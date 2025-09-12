Жители Кировского района Томска с мая живут без горячей воды — в городе из года в год сроки ремонта труб становятся все дольше и дольше. Местный активист и помощник депутата гордумы Иван Быстрицкий даже провел шуточную акцию — раздавал бутылки с горячей водой, чтобы привлечь внимание властей и СМИ к проблеме. Самим томичам уже не до шуток: теперь сроки возвращения к нормальной жизни отодвинули на конец сентября. RTVI узнал, как люди справляются с этой ситуацией и что думают о местных властях.

Жительница Кировского района Дарья рассказала RTVI, что горячую воду в доме по улице Елизаровых отключили 12 мая. Тогда ремонтировать трубы планировали до 7 июля — такие длительные отключения горячей воды в городе стали уже привычными. Тем не менее в назначенный день воду не дали, никаких объявлений о продлении работ, по словам Дарьи, не было.

«С горем пополам тогда узнали, что срок перенесен на 21 июля. Ждали этот день как манны небесной, но увы, срок перенесли сначала до 5 августа, далее — до 2 сентября, а теперь вообще пропала какая-либо информация», — рассказывает Дарья. 11 сентября на портале «Активный гражданин» срок восстановления подачи горячей воды по-прежнему значился как 21 июля 2025 года.

По словам Дарьи, управляющая компания сообщила о новом переносе только после того, как Иван Быстрицкий провел свою шуточную акцию с раздачей горячей воды в бутылках, а заодно направил в прокуратуру, районную администрацию и «ТомскРТС» жалобы по поводу срыва всех сроков возвращения горячего водоснабжения в дома. 10 сентября Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным СК, проблема затронула более 400 многоквартирных домов и несколько социальных учреждений. Иван Быстрицкий объясняет, что горячей воды с мая нет в 14 детских садах и в 11 школах, а по примерным расчетам многомесячное отключение могло затронуть более четырех тысяч человек. «Сроки завершения работ неоднократно переносились, обращения в профильные структуры не помогли», — говорится в заявлении ведомства.

Воды нет, проводка не справляется

В 2025 году, по мнению местных жителей, Томск идет на рекорд — в сентябре воду все еще не дали, хотя летняя жара уже начала спадать, а жители квартир без горячей воды — мерзнуть.

«Жители очень недовольны и разочарованы отсутствием горячей воды, потому что уже пятый месяц пошел, мыться из тазиков очень неудобно, особенно семьям, где есть дети, которые часто гуляют, пачкаются. А сейчас уже осенний сезон начался, грязь, дожди, и горячая вода очень нужна», — рассказал RTVI Иван Быстрицкий.

Дарья добавляет к этому, что в хрущевках жители не могут поставить бойлер — по ее словам, для этого нет технической возможности.

«Поэтому все это время приходится мыть ребенка и самой мыться, условно, в тазике. Началась осень, дома стало прохладно — ночами за окном всего пять градусов, да еще и с утра нас бодрит холодная вода. Теперь и ребенок и я простужены», — жалуется Дарья.

Екатерина из дома по улице Артема вынуждена жить без воды с ребенком-инвалидом с 17 мая. Она добавляет, что в прошлом году, когда горячая вода пропала на несколько месяцев, она купила проточный водонагреватель — его поставить значительно проще, чем бойлер, который просто не влезает в маленькую ванную хрущевки.

«Проточный водонагреватель небольшой, но он очень много кушает электроэнергии. И если я включала воду, то я должна выключить буквально все электричество по всей квартире, иначе просто вырубает щитки. Проводка просто не справляется», — объясняет она.

В этом году проточный водонагреватель сломался, так что мать-одиночка снова вынуждена месяцами купать ребенка-инвалида в тазах, нагревая воду на плите. «У меня ребенок с орфанным заболеванием, мы не можем никак адекватно помыться дома — либо ездим к друзьям, либо в баню. Но так тоже нельзя жить все время. Даже помыть руки под горячей водой нам затруднительно», — говорит она.

Причем в окрестных городах, которые уступают Томску в размерах, таких проблем нет, говорит Екатерина. По ее словам, знакомые из соседнего Северска очень удивляются, когда узнают, что в административном центре региона люди вынуждены месяцами жить без горячей воды.

Ремонт по остаточному принципу

По словам Быстрицкого, томичи каждый год сталкиваются с многомесячными отключениями горячей воды. “В прошлом году в этом же районе не было воды три месяца, это тоже было нарушение. Тогда воду им дали только после моей жалобы в прокуратуру. В этот раз ситуация стала хуже. Причем в Кировском районе в основном дома либо пятиэтажные, либо девятиэтажные”, — объясняет Быстрицкий.

Особенно возмущает жителей Томска то, что с отключениями на несколько месяцев им приходится сталкиваться каждый год, но ситуация так и не становится лучше. По словам Ивана Быстрицкого, отсутствие горячей воды летом стало для горожан обыденностью, при этом сроки восстановления подачи регулярно переносят.

«У нас изношенные сети, все эти водопроводы давно не ремонтировали. А если говорить на чистоту, сейчас у нас, наверное, одна из самых некомпетентных администраций за все время — таких проблем с водой, вывозом мусора, дорогами и остальным не было уже очень давно. То есть томская администрация либо делает некачественные ремонты, либо делает его вообще только на бумаге», — говорит Быстрицкий.

АО «ТомскРТС», занимающееся ремонтом систем водоснабжения, в соцсетях отвечает жалобщикам одинаково: «В связи с тем, что на тепловых сетях города выявлено большое количество дефектов, бригады устраняют их в порядке очередности. Работы продлятся до конца сентября. В течение этого месяца по мере высвобождения бригад и техники с других объектов будут выполнены работы и возобновлено горячее водоснабжение по вашему адресу». Также в компании отчитываются, что сначала ремонтируют магистральные участки, от которых «запитаны целые районы», а потом бригады направляют на теплотрассы, «от которых запитаны единичные дома».

«Почему ремонт в районе Алтайской, Сибирской, Кулагина, Льва Толстого идет по остаточному принципу? Тут люди провинились в чем-то? Везде даты конкретные есть, как будто бы мнимый график намечен ввода, а у нас «по мере высвобождения бригад». Весь город подключим и до вас доберемся, получается?» — возмущаются жители “единичных домов” в соцсетях.

На вопросы о том, почему из года в год состояние теплосетей, на ремонт которых якобы уходит все лето, не меняется, поставщик услуг не отвечает. Местные жители отмечают, что активной работы над решением их проблемы не видно.

«У нас каждый раз сроки откладывают. При этом возле дома я наблюдаю, что все перерыто, все раскопано, но работников там я за все это время видела всего два раза», — рассказывает Екатерина RTVI.

В социальных сетях подрядчика «ТомскРТС» люди рассказывают об аналогичной картине, которую они видят в разных местах: трубы раскопаны, но работа не идет. «Все лето работали лишь бы как: пятидневка до 18:00, суббота и воскресенье — выходной, в жаркие дни мы не работаем, в дождливые — то же самое. Сегодня 4 сентября, и мы узнаем, что воду дадут 15 сентября, и то непонятно, дадут или опять что-то помешает, ведь на улице дождь. До каких пор все это будет продолжаться?» — пишут местные жители.

Людей также беспокоит, успеют ли действительно закончить работы к началу отопительного сезона, который в Томске уже близко: в прошлом году среднесуточная температура опустилась до восьми градусов тепла уже к середине сентября.

«Новый срок завершения ремонта — 30.09.25. Это означает, что когда среднесуточные температуры достигнут предельного уровня, у нас даже отопление не включат. Весь дом будет греть воду, а также сами квартиры, элетроприборами. Риск замыканий. В таких условиях бойлеры уже не спасут — печки в квартирах не предусмотрены. Город по сути уже в состоянии локальной ЧС», — пишут томичи.

Действительно, уже сейчас в Томске по ночам температура опускается до пяти градусов, а к концу сентября в городе обычно выпадает первый снег, рассказывает Дарья. В администрации Томска пока ссылаются только на то, что теплосети в городе сильно изношены, а «обязанность начать отопительный период не наступила по погодным условиям».