В середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера “Волгонефть”, перевозившие мазут. В Черное море попало около 4 тыс. тонн топлива. Экологи уже говорят о том, что эта авария стала самой серьезной экологической катастрофой XXI века. RTVI разбирался, какие последствия ждут экологию региона и его туристическую сферу.

Крупнейшая экологическая катастрофа XXI века

Танкеры “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По оценкам Минприроды, в море вылилось около 4 тыс. тонн мазута — загрязненным оказался участок побережья Краснодарского края от мыса Панагия до Анапы, позднее течением мазут стало относить к побережью Крыма, а часть разлившихся нефтепродуктов осела на дне.

“Впервые мазут разливается в таких больших количествах. С моей точки зрения, это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. То есть это беспрецедентное событие”, — заявил “Коммерсанту” руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Ликвидацией последствий этой экологической катастрофы преимущественно занимаются МЧС и волонтеры: тысячи человек со всей страны приехали в Анапу, чтобы очищать пляжи и спасать испачканных мазутом птиц.

МЧС России 21 января отчитывалось о том, что всего с момента аварии в акватории Керченского пролива собрали более 25 тонн нефтесодержащей воды, а на побережье Краснодарского края и Крыма — более 170 тыс. тонн замазученного песка и грунта.

В Госдуме пока не торопятся выяснять, что привело к экологической катастрофе: Депутаты от КПРФ на пленарном заседании 15 января потребовали разобраться в причинах разлива мазута и предложили думским комитетам по транспорту и по безопасности запросить у правительства и правоохранительных органов информацию, почему танкеры вышли в море, несмотря на запрет, и кто является их владельцами. Однако депутаты от партий “Единая Россия” и “Новые люди” заблокировали эту инициативу.

Мертвые дельфины и птицы

Одними из первых от разлива мазута пострадали морские обитатели. Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщал о 58 дельфинах, которые погибли в первые дни после аварии. Однако по словам исполнительного директора Совета по морским млекопитающим Дмитрия Глазова, в “Дельфе” никто не взялся определить причины гибели дельфинов, поэтому утверждать, что они погибли именно из-за разлива мазута, нельзя.

“Ежегодно гибнет значительное количество дельфинов и морских свиней (азовок) и много их выбрасывает на побережье. Гибнут из-за попадания в сети, из-за болезней и естественных причин. Никто не проводит круглогодичного мониторинга этих выбросов. Сейчас когда к побережью приковано пристальное внимание людей и посещаемость берега увеличилась в десятки раз, находят трупы, но сказать больше это среднего уровня или меньше невозможно — не с чем сравнить”, — объясняет он.

Другими жертвами экологической катастрофы стали птицы — в основном чомги, которые пачкались в мазуте в воде и на суше. Значительная часть волонтеров на анапском побережье занимается именно спасением птиц — их отмывают от мазута, лечат и отправляют на дальнейшую реабилитацию в различные центры и заповедники. По данным волонтерского штаба птиц, на 14 января из почти шести тыс. подобранных птиц погибли более 2,8 тыс. особей.

При этом экологи беспокоятся, что мазут может достигнуть заповедников, в которых обычно останавливаются перелетные птицы, в том числе Тамано-Запорожского заказника, озера Донузлав, Приазовского федерального заказника.

“Весной только в Тамано-Запорожском заказнике будет миллион птиц. Если это попадет на те процессы, которые будут происходить с мазутом при потеплении, ни один волонтерский штаб уже не справится. Сейчас речь идет о том, что максимум 10 тысяч замазученных птиц прошло через все руки — через Краснодарский край и Крым вместе, — а тогда вполне возможна ситуация, что такие цифры будут в день”, — говорит эколог Георгий Каваносян.

По словам Глазова, сильнее всего страдают виды, находящиеся в эпицентре разлива и в местах, куда распространились языки мазута. К ним относятся водоплавающие морские и пресноводные птицы, донные организмы, в том числе различные моллюски и ракообразные, а также некоторые особи территориальных видов рыб, которые привязаны к своему месту обитания.

“Отдельно нужно сказать, что существенный вынужденный ущерб наносят люди на побережье, которые вытаптывают прибрежную растительность, убирают значительные количества грунта и загрязняют побережье, образуя гигантское количество отходов одноразовой одежды, посуды и прочего. На месте нет ни сортировки этого мусора, ни его переработки”, — добавил Глазов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась, что в рыбе, добываемой в Краснодарском крае и Крыму, не обнаружено загрязнения нефтепродуктами, а качество воздуха в районе разлива мазута “находится в пределах допустимых норм”.

“Роспотребнадзор основывается на нормах для человека — предельно допустимых концентраций и других принятых стандартов. Для живых организмов, например дельфинов, человек никакие нормы не придумал и не знает, что для них является критичным, а что нет. Поэтому говорить, что после разлива море для его обитателей безопасно, нельзя. Мы видим сейчас сиюминутный эффект. Отложенный эффект сможем наблюдать на протяжении последующих, может быть, десятков лет”, — говорит Дмитрий Глазов.

Финансовая мотивация

Экологов и активистов также беспокоят объемы, в которых с анапских пляжей вывозят песок — из-за прошедших штормов мазутом оказались загрязнены несколько слоев. В некоторых местах, по словам Георгия Каваносяна, волонтеры уже дошли до грунта — там песка на пляжах практически не осталось. На Бугазской косе мощность песка всего 0,5-1 метр, в других местах — до трех метров, дальше начинаются подстилающие породы.

В анапском песке есть уникальная особенность — преобладание зерен кварца цитрина, который придает песку золотистый цвет, объясняет Каваносян. Заменить такой песок карьерным не получится — и дело не только в цвете, но и в его свойствах: карьерный песок легче сдувает ветром и смывает приливной волной. Именно поэтому массовый вывоз песка с пляжей может стать большой проблемой.

Каваносян отмечает, что, по разным оценкам, на пляжи Анапы выбросило до 1,5 тыс. тонн мазута. При этом было вывезено больше 150 тыс. тонн песка, хотя отправлять его на утилизацию было нецелесообразно, потому что содержание в нем мазута невелико.

“Непонятно, какая мотивация у людей, которые этим занимаются. Скорее всего это финансовая мотивация: чем быстрее и чем больше они утилизируют, тем больше удастся заработать. Поэтому уже были скандалы, люди останавливали вывоз чистого или практически чистого песка, потому что во многих местах действительно докопались до подстилающих пород”, — говорит Каваносян.

Руководитель фракции “Новые люди” в Госдуме Алексей Нечаев поднял этот вопрос на одном из заседаний парламента. “Трактора вывозят тоннами песок с мазутом. Там песка много, а мазута совсем чуть-чуть. Отчасти это происходит, потому что за вывоз и утилизацию платят по тоннажу, конечно, большой тоннаж лучше вывозить. Местным жителям и волонтерам это кажется издевательством. Потому что кто-то с утра до ночи просеивает песок, а кто-то вывозит почти чистый песок. Конечно, перебирать песок руками — это работа на годы. Нужна техника, но другая — то, что в народе называется сеялки», — считает депутат.

Чтобы спасти анапские пляжи, необходимы иные методы очистки песка — в некоторых местах его начали просеивать, даже появились единичные случаи применения специализированной техники для просеивания. Но глобально волонтерам и спасателям нужны новые методы. По словам Геогрия Каваносяна, оптимальный метод — нагревание песка не до 700℃, а до 300℃: при такой температуре летучие фракции углеводородов отделяются и их можно сжигать, а оставшийся песок с битумом — разделять.

“Сделать это несложно. Я могу собрать сам опытную установку, это просто. Этот метод официально использовался в том числе в Канаде, в США при разливах. Есть ли лицензии на этот метод у компаний, этого я не знаю. Но я думаю, что во время режима ЧС все делается по ускоренным процедурам — сначала дело, а потом бюрократия”, — говорит Каваносян.

Мина замедленного действия

В канун Крещения на Черном море ожидали шторм. Волонтеры и экологи опасались новых масштабных выбросов мазута и разрушения вала, построенного вокруг кормы танкера “Волгонефть 239”: она находится ближе к берегу, и оттуда уже начали откачивать мазут. Но худшего не случилось — вал уцелел, а новые выбросы были в основном точечными.

Тем не менее основная проблема сейчас состоит в том, что на дне Керченского пролива на глубине около 20 метров все еще лежат носовая часть “Волгонефти 239” и обе части разломившегося корпуса “Волгонефти 212”, считает эколог Георгий Каваносян. В них по-прежнему остается достаточное количество мазута — точный объем никто оценить не берется. Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов в эфире «Первого канала» заявил, что «Волгонефть 212» будут поднимать вместе с грузом, чтобы избежать утечек мазута при откачке под водой, однако точных сроков не назвал. «Принято решение по подъему затонувших фрагментов вместе с грузом. Технические детали сейчас будут уточняться», — заявил он.

“В январе в этом районе произошло два землетрясения. Сейсмологи говорят, что будет еще. Это мина замедленного действия, которая лежит на дне. И не ровен час снова потечет свежий мазут в акваторию Черного моря. Поэтому самая важная задача, задача номер один — это откачать мазут из всех частей танкеров. Подъем их со дна — это задача номер десять, потому что именно мазут наносит ущерб и окружающей среде, и курортному сезону, и рыболовству, и экосистеме”, — говорит Георгий Каваносян.

По словам эколога, пока стоит холодная погода, море будет выбрасывать все меньше мазута. “Ситуация изменится, когда начнутся летние температуры. Весь мазут, который лежит на глубинах до 15−20 метров, — а это прибрежная полоса шельфа возле Анапы, почти весь Керченский пролив и южный берег Керченского полуострова вплоть до Феодосийского залива, — весь мазут, который лежит на дне, начнет всплывать и растекаться. У него будет уменьшаться вязкость, он будет снова превращаться в жидкую фракцию. Это вызовет большие проблемы в летний сезон в Анапе и Керчи, если эти участки шельфа вовремя не убрать”, — объясняет он.

Из-за волн на море с приходом тепла будут образовываться водонефтяные эмульсии, которые могут доплыть даже до Босфора, считает Каваносян. Он отметил, что там концентрации будут не опасны для человека, а вот у анапского побережья и на южном берегу Керченского полуострова они могут представлять более серьезную угрозу.

“Поэтому я предполагаю, что с огромной долей вероятности, если мы не уберем шельф, то сезона в Анапе не будет, и не будет сезона на Керченском полуострове”, — предупреждает эколог.

Такой угрозы, правда, нет для остального Крыма и для побережья от Новороссийска до Сочи. Однако и там тоже нужно проводить тесты на наличие нефтепродуктов в воде.

По мнению Дмитрия Глазова, последствия разлива мазута непосредственно для моря будут зависеть не от человека, а от экосистемы — насколько быстро она сможет справиться с чужеродной органикой.

“А это, в свою очередь, зависит от того, как долго еще будет происходить разлив, куда его унесет течение, куда и на какой срок опустятся тяжелые фракции, как повлияет температура, сероводородный слой моря и так далее. Думаю, что сейчас никто не даст точных прогнозов, а если и даст, то они будут ложными на 99%”, — пояснил Глазов.