Анкара на несколько дней стала культурным мостом между Россией и Турцией: в городе открылась 22-я Анкарская книжная ярмарка, ежегодно собирающая тысячи посетителей и сотни издательств. В этом году страной-гостем впервые выступила Россия, представленная Союзом писателей. Торжественная церемония прошла в выставочном центре ATO Congresium и собрала представителей литературных сообществ обеих стран. Корреспондент RTVI побывала на мероприятии и узнала, как прошел первый день выставки.

Совместно с Русским домом в Анкаре Союз писателей России подготовил для ярмарки специальный стенд, где были представлены, как русская классика в новых турецких переводах, так и книги современных отечественных литераторов. Уже в первый день он привлек внимание анкарцев, которые пришли познакомиться с авторами, получить автографы и обсудить произведения.

Куратор российской делегации Мария Базалеева в беседе с корреспондентом RTVI отметила, что значительную поддержку в организации выставки оказало Россотрудничество. По ее словам, писателей настойчиво приглашали на ярмарку, а теперь их «очень тепло встречают, и делегация остается довольна приемом».

В Турцию из России приехали писатели и поэты Юрий Поляков, Александр Пелевин, Игорь Караулов, Артем Драбкин, Алексей Остудин, Дмитрий Орехов (правнук Николая Миклухо-Маклая), Анна Ревякина, а также специалисты по детской литературе Виолетта Минина и Виктория Татур.

Выступая на церемонии открытия, временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов напомнил о важности культурного диалога и рассказал о личных наблюдениях за интересом турок к русской литературе:

«Я был приятно удивлен, когда буквально на автозаправке среди продаваемых книг увидел томики Достоевского. Наверное, это лучшее доказательство того, как близки наши народы с точки зрения менталитета и культуры. Ведь литература — это универсальное средство общения», — сказал Иванов.

К публике обратился также глава российской делегации Юрий Поляков. Он заявил, что Союз писателей России, основанный Максимом Горьким и возглавляемый сегодня Владимиром Мединским, объединяет авторов разных поколений и жанров — от детской литературы до исторической прозы и поэзии. Писатель добавил, что «хорошая книга делает человека лучше, тогда как плохая способна сделать его хуже». И для того, чтобы читатели имели доступ к хорошим книгам, проводятся такие книжные ярмарки, как анкарская.

Мероприятие посетила также известная турецкая писательница Айше Кулин. Она призналась, что в юности русские романы оказали на нее большое влияние. Автор сожалеет, что «так и не выучила русский язык и не может читать эти произведения в оригинале», добавив, что каждая книга помогает лучше понимать культуры других стран.

Отвечая на вопрос корреспондента RTVI о первых впечатлениях от форума, Юрий Поляков подчеркнул масштаб и живую атмосферу события:

«Ярмарка, конечно, грандиозная, просторная, потому что я бывал на таких тесных ярмарках, что там еле пролезешь между лотками. А здесь все очень хорошо, народу много. На выставках, где, кроме представителей издательств и писателей, вообще никого не было, я тоже бывал, а эта выгодно отличается», — пояснил глава делегации.

Поляков рассказал, что еще до церемонии открытия встретился с председателем Союза писателей Турции и ректором Университета социальных наук Мусой Казымом Арыжаном, обсудив совместные проекты в сфере культурного обмена.

Первый день, по его мнению, прошел оживленно: лекции, фотосессии, встречи с читателями. Впереди у делегации — новые встречи и обсуждения с турецкими коллегами.

Ярмарка продлится до 12 октября. Помимо авторских чтений, дискуссий и детских программ от российских представителей в программе запланированы выступления местных русистов, переводчиков русской литературы, аналитиков и политологов.