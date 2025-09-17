Подконтрольный выходцам из Чечни крупнейший российский производитель молочной продукции и детского питания — компания Health & Nutrition (H&N), по данным RTVI, проводит сертификацию своих молокозаводов на соответствие продукции стандартов “Халяль” (пища разрешенная к употреблению мусульманами). В свою очередь молокозаводы требуют уже от своих поставщиков привести сырое молоко и производственные процессы также в соответствие с халяльными стандартами.

Новое руководство российского холдинга H&N, в который два года назад вошли российские активы Danon, запустило процесс сертификации своих молокозаводов на соответствие их продукции халяльным нормам. Так недавно подобный сертификат, по данным RTVI, получил входящий в H&N самарский молочный комбинат «Самаралакто», который в свою очередь, потребовал от своих поставщиков сырья также пройти аналогичную процедуру.

На новые требования молокозавода, не называя его, впервые обратил внимание пару месяцев назад, популярный военкор Алексей Живов. Он выразил недоумение нововведением и опубликовал скан документа полученного поставщиками. В нем молокозавод просит получателя направить ему “протокол испытаний”, подтверждающий отсутствие “ДНК свиньи в поставляемом сыром молоке”, а также “официальное письмо за подписью руководителя предприятия, подтверждающее отсутствие запретных сырья и материалов (в соответствии с указанным ГОСТом) в применяемых при производстве моющих средствах, смазках, маслах и т.д.».

В этом же документе отмечается, что на молочном комбинате уже «проведена сертификация и введен в действие национальный стандарт производства пищевой продукции «Халяль» (ГОСТ Р 70401-2022). Он содержит в том числе “требования к процессам производства, упаковки, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции халяль» — подчеркивают авторы. Также в письме особо обращается внимание на пятый раздел “халяльного” ГОСТа, в соответствии с которым, предприятия производящие пищевую продукцию, должны использовать только “продовольственное сырье и материалы, соответствующие требованиям халяль”.

В 2022-м французская корпорация Danon заявила об уходе из России и ее активы по указу президента передали во временное управление Росимуществу. Управляющая компания позже была переименована в Health & Nutrition (H&N). В 2024 году Danone продало активы зарегистрированному в Татарстане ООО «Вамин Р» — после ее переименования в “Юнимилк”, компания подконтрольна бизнесмену Руслану Алисултанову, бывшему замглавы министерства сельского хозяйства Чечни. Он сейчас является председателем совета директоров H&N. Генеральный директор холдинга — Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова и бывший глава Минсельхоза Чеченской республики. H&N принадлежат 12 молокозаводов. Холдинг выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Даниссимо» и т.д. Помимо России, она поставляется в 11 стран, в основном входящих в СНГ, а также в Монголию. За первое полугодие 2025 года, компания выпустила 497 тыс. тонн продукции, из них поставки за рубеж составили 7,9 тыс. тонн. В 2024 году выручка H&N составила более 140 млрд. рублей. По данным национального ритейл-аудита NielsenIQ компания занимала 13,2% российского рынка.

По данным RTVI, H&N намерена провести процедуру халяльную сертификацию почти для всех молокозаводов . И как отмечают источники, процедура связана с расширением присутствия холдинга в Объединенных Арабских Эмиратах и других арабских странах. Для компании, которая намерена активно продвигаться на рынки Ближнего Востока, халяльный сертификат — “неотъемлемая часть стратегии” — отмечает источник.

Также стоит отметить, что летом этого года владелец и председатель совета директоров Н&N Алисултанов, подчеркивал, что «экспорт в страны Персидского залива и особенно в ОАЭ — это стратегически важное направление для нашего бизнеса”. По оценке топ-менеджера “рынок региона динамично развивается, а спрос на качественные молочные продукты растет. Для нас это не просто новые продажи, а возможность закрепить позиции российских брендов в премиальном сегменте».

В феврале 2025 года, холдинг уже получил международный сертификат «Халяль» GSO 2055-1:2015, дающий право поставок в страны Персидского залива. Сертификат был предоставлен Ялуторовскому молочному комбинату, расположенному в Тюменской области, и в список разрешенной халяльной продукции вошли ультрапастеризованное молоко, сливки и творог под брендом «Простоквашино» и сухое молоко. В июле аналогичный сертификат получил и входящий в холдинг Липецкий молочный комбинат — у него были сертифицированы творог, сметана и кефир под брендами «Простоквашино» и «БиоБаланс».

В обоих случаях сертификацию проводила компания «Галфтик-МЦСиС «Халяль» — совместная структура Международного центра стандартизации «Халяль» и органа сертификации GulfTIC из ОАЭ. О том, что процесс «халялизации» продукции, очевидно, должен затронуть большинство из двенадцати молочных заводов H&N, недвусмысленно заявлял и генеральный директор Якуб Закриев: «По итогам проведенной работы мы смогли наладить процесс по оценке соответствия нашей продукции и предприятий требованиям «Халяль», что позволит эффективно выполнять задачи по сертификации на наших других предприятиях».

Однако пока объемы поставок H&N на Ближний Восток минимальны: первая пробная партия в ОАЭ была в июне 2025 года и включала лишь одну паллету общим весом 700 кг — 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока торговой марки «Простоквашино», произведенных на тюменском заводе. «Пробная экспортная поставка стала важным этапом в развитии международного направления H&N и позволила компании заложить основу для логистических, финансовых и регуляторных процессов экспорта свежих молочных продуктов в ОАЭ», — сообщила пресс-служба холдинга.

В дальнейшем холдинг планирует поставлять в ОАЭ творог и сметану, йогурты «Простоквашино», «Растишка» и до конца 2025 года расширить ассортимент, нарастив объемы экспорта до 100-150 тонн. Для сравнения, как отмечал “Интерфакс” в 2024 году, холдинг произвел почти 950 тыс. тонн продукции. Большая часть ее традиционно потребляется внутри страны.

Также в ставке на новый рынок холдинг явно не учитывает стоимость затрат поставщиков для получения ими халяльной сертификации — они могут достигать 150 тысяч рублей. При этом конечная цена сертифицирования зависит от объема производства и сложности проверки. Как отмечают эксперты, прежде чем признать производство соответствующим мусульманским стандартам, проводится аудит всего процесса производства, начиная от анализа сырья на предмет наличия запрещенных компонентов, изучаются ветеринарные сертификаты и рецептуры, документы, подтверждающие происхождение кормов и добавок и т.д.

Весь процесс может занимать от двух недель до двух месяцев. После чего заявителю и выдается сертификат на один-два года. В случае если предприятие работает без нарушений, то оно может претендовать на сертификат с трехлетним сроком действия, но и в этом случае повторные проверки идут ежегодно.В то же время, эксперты подчеркивают: халяль-сертификация — процедура добровольная, закон не обязывает производителей ее проходить, однако вряд ли у поставщиков крупных региональных молокозаводов будет возможность выбора, если конечно они и дальше собираются поставлять свое сырье, а не выберут банкротство.

Оперативно получить комментарий у H&N не удалось.