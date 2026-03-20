С 1 марта рынок такси в России начали переводить на локализованные автомобили. Привычные Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault пока остаются на линии, но при обновлении парка у перевозчиков будет куда меньше выбора. Участники рынка предупреждают: если список разрешенных машин не расширят, платить за реформу в итоге будут водители и пассажиры.

С марта в России заработала реформа такси: новые машины можно включать в региональные реестры, только если они произведены в России или имеют высокую степень локализации. Машины, внесенные в реестры раньше, могут работать и дальше. Для Калининградской области и Сибири действует отсрочка до марта 2028 года, для Дальнего Востока — до марта 2030-го.

Сейчас в перечне Минпромторга 22 модели шести брендов — Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO. Министерство уже пообещало расширить список за счет Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. Но даже после этого участники рынка не уверены, что выбор будет соответствовать реальным потребностям такси.

На четыре иномарки полторы отечественные машины

Парк такси по-прежнему во многом держится на иномарках. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала RTVI, что, по данным ФГИС «Такси», до 1 марта наиболее популярными марками в отрасли были Kia, затем автомобили АвтоВАЗа, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault. По данным «АльфаСтрахования» за январь—октябрь 2025 года, Hyundai Solaris и Kia Rio вместе занимали около 40% таксомоторного парка. В число самых распространенных моделей входили также Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

После 1 марта структура парка почти не изменилась — и это, по словам собеседников RTVI, ожидаемо. В среднем машина в такси служит от трех до пяти лет, а в удаленных регионах — до пяти-семи. То есть старые Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid или Renault Logan еще будут работать. Но когда их придется менять, у перевозчиков уже не будет прежнего выбора.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская рассказала RTVI, что, по прошлогоднему опросу организации, на четыре автомобиля европейской сборки в таксопарках приходилось две китайские машины и примерно полторы отечественные. По ее оценке, этот расклад пока заметно не изменился, но дальше именно закон о локализации будет определять состав нового парка. «Мы уже давно призываем разрешить использовать в такси все производимые в России марки авто, чтобы у перевозчиков был выбор», — говорит она.

Пока, по словам Лозинской, перевозчики скорее ждут, чем покупают. На рынке уже обсуждают возможное включение в перечень новых моделей Haval, Tenet, Jeland, а также в перспективе продукции «Автотора» и бренда Volga. Но до тех пор, пока список не расширен, «инвестиционная активность перевозчиков стоит на паузе», говорит она. По ее словам, 1 марта рынок не увидел кризиса, однако позже последствия закона могут стать заметнее, если для отрасли не появятся меры поддержки — например, субсидированный лизинг.

Удар по самозанятым и таксопаркам

Для перевозчиков вопрос не в самом факте замены машины, а в том, сколько такая замена будет стоить. В такси автомобиль — это актив, который потом нужно продать. Зарипова объясняет, что таксопарки изначально закладывают в экономику не только цену покупки и эксплуатации, но и ту сумму, которую смогут выручить через несколько лет на вторичном рынке. Если к этому добавляются обязательная окраска кузова или другие специальные требования, ликвидность машины падает: продать ее сложнее, а денег дают меньше.

Особенно чувствительны к изменениям самозанятые водители. По словам Зариповой, они работают на личных машинах и вкладывают в эту работу собственные, часто семейные деньги. У них меньше возможностей взять кредит или оформить лизинг, чем у компаний, а значит любая новая обязанность бьет по ним сильнее. И речь идет не о небольшой группе: осенью 2025 года Минтранс сообщал, что в региональных реестрах такси около 850 тыс. записей, а на начало марта 2026 года во ФГИС «Такси» числилось около 281 тыс. самозанятых водителей — примерно пятая часть рынка.

Но и таксопаркам, по словам собеседников RTVI, не легче. Зарипова напоминает, что на отрасль одновременно давят дорогие кредиты и лизинг, высокая стоимость топлива, ремонта и обслуживания. Существенными остаются и страховые расходы: только ОСАГО для крупного парка может обходиться в сотни тысяч рублей в месяц. На этом фоне список разрешенных машин становится одним из факторов себестоимости поездки.

Отечественное — слишком дорого

Отдельный вопрос — насколько машины из перечня вообще подходят под работу в такси. Зарипова говорит, что часть моделей либо почти не используется в городских перевозках, либо оказывается слишком дорогой для экономики такси. Особенно сложно, по ее словам, заменить автомобили в бизнес- и премиум-сегменте, а также минивэны.

Состав самого перечня тоже показывает, насколько узким пока остается выбор. После мартовского обновления в нем осталось 22 модели: семь автомобилей Lada, шесть «Москвичей», три Evolute, три Voyah, две модели Sollers и электрокроссовер UMO 5. Из списка, наоборот, убрали УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также два электромобиля Evolute. Для массового рынка такси это означает, что формально разрешенных машин стало больше, но далеко не все из них подходят для повседневной городской работы по цене, классу и стоимости обслуживания.

На рынке уже обсуждают и стоимость владения отдельными локализованными моделями. В октябре 2025 года аналитики НАПИ оценивали трехлетнюю эксплуатацию Lada Vesta в такси почти в 4 млн рублей, а стоимость километра пробега — в 11,09 рубля. В феврале 2026 года то же агентство сообщало, что стоимость владения Lada Vesta в 2025 году выросла на 8%.

При этом крупные игроки пока тоже говорят прежде всего об отложенном эффекте. В конце февраля «Яндекс Такси» заявлял, что не ждет немедленного роста цен только из-за старта закона, но еще осенью предупреждал: если предложение машин сузится, это неизбежно будет давить на тарифы. В этом смысле участники рынка спорили не о том, будет ли скачок 1 марта, а о том, насколько дорогой окажется следующая волна обновления парка.

Именно поэтому собеседники RTVI рассуждают о более позднем эффекте нововведения. Уже работающие Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault еще будут выходить на линию. Но когда их начнут массово менять, рынок столкнется с более узким выбором, дорогим обновлением и нехваткой привычных моделей в отдельных сегментах.

Если перечень разрешенных машин действительно расширят, а для перевозчиков появятся инструменты поддержки, отрасль, вероятно, пройдет этот переход спокойнее. Если нет, дополнительная нагрузка ляжет сначала на парки и водителей, а затем, как считают участники рынка, и на цену поездки для пассажира.