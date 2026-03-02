В Хорошевском суде Москвы начинается процесс о разделе имущества бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой и его экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, совершившего суицид в 2024 году. Адвокаты семьи спортсмена заявляют, что претендуют на все имущество, нажитое в браке. Однако представители Седоковой настаивают: никакого имущества не существует. За началом процесса наблюдал корреспондент RTVI.

Накануне судебного заседания Анна Седокова опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором она запечатлена с капельницей. Было ясно, что в суде певицу ждать не стоит. Адвокат семьи ее бывшего супруга Маргарита Гаврилова в беседе с журналистами сразу же сказала, что ни капли этому не удивлена.

«Все можно было решить между собой. А не записывать перед судом видео с капельницей. Это очередная манипуляция, на мой взгляд», — считает Гаврилова.

По ее словам, за последний год Седокова не предприняла ни единой попытки, чтобы связаться с семьей Яниса и все решить по добру.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Спортсмен был на 10 лет младше певицы. Тогда ходили слухи, что Тимма живет за счет Седоковой, так как испытывал финансовые трудности, пока не перешел в другой клуб. В то время он играл за «Химки», которые разваливались буквально на глазах.

Пара несколько раз ссорилась и расставалась. В конце 2024 года Седокова и Тимма развелись. 17 декабря 32-летний спортсмен, будучи в Москве, совершил самоубийство. Это был день рождения Седоковой. В телефоне нашли предсмертное сообщение: «Позвоните Анне. Спасибо за все».

Юрист семьи Тиммы Маргарита Гаврилова весной 2025 года назвала враньем слухи о том, что баскетболист жил за счет супруги. «У нас на руках есть доказательства, что Янис Тимма систематически получал денежные средства, продал квартиру в Латвии за 500 тысяч евро и два дорогостоящих автомобиля общей стоимость 490 тысяч евро», — говорила Гаврилова. В феврале 2025 года Гаврилова со ссылкой на документы сообщила, что заработок Тиммы с 2019 года по 2023 год включительно составил более 7 миллионов евро.

По словам юриста, в браке Седокова и Тимма успели купить пять объектов недвижимости, а затем — продать их. Причем одна из проданных квартир располагалась в ЖК «Алые паруса». Пара, по словам Гавриловой, купила ее за 90 млн рублей при рыночной стоимости 150 млн. Гаврилова заявляла, что причина, по которой Седокова утверждает, что имущество принадлежит ей одной, кроется в брачном договоре, который был составлен в Майами в 2022 году.

По этому договору, рассказывала Гаврилова, все имущество переходило Седоковой. Юрист утверждает, что певица убедила Тимму его подписать, а также в том, что договор легитимный. Юрист назвала это «бандитской схемой» и «мошенничеством». 1 марта у стен Хорошевского суда Гаврилова, со ссылкой на представителя в Майами, назвала этот договор фиговым листком.

Янис Тимма — латвийский баскетболист. С 2015 по 2017 годы играл за петербургский «Зенит», с которым стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В 2019 году подписал двухлетний контракт с «Химками», откуда ушел со скандалом после того, как его не поставили в стартовый состав. Это произошло в период, когда «Химки» пережили серьезный финансовый кризис, связанный в том числе с тем, что Алишер Усманов перестал спонсировать клуб.

В самом судебном заседании представители семьи Яниса Тиммы — его отца, матери и малолетнего ребенка, — объяснили суть своих исковых требований. Они напомнили, что брак между баскетболистом и певицей был расторгнут 16 декабря 2025 года в связи со смертью Тиммы. Тогда же было открыто наследственное дело. Истцы в нем — наследники первой очереди. При этом, как уточнила Гаврилова, на наследство заявилась и Седокова.

«В браке приобреталось имущество на имя ответчика, — объяснил второй адвокат. — В частности, квартира площадью 217 квадратных метров».

Адвокат Гаврилова уточнила, что ее рыночная стоимость 150 млн рублей.

Представители семьи баскетболиста заявили ходатайство об истребовании доказательств и попросили суд о содействии. «Просим признать имущество, приобретенное в период брака на имя Седоковой, совместно нажитым. Взыскать компенсацию в сумме 10,6 млн рублей в пользу каждого из истцов», — озвучили представители Тиммы.

В свою очередь адвокаты певицы, пришедшие на заседание полностью в черном, заявили, что исковые требования категорически отрицают.

«Квартира была отчуждена Седоковой по договору купли-продажи при жизни Яниса. 12 сентября 2024 года. Считаем, что ответчику известно об этом было. Отец Яниса в соцсетях опубликовал пост, в котором он говорит даже о дате продажи», — утверждает адвокат Татьяна Стукалова.

— Деньги пошли на что ? — поинтересовался суд. — На нужды семьи. Куда и как были потрачены деньги, мы сейчас подробно не можем пояснить, но сделаем это позже.

На этом предварительная беседа была завершена. Суд получил все ходатайства и раздал поручения для подготовки к началу процесса, который стартует 19 марта.

Уже на улице Татьяна Стукалова заявила журналистам, что Седокова отвергает иск, потому что никакого совместно нажитого имущества у нее в действительности нет. А квартира, которая была куплена в браке, была продана. Вырученными средствами погашена ипотека, которую Седокова брала уже на себя.

Также адвокат Седоковой заявила, что семья Яниса Тиммы, проживающая в Риге, в частности, его отец, — писал нелестные посты по отношению к России в соцсетях. Но незадолго до суда все почистил. «И я уж не знаю, куда могут пойти [в случае удовлетворения иска] полученные миллионы», — многозначительно заметила адвокат Стукалова, говоря о гражданах, как она выразилась, «недружественной страны».

Адвокатов семьи Тиммы, впрочем, все это не смущает. Гаврилова настроена на победу. А квартира — только вершина айсберга, считает она. «Полный состав этого имущества, надеюсь, при помощи суда мы установим», — добавляет вторй адвокат.

«Он остался без копейки денег. Продать, не значит, поделиться. А Господь велел делиться», — замечает Гаврилова. «Мы претендуем на все, что найдем», — также сказала она.

Из слов представителей семьи Тиммы следует, что они не исключают не только гражданские, но и уголовные последствия для Анны Седоковой. Гаврилова пояснила, что в Латвии изначально возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы. «После того как мы подали заявление о доведении до самоубийства и предоставили дополнительные документы, сейчас идет проверка», — сказала адвокат.

Она также добавила, что семья уже ознакомилась с содержимым телефона баскетболиста. «В телефоне была переписка. В том числе он ее упрекал в том, что она его оставила без копейки денег», — рассказала Гаврилова.

Впрочем, адвокат Седоковой к этой информации относится скептически. По словам Стукановой, в России проверка относительно возможного доведения до самоубийства правоохранителями проводилась дважды. «Никакого уголовного дела нет», — подчеркнула она. А что там происходит в «недружественной стране», дала понять юрист, ее интересует меньше всего.