В Польше избрали нового президента: им станет евроскептик Кароль Навроцкий, выдвинутый оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Что результаты президентских выборов означают для Польши, а также для ее отношений с Россией и Украиной — об этом RTVI рассказал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Игорь Жуковский.

Что итоги выборов означают для Польши

Победа Кароля Навроцкого на выборах отражает раскол в польском обществе между леволиберальным лагерем и правоконсервативным блоком. Избранный президент Польши — ставленник Ярослава Качиньского, и именно логика лидера «ПиС» будет определять политический процесс в стране в ближайшее время, сказал Жуковский в беседе с RTVI.

«Президент Польши обладает законодательным вето, что позволит успешно блокировать созидательную работу правительства польского премьера Дональда Туска вплоть до возможности спровоцировать правительственный кризис и объявить новые парламентские выборы. Кажется, осень в польской политике будет очень жаркой», — подчеркнул эксперт.

Ждать ли изменений в отношениях России и Польши

Антироссийский вектор польской политики при новом президенте не изменится, считает Жуковский. По его словам, польский президент здесь имеет довольно ограниченные компетенции, а повлиять на курс Варшавы в отношении Москвы могут только внешние события.

«Да и сам Навроцкий, разыскиваемый в России по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам-освободителям, уж точно не станет искать возможности для изменения нынешнего положения дел», — отметил эксперт.

В феврале 2024 года Кароль Навроцкий был объявлен в розыск в России, где его обвиняют в причастности к сносу на территории Польши памятников Красной армии.

Что победа Навроцкого значит для Украины

Чтобы заручиться поддержкой избирателей лидера крайне правой партии «Конфедерация» Славомира Ментцена (тот в первом туре занял третье место с 14,8% голосов), Навроцкий в прямом эфире подписал так называемую «Торуньскую декларацию», которую подготовил Ментцен.

Ключевым пунктом этого документа во внешней политике стало обязательство не принимать решение о вступлении Украины в НАТО. Это резко снижает шансы Киева на интеграцию в формальные механизмы евроатлантической безопасности, хотя и не исключено, что Навроцкий может свое обещание отозвать, считает Жуковский.

«Навроцкий всю свою профессиональную карьеру построил на исторической политике, политике памяти. Это означает, что и на посту президента он будет заниматься тем, что умеет и, кажется, очень любит. Можем спрогнозировать, что прямая поддержка Киева продолжится, но будет обставляться требованиями историко-политического характера — например, в довольно болезненных сюжетах совместной истории», — резюмировал собеседник RTVI.

Навроцкий за «Польшу превыше всего»

Избранный польский президент Кароль Навроцкий родился в Гданьске. С 2021 он управляет Институтом национальной памяти Польши, где хранятся архивы времен Второй мировой войны и коммунизма.

«Польша превыше всего» — так звучал предвыборный лозунг Навроцкого, сторонника традиционных и патриотических ценностей. Еще до первого тура выборов кандидата от «ПиС» на личной встрече в Овальном кабинете поддержал президент США Дональд Трамп. На предвыборных мероприятиях Навроцкий выступал в окружении своей жены и трех детей.

Как пишет Reuters, в отличие от других евроскептиков, таких как венгерский и словацкий премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо, Навроцкий выступает за оказание военной помощи Украине в конфликте с Россией.