизвестные обещали поступить также с дочерью Марины Романовой, если та не прекратит общение с прессой.

Сейчас в судьбе несовершеннолетней россиянки активное участие принимают российские дипломаты. Мария Захарова назвала ситуацию «насильственным исчезновением» и заявила, что МИД России сделает все для возвращения ребенка из Мексики.

Однако пока все усилия тщетны. Мексиканские власти отказываются возвращать россиянку на родину и продолжают удерживать ее в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей. Кроме того, по словам заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Якова Федорова, власти страны не предоставляют консульский доступ к россиянке с августа 2025 года.

«Все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — приводит слова Федорова РИА «Новости».

Таким образом, ни российские дипломаты, ни члены семьи Марины Романовой не видели девушку почти год.