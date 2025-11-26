Владимир Путин уже второй день находится с государственным визитом в Бишкеке, где он пробудет до 27 ноября. Едва ступив на киргизскую землю после перелета из Москвы, президент России столкнулся с торжественным гостеприимством принимающей стороны. Что визит Путина значит для Кыргызстана — в материале RTVI.

Встречали танцующие красавицы

Владимир Путин прилетел в аэропорт «Манас», где до 2014 года дислоцировались ВВС США, вечером 25 ноября. Гостя из Москвы сразу же у трапа президентского самолета встретил лично глава Кыргызстана Садыр Жапаров — с объятиями и долгим рукопожатием.

По оценкам местной прессы, Путин встречается со своим киргизским коллегой уже в десятый раз за последние четыре года. Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана 28 января 2021 года. В 2020-м он некоторое время исполнял обязанности главы государства после отставки пятого президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Встреча Путина в Кыргызстане поразила своим беспрецедентно пышным даже по привычным в Центральной Азии меркам восточного гостеприимства, сказал RTVI политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, визит президента России в Бишкек имеет «исключительно важное значение» для принимающей стороны, поскольку он проходит в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в Кыргызстане 30 ноября.

«Российскому гостю прямо у трапа его самолета были продемонстрированы все этнографические красоты Кыргызстана: танцующие красавицы, конные всадники, умельцы соколиной охоты, походные юрты, национальный киргизский оркестр, исполнявший русскую „Калинку-малинку“» — отметил собеседник RTVI.

На следующий день делегации из Кыргызстана и России собрались в здании администрации президента республики «Ынтымак Ордо», где их встречали военнослужащие, в том числе в национальных костюмах с копьями. Кортеж Путина по пути к государственной резиденции сопровождала конная кавалерия.

Затем президент России обратился к стоящей у здания роты почетного караула на киргизском языке: «Салам, аскер» (в переводе на русский: «Приветствую военных»).

Своим государственным визитом в столицу Кыргызстана за несколько дней до голосования Путин выразил «недвусмысленную поддержку» действующим киргизским властям, считает Аркадий Дубнов. Тем временем Путин и Жапаров могут снова встретиться уже совсем скоро: в декабре на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Итоги выборов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент Кыргызстана — прим. RTVI) чрезвычайно важны для нынешнего руководства республики», — подытожил Аркадий Дубнов.

По словам эксперта, Бишкек продолжит жить в режиме чрезвычайных мер по обеспечению порядка, введенных на время международных мероприятий, и после отъезда президента России из республики 27 ноября.

Незадолго до приезда Путина в Бишкек МВД республики сообщило о задержании десяти человек, обвиненных в подготовке массовых беспорядков после выборов. В их числе: Кадыр Атамбаев, сын экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, бывший начальник его охраны, два бывших депутата парламента страны, а также несколько предпринимателей. Некоторых из задержанных обвинили в приготовлениях к «насильственному захвату власти» в республике.

ОДКБ без Пашиняна

В то же время официальная повестка пребывания Путина в Бишкеке, по мнению Дубнова, выглядит вполне дежурной. Президент России уже провел двусторонние переговоры со своим киргизским коллегой, по итогам которых они подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, затрагивающее в том числе вопросы политики, торговли и миграции.

В своей речи в начале переговоров Путин назвал Россию ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана и заявил о росте российских инвестиций в республику. Любопытно, что в состав делегации России в Бишкеке, помимо высокопоставленных чиновников, вошли и бизнесмены, включая миллиардера Романа Абрамовича и главу «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова. В январе этого года Минфин США ввел санкции против киргизского «Керемет Банка», обвинив его в предполагаемом сотрудничестве с «Промсвязьбанком» в целях обхода антироссийских ограничений.

А 27 ноября президенту России предстоит принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке, где, как ожидается, будут утверждены переход председательства в организации на следующий год от Кыргызстана к России и плановая ротация на посту генерального секретаря ОДКБ.

Впрочем, саммит ОДКБ в Бишкеке пройдет не в полном составе. На мероприятии будет отсутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее решивший приостановить участие Еревана в организации. Тем не менее, как отметил Дубнов, Пашинян заранее предупредил, что не будет возражать против принимаемых на саммите документов.

По мнению собеседника RTVI, от саммита ОДКБ не стоит ожидать какой-то сенсации. Его участники будут обсуждать исключительно такие традиционные для организации области, как координация усилий в противостоянии религиозному экстремизму, терроризму и наркотрафику.