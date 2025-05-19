В Тверском суде Москвы стартовал процесс по делу финансового бутика «Анкор Инвест», обратил внимание RTVI. Шестеро подсудимых обвиняются в создании преступного сообщества и хищение у сотни клиентов более 2 миллиардов рублей. Среди потерпевших вратарь московского “Локомотива” Маринато Гильерме и известный политолог Борис Орлов. RTVI рассказывает, как деньги инвесторов валялись в мешках на даче в Серебряном Бору и где сейчас организаторы “пирамиды”.

Начало процесса буксует

Расследование деятельности «Анкор» продолжалось шесть с половиной лет. Изначально расследованием дела занималось управлении УВД СЗАО, однако впоследствии оно было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве

15 апреля Тверской райсуд планировал провести первое предварительное заседание, обсудить в закрытом режиме все процессуальные моменты и выйти в открытый процесс. Однако ни одного судебного слушания за месяц провести не удалось — первое заседания сорвалось из-за неявки почти половины из шестерых обвиняемых, на второе не явился один из адвокатов. Очередная попытка назначена на 22 мая. В суде, по данным RTVI, защита подсудимых будет настаивать на возврате дела обратно в прокуратуру на доследование. Такая тактика связана не только с недочетами следствия, но и с желанием потянуть время в надежде на истечение сроков давности.

Впрочем, председатель комитета кредиторов компании «Анкор Инвест» Дмитрий Пронюшкин пока настроен оптимистично и надеется, что дело затянуть не удастся. Он рассчитывает, что все виновные в итоге понесут заслуженное наказание «в соответствии с принципом неотвратимости». При этом, посетовал он в разговоре с RTVI, никто из обвиняемых «не горит желанием» возмещать потерпевшим ущерб. «А зря”, — добавил Пронюшкин и процитировал наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова: «Победа будет за нами».

Еще несколько потерпевших рассказали RTVI, что рассчитывают на то, что в финале судебного процесса все виновные получат справедливое наказание. Относительно возмещения ущерба один из пострадавших заметил, что прежде всего обвинение и суд должны будут определиться, кто именно будет платить. Другой пострадавший согласился с тем, что арестованного имущества тех фигурантов, которые находятся на скамье подсудимых, вряд ли хватит.

Политолог Дмитрий Орлов, также получивший в деле статус потерпевшего, рассказал RTVI, что он планирует активно участвовать в судебном процессе. По его словам, если обвиняемые так и не возместят ущерб, потерпевшие и истцы будут настаивать на максимально жестком приговоре для них и удовлетворении иска о возмещении вреда. При этом вероятность возмещения ущерба по делу он оценил как «весьма значительную».

Кто на Кипре, кто в Испании

Самих подсудимых в данном процессе шестеро — Владимир Михайлов, Антон Лаптев, Рафаэль Гамбарчаев, Изатилло Джураев, Денис Ботников и Антон Кулагин. Всех их обвиняют в хищении средств инвесторов (ст.159 УК), а также в участии в организованной преступной группе (ОПС) и в руководстве ее структурными подразделениями (ст.210 УК РФ). Лаптев — выпускник Академии экономической безопасности МВД РФ, Джураев окончил Финансовую академию при правительстве РФ, Гамбарчаев был главой департамента по привлечению VIP-клиентов, а в 2021 году сам сдался полиции, узнав о идущем расследовании.

Лидером преступного сообщества следствие считает бывшего совладельца банка «Актив» и основателя брендов «Смак», «Довгань» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. А его ближайшими помощниками — финдиректора Ирину Корытину, главу службы безопасности “Анкора” Александра Лазебу и исполнительного директора Владимира Михайлова. Трое из них скрываются за границей. Лиллевяли в 2020 году был задержан в США за нарушение миграционного законодательства и депортирован в Эстонию, так как к этому моменту бизнесмен сменил фамилию и в новом эстонском паспорте значился уже как Герман Хайнман, что автоматически делало его недоступным для розыска Интерполом.

Точно так же дело обстоит и с Корытиной. Знакомый с материалами дела источник RTVI рассказал, что ее местонахождение следственным органам известно. Дело в том, что параллельно с уголовным делом, в арбитражном суде Москвы уже длительное время идут тяжбы между кредиторами «Анкор Инвеста» и компаний, где фигурирует и Корытина. По этим тяжбам она присылала в суд документы со своей позицией, где открыто указывала свой адрес на Кипре. Однако ее экстрадиции, судя по всему, российским правоохранительным органам пока добиться не удалось. Что касается Лазебы, то он, по некоторым данным, находится в Испании.

Таким образом, на скамье подсудимых из топ-менеджмента компании оказался лишь Михайлов. «Михайлову, если вы обратите внимание, вменяется именно организация преступного сообщества», — уточняет один из потерпевших. Но, по словам потерпевших, с которыми пообщался RTVI, и остальные подсудимые вовсе не случайные люди.

Как это работало

Финансовая пирамида «Анкор Инвест» и возникшая чуть позднее GL Finance — (название образовано от инициалов Германа Лиллевяли), судя по материалам дела, действовала пять лет: с 2013 по 2018 годы. Следователи установили, что Лиллевяли создал финансовую пирамиду под видом инвестиционного бизнеса, в котором, как он полагал, большинство людей практически не разбираются, и замаскировал его под «предоставление услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами»

Офис «Анкор Инвеста» располагался на Никольской улице, в сотне метрах от Кремля. GL Financе базировалась на Большой Полянке. Вскоре после запуска финансовой пирамиды открылся офис и на Авиационной улице в элитном ЖК “Алые паруса”, а в 2014 годах “Анкор” вышла на международный уровень — офисы появились в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.

Клиентами «Анкор Инвеста» были состоятельные люди. Среди них оказались не только политолог Дмитрий Орлов, но и, например, как писал «Коммерсант», бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме и топ-менеджеры «Русала». СМИ также упоминали в числе вкладчиков и кинорежиссера Никиту Михалкова, однако опрошенные RTVI потерпевшие сказали, что в материалах дела этой фамилии не видели.

Менеджеры «Анкор Инвеста» уверяли своих клиентов в том, что в работе используют созданную Лиллевяли «математическую модель», которая гарантирует ежегодный доход 10-12% в валюте. На первоначальном этапе минимальный взнос для инвестора составлял $100 тыс., а затем был увеличен до $200 тыс. Менеджеры компаний Лиллевяли рассказывали клиентам, что их деньги будут вложены в акции крупных зарубежных компаний компаний, таких как Apple, General Electric, Nike и пр.

Судя по материалам дела, изначально, как в случае с большинством финансовых пирамид, деньги вкладчикам в нее действительно какое-то время выплачивались. Многие из них, как следует из их показаний, были даже довольны процентами и говорили, что состояние их инвестиционных счетов «не могло не радовать». Однако в середине 2017 года клиенты «Анкор Инвеста» перестали получать свои выплаты, а также не смогли вернуть уже вложенные деньги.

Следователи выяснили, что инвестиции клиентов выводились на счета организаторов схемы в США, и доступ к ним имели только Лиллевяли и Корытина. Кроме того, как рассказывала на допросе одна из свидетелей — экс-помощница финдиректора «Анкор Инвеста», наличность, которую организаторы пирамиды также принимали от клиентов, хранилась в доме Лиллевяли в Серебряном бору. Из нее, в частности, по словам свидетелей, выплачивалась и «черная зарплата» сотрудникам компании.

В первоначальной версии обвинения в качестве похищенного фигурировала сумма в 1,5 млрд рублей. На момент направления дела в суд она выросла еще на более чем 500 млн рублей.