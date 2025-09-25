Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство альянса. В Великобритании уже подтвердили, что готовы пойти на такой шаг, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что вариант подобных действий против российских военных самолетов рассматривается. Опрошенные RTVI эксперты считают, что страны Североатлантического альянса не пойдут на эскалацию.

«Вариант — сбить истребитель»

Россия вновь оказалась в центре внимания ООН. на этот раз в связи с обвинениями в нарушении воздушного пространства стран НАТО российскими истребителями и дронами. В штаб-квартире ООН уже собиралось экстренное заседание Совета Безопасности, которое было посвящено этому вопросу.

Тема о якобы имевших место нарушениях поднималась и во время 80-й сессии Генассамблеи. Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, если они будут вторгаться в воздушное пространство НАТО.

Позже госсекретарь США Марко Рубио несколько смягчил жесткое высказывание президента:

«Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если только они не атакуют. Вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения, как мы реагируем на них постоянно: когда они входят в ваше воздушное пространство, вы поднимаетесь и перехватываете их», — сказал шеф Госдепартамента.

В Европе, однако, развили мысль Трампа. К примеру, глава МИД Великобритании Иветт Куперна во время заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине сказала, что Лондон готов защищать воздушное пространство альянса. Более жестко высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Я считаю, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр своей территории. Это означает, что в случае вторжения в воздушное пространство, после предупреждения, после того как оно было сделано совершенно четко, конечно, вариант — сбить истребитель, нарушающий наше воздушное пространство, остается», — заявила она в интервью CNN.

Как отмечает издание Politico, у фон дер Ляйен нет полномочий руководить военными действиями стран Евросоюза, однако она все же глава исполнительной власти ЕС, так что ее мнение по этому вопросу имеет «огромное влияние».

Почему в НАТО заговорили об этом

В Североатлантическом альянсе всерьез заговорили о защите своего воздушного пространства от России после серии инцидентов, в которых НАТО обвиняет Москву. Ранее Румыния и Польша сообщили о том, что на их территорию залетели беспилотники. Польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны были именно российскими.

При этом временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш подчеркнул, что доказательств этому нет, а позже добавил, что БПЛА прилетели в Польшу с территории Украины.

В Бухаресте также заявили, что военно-воздушные силы страны перехватили якобы российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство в районе реки Дунай.

«Два многоцелевых самолета F-16 с 86-й авиабазы сопровождали его до тех пор, пока беспилотник не покинул наше воздушное пространство, не причинив​​ ущерба и не вызвав жертв. Два немецких истребителя Eurofighter были готовы отслеживать ситуацию», — написала в соцсети Х глава МИД Румынии Оана Тою.

Еще один инцидент произошел в Эстонии. Как сообщили в Таллине, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут. На этом фоне в МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах России.

«В этом году Россия четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестким. Усиление пограничных проверок и агрессивность России должны быть встречены быстрым усилением политического и экономического давления», — подчеркнул шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна.

В России отвергли эти обвинения. Минобороны РФ заявило, что три истребителя совершали перелет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря и воздушное пространство Эстонии не нарушали.

Что могут сделать страны НАТО

Североатлантический альянс уже запустил операцию под названием «Восточный часовой» для укрепления своего восточного фланга, об чем еще 12 сентября объявил генсек НАТО Марк Рютте. «В этой военной операции будут задействованы силы и средства союзников, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию», — сказал он.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич сообщил, что район проведения операции протирается от Финляндии и стран Балтии на севере до Румынии и Болгарии на юге.

«У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные средства для нашей обороны», — объявили послы стран альянса.

Правила ведения боевых действий НАТО засекречены, при этом бывший официальный представитель блока Оана Лунгеску пояснила, что они сильно различаются в зависимости от миссии или операции, передает Politico. Тем не менее, национальные вооруженные силы конктерных стран-членов альянса могут самостоятельно принимать решения, как реагировать на нарушение их границ.

К примеру, Литва уже приняла новые правила, которые позволяют Вильнюсу реагировать «раньше и быстрее», если нарушается воздушное пространство страны. В Румынии 25 сентября соберется Высший совет национальной обороны, чтобы обсудить тот же вопрос.

«Мы готовы к любому решению, направленному на уничтожение объектов, которые могут нам угрожать, таких как российские истребители. <…> Но нам нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта», — заявил на пресс-конференции польский премьер Дональд Туск.

При этом у Эстонии нет собственных боевых самолетов, поэтому «в воздушном пространстве стран Балтии вынуждены действовать по цепочке командования НАТО», рассказал Politico бывший чиновник альянса.

Чем грозит атака на российский самолет

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов отметил, что подобные обострения связаны с «колоссальным количеством рисков и угроз».

«Тут дело даже не в двусторонних отношениях, а в гораздо более широком понимании глобальной безопасности. Дело в том, что в нынешней ситуации обострения взаимоотношений России и Запада любой подобный инцидент может, по сути, привести к открытому военному противостоянию. Это понимают и в НАТО, и в России. И, соответственно, стороны стараются избегать подобного рода действий», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

По словам Дениса Денисова, любой подобный инцидент, если обе стороны будут принципиальны в своих позициях, может привести к тому, что ситуация пойдет по самому непредсказуемому сценарию. Это может закончиться открытым военным противостоянием НАТО и России, добавил эксперт.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что нарушения, подобные тем, что были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии, как правило, носят технический характер.

«Самолет, который летит в направлении Балтики, должен пройти по очень узкому коридору в центре Финского залива. В принципе мы можем исходить из того, что нарушения, если оно и было, то было незначительным. Уничтожение самолета в этом случае вернет нас в худшие периоды холодной войны», — сказал он RTVI.

По словам эксперта, следует помнить, что в таком случае Россия тоже может обнаружить какие-то нарушения со стороны европейских стран, на которые можно реагировать аналогичным образом.

«В холодную войну над Балтикой всякое случалось. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И, наверное, это никому не нужно, это будет шаг в направлении эскалации. Если с нашим самолетом что-то произойдет, то и с их самолетом что-то произойдет. Думать, что российская сторона оставит без ответа любую вооруженную провокацию против себя, было бы наивно. А возможностей нанести ответный удар на Балтике у обеих сторон будет достаточно много», — отметил Василий Кашин.

При этом эксперт предположил, что Североатлантический альянс вряд ли будет применять статью 5. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну страну НАТО рассматривается как нападение на весь блок.