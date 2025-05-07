Ядерные державы Индия и Пакистан находятся на грани войны из-за обмена ракетными ударами в ночь на 7 мая, сообщают западные СМИ. Опрошенные ими эксперты допускают риски еще более серьезной эскалации в самое ближайшее время. Что в западной прессе пишут про новый виток кризиса в Южной Азии — в подборке RTVI.

Reuters называет обмен ударами Индии и Пакистана «самыми серьезными за последние два десятилетия боевыми действиями между противниками, обладающими ядерным оружием». Впервые с третьей индо-пакистанской войны 1971 года ракетной атаке подверглась густонаселенная пакистанская провинция Пенджаб, обращает внимание агентство.

«Это cтолкновение не станет неожиданностью для тех, кто знаком с историей отношений Индии и Пакистана с момента их жестокого и кровавого разделения на два государства после получения независимости от Великобритании в 1947 году. С тех пор они враждуют, а напряженность периодически перерастает в вооруженный конфликт. Основным предметом соперничества является Кашмир», — напоминает Bloomberg.

Эксперты в беседе с агентством допустили, что новый виток напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном может привести к дальнейшей эскалации.

Обе страны укрепили свои вооруженные силы после последнего крупного столкновения в 2019 году, когда в результате взрыва смертника в Кашмире погибли 40 индийских военнослужащих, подчеркивает The Times.

Теперь многое будет зависеть от реакции президента США Дональда Трампа, который сыграл решающую роль в урегулировании кризиса шестилетней давности — однако неизвестно, готов ли сам Трамп вмешаться в еще один международный конфликт, пишет газета.

Опрошенные CNN аналитики назвали еще одного человека, который должен сыграть ключевую роль в определении развития конфликта — это главнокомандующий армией Пакистана Сайед Асим Мунир. Его называют сторонником жесткой линии в отношении Индии, и теперь он столкнется с серьезным давлением в Пакистане.

Специалист по Южной Азии Майкл Кугельман заявил Politico, что удар Индии по территории Пакистана был одним из самых интенсивных за последние годы, и что ответ Исламабада «несомненно также будет мощным».

«Это две сильные армии, которые, даже имея ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора, не боятся применять друг против друга значительные объемы обычных вооруженных сил. Риски эскалации реальны. И они вполне могут возрасти, причем быстро», — резюмировал Кугельман.

Пакистанские военные могут нанести удар по Индии в ближайшие несколько часов или дней, предупреждает Le Figaro. Как допускает газета, Исламабад захочет «продемонстрировать, что его арсенал не уступает индийскому».

В пакистанской армии уже заявили, что ответят Индии «в удобное для себя время и в удобном месте», а также подчеркнули, что «временное удовольствие Индии сменится неизбывным горем», пишет The Economist.

Впрочем, вероятнее всего, Исламабад будет тщательно выбирать масштаб и характер своего ответа. Он может включать удары по символическим целям без массовых жертв, предполагает издание.