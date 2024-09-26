Глава МИД России Сергей Лавров продолжает дипломатический марафон в Нью-Йорке, где проходит высокая неделя Генассамблеи ООН. Пока в зале ГА вовсю шли общие прения — выступления глав государств и правительств со всего мира, министр посвятил свой первый день огромному числу двусторонних встреч. В череде переговоров он заглянул и на заседание G20, где оказался вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Правда, дипломаты пересеклись только взглядами. Подробности — в репортаже RTVI.

Бурлящий Нью-Йорк

Неделя высокого уровня Генассамблеи внесла коррективы в бурлящую жизнь «Большого яблока». Нью-Йорк известен своими пробками, а сейчас центр и вовсе практически парализован — несколько улиц вокруг штаб-квартиры ООН перекрыли под главное дипломатическое событие года. И без того плотно населенный город принимает делегации со всего света — к спешащим на работу нью-йоркцам примешались также спешащие, но уже в ООН, дипломаты и журналисты.

На улицах постоянно слышны сирены, а сотрудники полиции дежурят на каждом углу в районе штаб-квартиры. Так что лучший вариант для перемещений по Нью-Йорку — только пешком. К этим сезонным неудобствам местные жители давно привыкли — не каждый день тут собираются мировые лидеры и шефы дипломатий со всего мира.

Несмотря на невероятную суматоху, крупных казусов не возникало. Даже небольшие митинги и протесты — обычное дело вблизи штаб-квартиры ООН — проходят спокойно, а полицейские просто наблюдают.

Журналисты по большей части дежурят на улице — перед входом на территорию штаб-квартиры представители СМИ расставили аппаратуру, которую к вечеру решили не забирать — ее лишь накрыли пленкой, чтобы защитить от непогоды.

Первая дюжина Лаврова

Нью-Йорк может очаровать человека, который оказался в городе впервые, однако для министра иностранных дел России это далеко не первая поездка в ООН. Вот уже много лет подряд он возглавляет российскую делегацию на Генассамблее.

Свой первый рабочий день в штаб-квартире ООН глава российского МИДа посвятил двусторонним встречам. По традиции они проходили в закрытом для прессы формате — журналисты могут посмотреть лишь приветственные рукопожатия дипломатов. Всего у Лаврова состоялось около дюжины встреч.

Первым в графике Сергея Лаврова оказался его давний и хорошо знакомый коллега — министр иностранных дел Китая Ван И. Как сообщили в российском МИД, они обсудили в том числе будущие контакты на высшем уровне и подготовку к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани.

«Сергей Лавров и Ван И высказались о неприемлемости введения странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающих устойчивость мировой экономики и универсальные формы торгово-экономического взаимодействия», — заявили в российском МИД.

Далее по списку шел действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Иан Борч. Лавров заявил коллеге, что организация должна работать в интересах всех стран-членов, а не «отдельных групп». У Москвы давние претензии к ОБСЕ, которую она обвиняет в предвзятости, а между тем 5-6 декабря в Валлетте пройдет саммит министров иностранных дел стран-участниц.

За первые сутки Лавров также успел встретиться с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкарой, премьер-министром карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвешем, которому Лавров подарил тульские пряники, генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом, государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем.

Во время переговоров с главой кубинского МИД Бруно Родригесом Паррильей стороны подписали соглашение «О предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения Посольства Республики Куба в Российской Федерации».

Также Сергей Лавров успел переговорить с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини (к этой структуре есть серьезные претензии у Израиля, которые обвиняет ее сотрудников в связях с ХАМАС), с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске, а еще с главами МИД Словакии Юраем Бланаром и Венгрии Петером Сийярто. Пока они были единственными западными коллегами Лаврова, с которыми у него состоялись отдельные встречи на полях.

Взгляды, но не рукопожатия

Главным событием первого дня Сергея Лаврова стало его выступление на совещании министров иностранных дел G20. Если до этого Сергей Лавров в основном общался с представителями Глобального Юга, то на этот раз он оказался лицом к лицу с дипломатами из западных стран, с которыми у России после начала военного конфликта на Украине отношения сильно ухудшились.

В то время как многие коллеги Лаврова высказывались по поводу войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, реформы ООН и особенно военного конфликта на Украине, глава российского МИД укорял их за политизацию «большой двадцатки».

«»Двадцатка» должна строго придерживаться отведенного ей мандата, не углубляться в вопросы мира и безопасности и другие сугубо ооновские универсальные проблемы», — уверен Сергей Лавров.

Он добавил, что «некоторые глобальные механизмы» все еще остаются в руках Запада, «который этим злоупотребляет».

«Особую тревогу вызывают попытки США и их союзников навязать международным структурам конфронтационную повестку, сделать их проводниками односторонних рестрикций, хищений, арестов суверенных активов, торговых войн и недобросовестной конкуренции, в том числе под флагом экологии и климата», — объявил Лавров представителям G20.

Во время своего выступления глава российской делегации также сделал упор на показателях других экономических объединений, в особенности БРИКС.

«Члены БРИКС ещё два года назад впятером обошли «Группу семи» по уровню реального ВВП. По прогнозам, к 2028 году теперь уже «десятка» членов БРИКС будет выпускать порядка 37% мировой продукции, в то время как «семерка» просядет до 27% и даже ниже», — пообещал министр.

В это время Лавров сидел почти рядом с коллегой из Берлина — министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, их разделяла лишь пара дипломатов. Но они никак не контактировали. Потом в зале ЭКОСОС (Экономического и Социального Совета ООН), где заседала «двадцатка», появился госсекретарь США Энтони Блинкена. Он пришел фактически сразу после того, как Сергей Лавров начал говорить, сел чуть ли не напротив и стал делать у себя какие-то заметки. Что записывал Блинкен, так и осталось загадкой.

Главы внешнеполитических ведомств России и США оказались в поле зрения друг друга, однако могли обмениваться лишь взглядами — ни до, ни после заседания G20 дипломаты публично не пересекались даже для рукопожатия. Как подтвердили RTVI источники в российской делегации, отдельной встречи Лаврова и Блинкена на полях специально не готовилось.

Байден и Зеленский: отъезд в Вашингтон

В начале работы сессии Генассамблеи с трибуны ООН выступил Джо Байден — это была его прощальная речь в качестве президента США. Он также отдельно собрал в кулуарах лидеров более 30 стран и объявил о новой инициативе по поддержке Украине.

Ее президент Владимир Зеленский, на этот раз приехавший на Генассамблею лично (в 2023 году он выступал по видеосвязи), сравнил принятую декларацию с Планом Маршалла.

Между тем Зеленский и Байден покинули Нью-Йорк и отправились на отдельные переговоры в Вашингтон — они предпочли провести их в Белом доме, а не на полях Генассамблеи. Как ожидается, именно там президент Украины обнародует новый итог работы своей администрации, который в Киеве назвали «планом победы». До сих пор его пункты содержались в секрете, а все утечки в западных СМИ украинские официальные лица называли недостоверными.

Евгения Чукалина, Нью-Йорк