За первые шесть месяцев этого года Турция получила $95 млн от экспорта сушеных томатов. Об этом сообщил новостной портал TRT Haber со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Эгейского региона. Между тем в турецком «помидорном бизнесе» не всегда все было так гладко — в том числе и в торговле с Россией. Кто, когда и с кем вел «томатные войны» — в материале RTVI.

По данным Ассоциации, с января по июнь Турция продала 31 589 тонн вяленых томатов в 93 страны. Выручка от этого сектора составила $95 085 000.

Турецкие вяленые томаты, выращенные на равнинах Эгейского моря, экспортируются, в первую очередь, в страны Европы и в США.

Производство сушеных томатов, которое простирается на тысячи километров от города Измир, начинается с тяжелой работы фермеров под палящим солнцем. Описывая процесс, турецкий новостной канал TRT Haber поясняет, что в районе Торбалы — главной плантации — томаты высаживают в апреле, а собирают в июле. Их сушат, опрыскивая солью, а затем оставляют на солнце на неделю. Потом каждый рабочий собирает около 150 ящиков томатов в день.

Эмбарго в ответ на сбитый Су-24

Помидоры — не только основная статья турецкого овощного экспорта, но и инструмент политики. С 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов, включая томаты. Это случилось после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит турецкими ВВС в Сирии в ноябре 2025-го.

Запрет на поставку турецких томатов стал самым долгим по сравнению с ограничениями на ввоз других овощей из республики — он продлился год и 10 месяцев. По оценкам российских экспертов, общий убыток производителей Турции превысил $2 млрд, турецкая сторона называла эти оценки завышенными.

На помощь туркам тогда пришла Беларусь, которая за год нарастила свой импорт турецких томатов на 34,5% — до $20,6 млн. Вторым крупнейшим покупателем стала Румыния, увеличив их импорт за год на 59,5% — до $19,3 млн, третьим — Молдова. Она закупила турецких томатов на 40% больше, чем годом ранее.

И другие «томатные войны»

На фоне нынешнего кризиса между Москвой и Баку заговорили о возможном запрете на ввоз в Россию азербайджанских помидоров. Как сообщал «Вестник Кавказа» со ссылкой на Россельхознадзор, в 2024 году Азербайджан стал главным поставщиком томатов в Россию, экспортировав почти 142 тысячи тонн — это на 6,7% больше, чем в 2023-м. В свою очередь, Россия остается главным импортером азербайджанских томатов — в 2024 году на нее пришлось 96% закупок на сумму $168,74 млн.

После того, как российские СМИ сообщили о том, что в Азербайджане уничтожили более 600 кг луковых колец из России, зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владислав Егоров предложил ввести дополнительные проверки помидоров, ввозимых из южнокавказской республики, с возможной приостановкой поставок, если там найдут опасные вещества. Как это было, например, в 2020 году.

Впрочем, глава российского Минсельхоза Оксана Лут заявила, что таких планов нет.

В 2021 году в США приняли Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, запретив ввоз продукции из китайского района Синьцзян. Под эмбарго попали и помидоры. Это вызвало недовольство Пекина, ведь Синьцзян считается крупнейшим регионом по производству и переработке томатов в Китае и в целом в Азии. На его долю приходится около 70% от общего объема экспорта этого товара, годовой объем продаж превышает $500 млн.

В октябре 2024 года Европарламент направил в Еврокомиссию запрос в связи с тем, что США и Великобритания запретили импорт томатного пюре из Синьцзяна из-за сообщений о нарушениях прав сельхозрабочих. Европарламентарии интересовались, собирается ли Брюссель принимать аналогичные меры.

А еще в США зарегистрирован портал Tomato News, который отслеживает новости «из жизни томатов» по всему миру, включая «томатные войны».

В 2024 году Минздрав Израиля выпустил заявление о запрете импорта томатов из Иордании. Впрочем, это решение было принято не по политическим мотивам, а из-за того, что лабораторные анализы выявили возбудителей холеры в районе сброса воды в реку Ярмук — крупнейший приток Иордана. Но без политики все же не обошлось, ведь иорданские томаты до этого служили заменой турецким — их поставки в Израиль прекратились после введения торговых санкций против израильтян президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

А в далеком 2014-м в Нидерландах помидор в прямом смысле стал оружием. Сотни жителей Амстердама тогда устроили помидорные бои в знак протеста против продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции ЕС. Местные репортеры писали, что политическое мероприятие в итоге превратилось в развлекательное, доставив немало удовольствия участникам, которые имели в этот день полное право метать перезрелыми помидорами во всех подряд.

Кристина Гусева