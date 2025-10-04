Новый роман Александра Проханова “Лемнер” о Евгении Пригожине такой же брутальный и кровавый, как жизнь и смерть основателя ЧВК “Вагнер”. Книгу сметают с полок магазинов, презентацию романа в Доме книги отменили по неизвестной причине. Как пишут в блогах военкоры, Пригожин пугает и с того света. Александр Проханов в интервью RTVI, рассказал почему “Вагнер” так и не вошел в Москву, являются ли Игорь Сечин и Сергей Кириенко прототипами героев его романа, за что Россия воюет на Украине и кто придет на смену Владимиру Путину.

Русские конкистадоры

Александр Андреевич, ваш новый роман “Лемнер” о Евгении Пригожине. Интерес к нему возник, когда он брал Бахмут или когда пошел на Москву?

Моментально, когда я услышал о Пригожине и увидел спираль, которая вокруг него раскручивается — это было задолго до мятежа. Это была ярчайшая фигура, которые выбрасываются на свет Божий вулканическими явлениями современной России, поэтому я стал к нему присматриваться. И не ошибся.

Это когда “Вагнер” воевал в Сирии…

Да, когда начались первые упоминания о частных военных компаниях, о том, как они там воевали, как их накрывали американцы своими ракетами, как наши отказывались их признавать своими.

Как вам кажется, это не подло было?

Почему же подло, они же сами решили отвязаться от государства и вышли в свободное плавание. А что там за свободное плавание было — нам до конца неизвестно. Какое количество голов они посадили на кол и какое количество режимов они сменили, сколько золотых приисков они освоили — никто же не знает…

Это русские конкистадоры, которые пришли и в Африку не так, как советские, как я приходил, они же пришли в Африку с черного хода, как Ливингстон, с топором прорубаясь сквозь политические и растительные джунгли. Это была лихая Русь, Русь ватажная, ермаковская, это было, конечно, интересно и восхитительно. Это и привлекло мое внимание.

Потом я следил за тем как Пригожин появился на Украине, как он вдруг захватил все информационное пространство и совершил в нем переворот, бесстрашно нарушив все нормы и табу. Как он за счет своего бесстрашия стягивал симпатии различных слоев, как его боялось наше новое дворянство, которому он грозил виселицами как Пугачев в свое время. Когда он пошел на Москву, дворянство пустилось в бега, не дожидаясь его справедливости.

А что Пригожин закончит мятежом ожидали?

Нет, я не ожидал. Но так и должно было быть, потому что Пригожин — баловень русской истории, которого она породила и выхватила из потоков. Он и любимчик, и мученик, и преступник русской истории. Русская история в настоящий момент проходит свой восходящий виток, пережив самые страшные свои периоды после 1991 года. Пригожин был дитятей этого взлёта, русская история его вознесла, а потом он решил ей воспрепятствовать, нарушить ход развития государства российского и поставить государство на грань катастрофы. И когда История увидела, что Пригожин хочет государство сломать, она встала перед ним столбом света, ошеломила его, обескровила и сломала. Он бросил все и превратился в руину духовную. История смилостивилась над ним, не отдала в руки палачей как Емельяна Пугачёва, а тихо умертвила.

Пригожинский мятеж — это современный пугачевский бунт?

Конечно. Россия, какой бы она ни была смиренной и ослабленной, не может быть в состоянии исторического покоя. “Земля, как и вода, рождает газы и это были пузыри земли”, — сказал Шекспир. Пригожин и был пузырем земли и он лопнул у нас на глазах.

Но при этом Пригожин — герой для граждан России.

Для меня он преступник и мятежник. Как можно назвать героем человека, который снял людей, оголил самый опасный участок фронта, который он же до этого восстановил, и создал дыру для противника. Он повел войска в Москву захватывать власть, воевал в пути с собственной армией, сбивал наши самолеты — какой он герой? Он герой времени, он ужасный персонаж восхитительного времени. Я знаю, что в армии есть люди обожающие Пригожина и ЧВК “Вагнер”, за то, что они отчаянно воевали, за то, что он поднимал голос против этого странного министра, которого до сих пор не покарала рука закона. Это все делает его очень привлекательным и симпатичным для армии.

Когда Пригожин сражался в Бахмуте, а он сражался отважно и прекрасно, когда он удержал фронт, он поступил как слуга Отечества. Это был момент его триумфа. Но именно тогда он ощутил себя носителем и творцом истории, и это его искусило.

Он не понял, что такое Русская история. Он был плохо образован, рядом с ним не было старца, который бы рассказал ему о том, что такое Русская история, и как она обходится даже с монархами, которые не отвечают ее требованиям. Например с Николаем II или Петром III, задушенным великой императрицей, немкой, которая в отличие от него, понимала дух русской истории. Поэтому старец очень важен рядом с любым правителем.

Русская деревня — это масонская ложа

Как думаете, у нашего президента есть такой старец?

Я так полагаю, что да. Потому что пока что все, что Владимир Владимирович делает эти 30 лет — это сплошная удача. Причем, удача приходит к Путину в абсолютно безнадежных ситуациях.

Разве это не результат работы штаба аналитиков, которые должны просчитывать возможные сценарии?

Я так не думаю. Мы же знаем наших аналитиков, мы видим их на ток-шоу, мы видели их в 2022 году, мы видели их в 90-е. В конце 80-х я видел аналитиков КГБ, они всё анализировали, анализировали, а потом оказались на мусорной свалке истории.

Но, мне кажется, дело тут не только в старце. Мне кажется у Путина есть мистический опыт, который подсказывает ему правильные действия в тех или иных ситуациях. Написано несколько биографий Путина, и будут написаны новые, но увы, нет такой, которая описала бы, не боюсь показаться пафосным, его небесную природу. Которая показала бы его постоянные контакты с небом, а небо это одно из названий Русской истории. Русская история это не только совокупность земных явлений — это еще и нечто вертикальное, находящееся высоко в небесах, и вот эту вертикаль Путин чувствует, и она его чувствует.

Если вернутся к роману, у вашего героя кроме войны в Африке и на Украине да позывного “Пригожий” сходства с прототипом нет. Михаил Соломонович Лемнер — красавец и живет не в Питере, как Евгений Пригожин, а в московской пятиэтажке, у Миусского кладбища. Он не бегает кроссы в спортивной школе и не мотает 13-летний срок, боится каких-то чудищ из своего подвала, а вырастая открывает не богемную “Старую таможню”, а элитный публичный дом и ЧОП “Волк”.

Если бы я писал какую-то историографическую работу, то наверное я должен был быть точным, но такая работа могла затянуться на годы, я не умею так писать. Мне показалось, что сам казус Пригожина настолько увлекательный, что я в него набросал много других впечатлений, других персонажей, в том числе и себя самого. В романе много инфернальных вещей, в которых мне было бы тяжело и страшно признаваться публике, и я их переадресовал персонажам.

Но за выдуманными фамилиями легко узнаются Игорь Сечин и Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко и Владислав Сурков. Мелькает на задворках сюжета Ксения Собчак — и все это на фоне БДСМ-оргий с пылающими кострами, брошенной на льдине беременной любовницей и пачками трупов, закопанных в Африке и в подмосковных поселках. Вас же наверняка обвинят, что вместо картины современной России, получился дешевый деревенский детектив.

Я думаю, что мне многое, что припишут: может даже повесят иноагента, я не знаю. Мы же не вправе планировать реакцию на наше произведение. А персонажи романа, они все-таки не являются прямыми копиями, поэтому может быть это и Чубайс, да, а вот Светоч, это собирательное лицо и не надо в нем искать Сечина или Миллера, его там просто нет. Или Чурленис — это не Кириенко и даже не Сурков, это просто некая функция, которая присутствует в нашем общественном сознании. В нем обязательно присутствуют люди, которые олицетворяют либеральный пласт и недавнюю либеральную победу, а есть жесткие государственники, которые сегодня представлены силовиками, а есть люди более тонкие, которые присутствуют между теми и теми, манипулируют ими и устанавливают баланс. Вот эти три силы присутствуют в нашем обществе, и на этом треугольнике держится сегодняшнее общество. Шатко, но держится.

Что касается получился ли у меня деревенский детектив — ну, конечно! Наша деревня вся наполнена цареубийствами, космическими видениями, полна мудрецов, которые сидят на завалинках, размышляют о судьбе государства российского. Русская деревня — это огромная масонская ложа и старик Ромуальдыч — это не более чем маска за которой скрывается великий магистр, архитектор!

Не боитесь, что будут сравнивать с Пелевиным и сравнение будет опять-таки не вашу сторону.

Я боюсь, что меня сравнят с Шекспиром, и это будет ужасно. Я просто трепещу и жду первого критика, который начнет меня сравнивать с ним, и вот тогда я не знаю, куда мне деваться.

Грядет схватка бессмертий

В “Лемнере” не просто нет положительных героев, они еще и уродливы, даже спасающий Россию Светоч: это одноглазый циклоп с хрустальным глазом, выбитым при покушении на президента.

В России после 91-го года появились исчадия ада, трудно было предполагать, что они жили в советском обществе — они были замурованы, как маленькие штаммы микроорганизмов, которые порождают гигантские эпидемии. Такие же кафкианские персонажи присутствуют и сегодня — в уменьшенном виде, но они никуда не делись.

Вообще переходные периоды в истории для воспаленного художественного сознания наполнены уникальными образами. Они возникают, словно в океане перемешиваются слои холодной и теплой воды, соленой и пресной, и на этих гранях рождаются удивительные существа. Когда слои воды выравниваются, существа исчезают или их съедают более традиционные рыбы и акулы.

В книге есть веселый эпизод с десятком двойников президента, которых перед поездками по стране выгуливают в Кремле. Если вы заглянете в соцсети, то вы наткнетесь на теорию, что мы уже давно живем без президента, и что нами правит его двойник.

Неверие народа в подлинность царя, или в подлинность президента, или в подлинность вождя, свойственна русским людям — отсюда и самозванцы.

Пугачёв начал с того, что он назвался Петром III, и Гришка Отрепьев стал царевичем Дмитрием. Да и в нашей политической жизни постоянно присутствует мнимость, постоянно присутствуют подмены и ожидание какого-то подвоха. И народное сознание постоянно ищет этот подвох. Мнимость всегда играет очень большую роль в политике, а в современной особенно. Все являются не теми, за кого себя выдают.

Вы сейчас почти дословно процитировали фразу культового сериала Тwin Peaks — “совы не те, чем они кажутся”, в фильме тоже речь идет о мнимости реальности.

Это не находка режиссера или сценариста. Это та реальность, которая двигает множеством сюжетов, и не только литературных, но и политических. Ведь история ищет для себя способ толкнуть вперед огромный человеческий массив, используя для этого страх, лесть, подлость, обман и великое заблуждение.

Мнимость — симптом того, что приближается подлинность, и под подлинностью я разумею новую утопию. В XX веке были две громадные утопии? и они схлестнулись и породили чудовищную войну, которая изнасиловала человечество. Но теперь, когда эти две утопии убили себя и когда изнасилованное человечество, казалось бы, должно было вздохнуть свободно — оно снова тоскует по утопиям, оно пытается их возродить.

Не удастся?

Нет. Возродить фашизм и коммунизм не удастся.

А как же рост популярности правых партий в Европе?

Это, как и русский монархизм, — имитация, а грядет подлинность. Она обретет форму и новое вероучение, и будут сформированы новые цивилизации или обновлены старые. Недаром на последней встрече Путина и Си заговорили о бессмертии. Потому что тема бессмертия это цель, к которой движется современное человечество и она кажется удивительно привлекательной.

Я думаю, что в ближайшее время будет заявлена американская модель бессмертия и вся мощь американских лабораторий уже подготовила формулу, которая будет предъявлена, как великое искушение для мира: бессмертие человека, живущего исключительно за счет протезирования.

Китайская модель бессмертия, и об этом говорил Цзиньпин, тоже готова: это образ идеального китайца, совершенного плотью, нравственностью, поведением, поступками, этикой. Этот образ, увековеченный и утвержденный с помощью современных медицинских биотехнологий, и он тоже предполагает бессмертие.

Грядет и русское бессмертие, и Россия будет его предлагать миру. Но русское бессмертие достигается только через преображение человека, и бессмертным становится человек прозрачный для света. Человек, который извел и изжил из себя всю тьму, всю низкую природу, всю греховность, он возвысился настолько, что может быть взят в Царствие Небесное, минуя смерть, как были взяты Енох и Илья Пророк. И я думаю, что в ближайшее время будет схватка бессмертий.

Сурков не смог, а Кириенко смог

В “Лемнере” среди отвратительных вурдалаков выделяется один — условный Чубайс. Ваше отношение к нему не изменилось?



Почему оно должно меняться? Для меня он — олицетворение зла. Была великая цивилизация, у этой цивилизации были громадные пространства, великие земли. Цивилизация умудрилась собрать под своим зонтом многие религии, народы, у этой цивилизации была могучая экономика, вторая в мире, были прекрасные заводы. Эта цивилизация одержала величайшую в мире победу в 1945 году. Она отправила человека в космос. У нее были огромные планы по созданию подводных городов под шапкой льда в Тихом океане. И эту цивилизацию взяли и разрушили в годы правления Чубайса и Гайдара.

Это был проект Чубайса по трансформации России, превращения ее в оскопленную Россию. Причем все выброшенные за ее пределы народы очень скоро превратились в ее врагов. Окружили нас коконом вражды. Россия геополитически оказалась запертой, замурованной в семью ненавидящих ее народов. Это сделал Чубайс, и как я иначе могу к нему относиться?

Александр Андреевич, ну это же красная пропаганда, клише из 90-х, вот что вам скажут на эти слова, а на самом деле Чубайс принес свет, Роснано… Если все так, как вы говорите, то почему тогда его не судили в конце концов, а спокойно выпустили за границу?

Да, да, это скажут. Это и говорят релоканты. Марат Гельман* мне это может сказать. При этом он себя будет считать положительным явлением 90-х, которого сегодня изгнали за правду. Я знаю даже тех, кто Гитлера называет положительным персонажем истории. Почему бы не найтись тем, кто таковым считает Чубайса?

А Сурков? Что вы думаете о нем? Он выстраивал схемы, договаривался с украинцами, что все будет мирно, а в итоге…

И Сурков, и Кириенко — это блестящие люди. Я общался с ними и чувствовал их, наблюдая в разных ситуациях. Сурков, который держал целый период новейшей русской истории раннего Путина, проявил массу изобретательности, когда хрупкое, еще не устоявшееся общество и государство российское могло в любой момент колыхнуться в ту или другую сторону. И он за счет таких манипулятивных технологий, понимая законы общественной жизни, занимался очень сложной игрой. И в этой игре ему помогало то, что он мистик, инфернальный мистик.

Я несколько раз изображал его в моих романах, он ярчайший человек, и не похож на этих тупых политологов, он человек экспромта, человек глубинных изнанок. Время его кончилось, потому что историческим процессом нельзя было больше управлять с помощью манипуляций, а требовались мощные рывки. Путин совершил их. Совершил переход из одной позиции в другую, и вот этот рывок Сурков не смог оформить. Микробиолог не может сходу заняться астрономией.

Сурков не смог, а Кириенко оказался способным это делать. Его происхождение абсолютно либеральное, и никто не заметил тот момент, когда Кириенко был переброшен в Росатом, и он был превращен в крупнейшую государствообразующую корпорацию. Он эту корпорацию берег от сокрушительных разрушений, которым подверглись всей крупнейшие государственной корпорации. Он эту корпорацию спас, он ее оснастил, он внес в нее исторический оптимизм. И когда он из этой корпорации вернулся в политику, он уже знал, что такое государство, он знал, что нет в мире ничего тяжелее, чем государство. Он понял, что русское государство это не пустое освоение земель или строительство дорог или храмов или даже тюрем — во всем этом есть стремление, связанное с мечтой.

Все эти мои слова подтверждают поступки Кириенко последних лет. Когда началась война, он, в отличие от очень многих из нашей элиты, находится там, где летают дроны, он постоянно на новых территориях, я разговаривал с людьми, очень скептически настроенными к Кириенко, но и они восхищаются его мужественным поведением, его оптимизмом.

Но повторяю, в романе ни Суркова, ни Кириенко — нет. Есть просто ролевой персонаж, который между ультра-либералом и ультра-патриотом, силовиком. Это необходимое звено, которое не дает этим полюсам сомкнуться и произвести короткое замыкание и постоянно их разводит в стороны. Так устроена вообще любая власть.

Воробей — это птица русского рая

Разговоры о преемнике президента возникают из года в год. Что вы думаете, кто это может быть?



Представители элиты взвешивают на весах потенциальных преемников, обсуждают их близость к нынешнему президенту, рассуждают об их достоинствах, недостатках, смотрят, как вокруг них формируются группировки, команды, но они не обращают внимания на те зоны, где тишина, а в этой тишине всё и творится. Преемник Путина придет из тишины.

Самый незаметный, самый бесцветный, самый презираемый в большевистской среде был Сталин. Он был самым никчемным, он терялся в тени у великолепного Троцкого, у оснащенного Бухарина, у всей этой ленинской когорты и самого Ленина. Он был на подхвате, занимался черновой работой, может чай подносил, я не знаю… А матушка-история выбрала его, а все остальное скинула и сбросила, как ненужное.

А что было вокруг Бориса Николаевича Ельцина, вспомните! Он был окружен преемниками, великолепный Борис Ефимович Немцов, красавец, бонвиван, женолюбец, как он гулял! И не скрывал, что он любимый сын Бориса Николаевича, он примерял на себя чуть ли не шапку Мономаха, когда он реализовывал монархический проект и участвовал в погребении останков царской семьи. Борис Ефимович хотел стать Борисом II.

Или, например, очень уважаемый и ценимый мной Сергей Вадимович Степашин, который был премьер-министром и вел тяжелейшую военную кампанию, когда был нарушен Хасавюртовский мир и было вторжение Басаева в Дагестан. Степашин был там в огне и, казалось, что он должен был стать приемником. Но и он не стал.

Или технократ и управленец Аксёненко, когда он был главой РЖД, казалось, он в размягченной и угасшей России мог восстановить суверенитет. Но матушка-история выбрала мало кому известного офицера госбезопасности и сделала его великим.

Поэтому теперь надо смотреть, кто среди наших фазанов и павлинов является тихой серой птицей, имя которой — воробей. А воробей — это птица русского рая!

Представители власти в вашем романе, с удовольствием пожирая друг друга, откровенно плюют на народ, который воспринимается ими, как часть пейзажа из BMW.

Это во многом так. А вы думаете что великие преобразователи, тот же Петр Первый, он радел о народе? Боже мой, как он радел о слезе ребенка! Просто ходил и наказывал всех, кто проливал слезу ребенка и даже своего сына запорол кнутом на дыбе, так он любил народ.

Поэтому цивилизации строятся и спасаются всегда ценой огромных народных жертв, а лидеры, которые строят цивилизацию, архитекторы, они всегда используют народ как материал для строительства. Так действовал Наполеон, так действовал Цезарь. А о народе должны заботиться его радетели, страдальцы, старцы. Это миссия церкви, заступаться за народ.

А властители строят Петербург ценой изведения половины населения России. Это психология власти. А те, кто думает о народе, как и царь Фёдор Иоаннович, они не задерживаются на троне и становятся персонажами русской драматургии.

В романе события на Украине срывают маски со многих персонажей. Что для вас происходящее на Украине?

Это война, но не за территории и не за ресурсы, не за Черноморский флот или севастопольскую бухту, за Одессу или Харьков. Это война связана с освобождением от ига, и она идет успешно. Я говорю не только об окопах, я говорю о том, как трещит Евросоюз, как появился, как черт из табакерки, Трамп.

Иго установилось после 1991 года, когда в России не было своих территорий, своей власти, своих национальных интересов, своей промышленности. Россия была подчинена чужакам, в каждом ведомстве сидел офицер ЦРУ, а Ельцин присягнул США, помочившись на шасси своего самолета в Сиэтле. Россия должна была распасться на куски. Однако случилось восстание 1993 года — восстание против ига. Баррикадников расстреляли из танков, в Останкино по ним били крупнокалиберные пулеметы, и восстание было подавлено. Но сегодняшние штурмовики на Донбассе, все наши солдаты — наследники баррикадников 93-го года. Они начали новое восстание против ига, и оно закончится победой.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом