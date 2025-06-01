1 июня граждане Польши выбирают нового президента страны. В финальном втором туре сразятся кандидаты от двух главных партий: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской платформы» Дональда Туска и консервативный историк Кароль Навроцкий от «Права и справедливости» («ПиС») Ярослава Качиньского. Оба претендента выступают за поддержку Украины, поэтому вне зависимости от итогов голосования отношения между Россией и Польшей не улучшатся. Однако эти выборы крайне важны для определения дальнейшего курса Варшавы — в сторону либо консервативных, либо либеральных ценностей.

В правом углу: консерватор Навроцкий

Родившийся в Гданьске 42-летний историк Кароль Навроцкий не имеет большого опыта в политике. Кандидат от ныне оппозиционной «ПиС» формально в ней никогда не состоял. С 2021 года он возглавляет Институт национальной памяти Польши, в котором хранятся архивы времен Второй мировой войны и коммунистической эпохи. В России Навроцкий объявлен в розыск из-за обвинений, связанных со сносом памятников Красной Армии в Польше.

Навроцкий придерживается традиционных и патриотических ценностей, а его прохристианское и пронатовское мировоззрение соответствует взглядам не только консервативной партии Качиньского, но и президента США Дональда Трампа. С главой Белого дома польский историк встречался лично в начале мая, и американец пожелал тому удачи на выборах.

«ПиС» могла выдвинуть на выборы более опытного политика (например, бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого), однако решила сделать ставку на кандидата без политического бэкграунда. В партии рассчитывали, что таким образом смогут избежать крайне негативной риторики в предвыборной гонке — в частности, обвинений в коррупции своих высокопоставленных членов со стороны «Гражданской платформы».

Тем не менее, Навроцкого скандалы не обошли стороной: кандидата от консерваторов обвинили в связях с криминалом и в обмане пенсионера, продавшего тому квартиру в Гданьске, а также припомнили ему участие в масштабной драке футбольных фанатов в 2009 году, которую сам Навроцкий окрестил «благородным боем».

Во время президентских дебатов внимание привлекло и поведение Навроцкого. Во время выступления Тшасковского Навроцкий что-то положил себе в рот. В соцсетях выдвинули версию о снюсе, но историк позже сказал, что это была никотиновая подушечка.

В левом углу: либерал Тшасковский

Сторонник польского премьера Дональда Туска, 53-летний Рафал Тшасковский обладает куда более богатым политическим бэкграундом, нежели его соперник во втором туре. С 2018 года кандидат от «Гражданской платформы» занимает пост мэра Варшавы, откуда сам родом.

До работы в городской администрации Тшасковский был министром администрации и внедрения цифровых технологий в правительстве Туска, был депутатом Европарламента и депутатом польского сейма (нижней палаты парламента).

Тшасковский выступает за либеральные ценности, открыто поддерживает права ЛГБТ* и намерен привести внутреннее государственное устройство Польши в большее соответствие нормам Евросоюза — особенно в отношении демократии и независимости судебной системы.

В отличие от Навроцкого, Тшасковскому пришлось побороться за место в избирательном бюллетене от «Гражданской платформы». На партийном собрании ему удалось обойти польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, также желавшего принять участие в президентской гонке

Нынешние выборы для кандидата от «Гражданской платформы» — не первые. В 2020-м Тшасковский также вышел во второй тур, но уступил польскому президенту Анджею Дуде, набрав почти 49%.

Многолетняя борьба двух партий

В первом туре Тшасковский с 31,4% голосов ненамного опередил Навроцкого, который получил 29,5%. Очень вероятно, что и во втором туре кандидаты будут идти к финишу «ноздря в ноздрю». Это показывают и польские опросы, в которых Тшасковскому прогнозируют победу с 50,5%, а Навроцкому — поражение с 49,5%.

Последние 20 лет исход выборов президента Польши решался во втором туре — и каждый раз в нем встречались кандидаты от более либеральной «Гражданской платформы» и более консервативной «Права и справедливости». Предыдущий глава государства Анджей Дуда побеждал на двух последних выборах при поддержке «ПиС», однако баллотироваться на третий срок ему запрещает польская Конституция.

В этом году партия Качиньского намерена реабилитироваться за поражение на парламентских выборах 2023 года. Тогда победу и возможность сформировать правительство получила «Гражданская платформа» действующего премьера Туска, а «ПиС» пришлось уйти в оппозицию.

Для «Гражданской платформы» Туска эти выборы также чрезвычайно важны. Либеральная коалиция занимает большинство мест в сейме, однако, согласно конституции Польши, глава страны может наложить вето на любое решение парламентариев. Его можно обойти 2/3 голосов, а такого числа у коалиции Туска сейчас нет — поэтому для проведения своей политики действующему премьеру нужен лояльный президент.

Уже пятая по счету последовательная борьба за президентское кресло между «Гражданской коалицией» и «ПиС» определит будущее одного из стратегически наиболее важных государств-членов НАТО и Евросоюза. Вместе с правом вето президент Польши обладает большими полномочиями во внешней политике.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России