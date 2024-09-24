24 сентября в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, где соберутся главы государств и правительств стран-членов организации. Им предстоит обсудить множество тем, однако центральными обещают стать Украина и Ближний Восток. Россию по традиции будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности — в материале RTVI.

Со всего света

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня, она продлится с 24 по 30 сентября с перерывом на воскресный выходной и завершится в последний день месяца. Там соберутся главы государств и правительств со всего мира, чтобы обсудить темы, которые волнуют человечество.

«Мировые лидеры соберутся вместе, чтобы принять участие в ежегодных общих прениях высокого уровня по теме «Не обходить никого вниманием: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений»», — сообщили в ООН.

По данным международной организации, в первый день прений 134 страны-члена ООН будут представлены 87 главами государств, двумя вице-президентами, одним наследным принцем, 28 главами правительств, тремя заместителями премьер-министров и 13 министрами.

В первую тройку выступающих 24 сентября войдут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, американский лидер Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме них в первый день общих прений должны выступить президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, аргентинский лидер Хавьер Милей (это будет его дебют на площадке ГА ООН), а также президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавивший делегацию, будет выступать 28 сентября.

Ближний Восток еще ближе

79-я сессия ГА ООН несколько отличается от предыдущих, а причина этому — новый статус Палестины. В далеком 2012-м Генассамблея предоставила ей статус государства-наблюдателя в организации, но никак не членство, а до этого Палестина была просто «наблюдателем».

Все немного изменилось в мае. По итогам чрезвычайной сессии ГА ООН Палестина получила право на включение в список ораторов по пунктам повестки, которые не связаны с непосредственно с палестинскими и ближневосточными вопросами, право делать заявления от имени какой-либо группы, а также вносить предложения и поправки в документы.

Учитывая, что уже почти год длится война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, к вопросам мирного урегулирования будет приковано особое внимание. Также на неделю высокой дипломатии пришлось серьезное обострение между Израилем и Ливаном — накануне ЦАХАЛ начал полномасштабную военную операцию под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы» на границе с соседним государством.

Украина — центральная тема?

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что западные страны постараются привлечь всеобщее внимание именно к украинскому конфликту.

«Думаю, западные страны постараются сделать ее центральной или, во всяком случае, чтобы она была в фокусе внимания», — сказал дипломат в интервью RTVI.

Дело не только в том, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский. Причина — его новый «план победы», о котором стали говорить незадолго до недели высокого уровня. Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне уже ознакомились с положениями этого плана.

«Мы полагаем, что в нем излагаются стратегия и план, которые могут сработать, нам нужно понять, как мы можем его продвигать в то время, когда будем общаться с главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке», — сказала она на пресс-конференции.

Источники Bloomberg сообщили, что Зеленский намерен представить Байдену «план победы» на полях ГА ООН. Причем в списке условий есть вступление Украины в НАТО и Евросоюз, продолжение военной помощи Киеву, а также соглашения в области экономики и безопасности. Кроме того, украинский лидер хочет обсудить свой план с обоими кандидатами в президенты США — и с вице-президентом Камалой Харрис, и с экс-главой государства Дональдом Трампом.

Что ждет Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров уже много лет возглавляет российскую делегацию на главном заседании Генассамблеи. Президент России Владимир Путин в последний раз выступал в ГА ООН в 2020 году — в формате видеообращения. Очно же глава государства последний раз приезжал в Нью-Йорк на высокую неделю в 2015-м.

Сергея Лаврова по традиции ожидает дипломатический марафон. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, график министра будет достаточно плотным.

«Рабочий график министра будет по традиции весьма насыщенным. Его центральным элементом станет выступление 28 сентября с трибуны Генассамблеи ООН. Также глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в ряде многосторонних мероприятий высокого уровня, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС, «Группы двадцати» (G20) и Группы друзей в защиту Устава ООН», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Кроме того у Лаврова запланирована «целая серия» двусторонних контактов, в том числе беседа с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Накануне и в Москве, и в Вашингтоне дали понять, что переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях ГА ООН снова не ожидается. «О чем с ним (с Блинкеном. — Прим.RTVI) говорить?» — сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков агентству «РИА Новости».

Прежде очные встречи шефов российской и американской дипломатий были среди самых ожидаемых событий в Нью-Йорке. Однако уже в 2021 году Лавров и Блинкен всего лишь обменялись приветствиями, не было даже их «встречи на ногах». А после 24 февраля 2022 года они и вовсе не проводят отдельных переговоров на площадке ООН.

Что с реформой Совбеза

Как рассказал RTVI Дмитрий Полянский, мировые лидеры могут сосредоточиться не только на Украине и Ближнем Востоке. Так, в фокусе окажется Африканский континент, а также темы устойчивого развития и климата. Возможно, дипломаты снова подступятся к теме реформы Совета Безопасности ООН, которая обсуждается почти уже 20 лет.

«Проблема в том, что существует очень много полярных позиций и подходов к тому, как должен быть реформирован Совет Безопасности. Есть более-менее четкое понимание о том, что в нем должно быть больше стран глобального Юга. Потому что нынешняя ситуация, когда из 15 членов Совбеза половина или даже больше половины представляют западные государства, которые, в общем-то, действуют в рамках блоковой дисциплины, абсолютно ущербна», — рассказывал Полянский в интервью RTVI.

При этом внутри мирового сообщества нет консенсуса по вопросу о том, должно ли трансформироваться ядро Совбеза — пятерка постоянных членов с правом вето.

«Есть разные позиции о том, должны ли появиться новые постоянные члены или это будут новые непостоянные члены, возможно, с более длительным сроком пребывания в Совбезе… С правом вето [новые] постоянные члены или без права вето? Тут тоже очень большая разница в подходах», — признавал дипломат.

По его словам, Совет Безопасности оставаться управляемым — в этом суть позиции Москвы.

«То есть он должен расшириться, но увеличение числа членов Совета не должно становиться самоцелью. <…> Мы не хотим предвосхищать эти решения, которые до какого-то момента обсуждаются, прежде всего, в непубличном пространстве. И даже когда мы перейдет к переговорам по текстам (судя по всему, до этого еще достаточно далеко), то в части, касающейся постоянных непостоянных членов, права вето и так далее, поддержим ту модель, которую поддержит большинство», — заключил Дмитрий Полянский.