Китайские производители электромобилей скоро столкнутся с высокими тарифами на европейском рынке, против которых выступала Германия. Причиной стало расследование Еврокомиссии, которая считает, что китайский автопром демпингует в Европе благодаря субсидиям своих властей. Пекин уже пригрозил Брюсселю ответными мерами. Подробнее о конфликте интересов Евросоюза и Китая, который может запустить торговую войну между крупнейшими экономиками, — в материале RTVI.

Пошлина до 45%

4 октября страны Европейского союза (ЕС) поддержали предложение Европейской комиссии (ЕК) ввести дополнительные пошлины на импорт недорогих и популярных аккумуляторных электромобилей китайского производства. Новые тарифы призваны компенсировать влияние субсидий китайских электромобилей, помочь европейской автомобильной промышленности и сократить разрыв в ценах между китайскими и европейскими компаниями.

Как ожидается, антисубсидиарные пошлины дополнят существующую ставку в 10% и будут действовать не менее пяти лет. Тарифы в отношении произведенных в Китае электромобилей меняются в зависимости от бренда и уровня сотрудничества с Еврокомиссией, которая утверждает, что Пекин субсидирует свой автопром «несправедливым образом». Новые ставки выглядят следующим образом:

Tesla: 7,8%

BYD: 17%

Geely (владелец шведского Volvo): 18,8%

SAIC (производит популярный в Европе электромобиль MG): 35,3%

Другие китайские производители электромобилей, сотрудничавшие с ЕК: 20,7%

Другие китайские производители электромобилей, не сотрудничавшие с ЕК: 35,3%

При этом Брюссель заверил, что продолжит переговоры с Пекином до 30 октября 2024 года, чтобы найти согласованное решение. В диалоге особенно заинтересована Германия, которая опасается, что ответная реакция Китая может нанести урон ее экономике.

В июле 2024 года Еврокомиссия впервые ввела временные дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей. Тогда они коснулись трех брендов: в отношении BYD ставка была 17,4%, Geely — 19,9%, а SAIC — 37,6%. В итоге после переговоров тарифы остались, но стали чуть меньше.

Кто как проголосовал

Большинство стран-членов ЕС по вопросу введения пошлин на китайские электромобили решили воздержаться, передает Euronews со ссылкой на дипломатов.

10 — «за»: Болгария, Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Нидерланды и Польша (45,99% населения ЕС).

12 — воздержались: Бельгия, Чехия, Греция, Испания, Хорватия, Кипр, Люксембург, Австрия, Португалия, Румыния, Швеция и Финляндия (31.36% населения ЕС).

5 — против: Германия, Венгрия, Мальта, Словения и Словакия (22.65% населения ЕС).

Такие же цифры, но без уточнения названия стран, приводит Financial Times. Большое количество воздержавшихся отражает давние сомнения в том, как именно Европа должна противостоять Китаю, полагает Euronews.

Евросоюз решил ввести пошлины на китайский автопром после соответствующего решения США — в мае 2024 года, в ответ на рост китайского экспорта электромобилей, президент Джо Байден увеличил тарифы на импорт всей продукции китайского автопрома с 25% до 100%. Тогда он мотивировал это защитой американских производителей от «нечестной торговой практики Китая».

Расследование Брюсселя и реакция Пекина

Еврокомиссия начала расследование подозрений в недобросовестной конкуренции со стороны китайского автопрома в 2023 году. Чиновники заявили, что Пекин получает выгоду от «недобросовестного» субсидирования китайских автопроизводителей и их поставщиков в виде дешевой земли и кредитов от китайских банков.

По мнению европейцев, китайский автопром пользуется государственными субсидиями, что позволяет экспортерам демпинговать на европейском рынке и наносит экономический ущерб европейским производителям.

В ответ Китай упрекнул Евросоюз в растущем протекционизме, нарушении принципов рыночной экономики и правил международной торговли. Пекин пригрозил принять ответные меры в виде пошлин на импорт коньяка из ЕС, а также расследований в отношении импорта свинины и молочных продуктов, которые могут привести к новым ограничениям в торговле.

Германия была против

Самым главным противником введения пошлин в отношении Китая была автомобильная держава Европы — Германия. Ее автомобильная промышленность в большой степени зависит от китайского рынка. Например, незадолго до голосования по вопросу электромобилей немецкие автопроизводители Volkswagen и BMW призвали немецкие власти выступить против нового тарифного плана ЕС.

Голосовать против пошлин призывал и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Он отмечал, что Германия не может соглашаться на потенциальную торговую войну с Китаем. За продолжение переговоров с китайцами выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Тот факт, что Евросоюз в итоге согласился ввести дополнительные тарифы, может говорить об уменьшающемся влиянии Берлина на Брюссель, предполагает Euronews. Вместе с тем это решение показывает одобрение политики председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении Китая.

Спор вокруг пошлин на китайские электромобили стал редким случаем, когда глава высшего исполнительного органа Евросоюза и в то же время уроженка Германии отстаивала позицию, противоположную той, которой придерживается ее родная страна, отмечает телеканал.

Стремительный рост

Доля электромобилей китайского производства на европейском рынке достигла 11% в июне 2024 года, сообщало агентство Bloomberg. Китайским компаниям удалось занять такую нишу всего за несколько лет — как следует из данных Европейской ассоциации производителей автомобилей, в 2020 году доля электромобилей из Китая не превышала и 2,9% на рынке ЕС.

Большинство электромобилей, собранных в Китае для импорта в Евросоюз, приходится на продукцию западных производителей — Tesla, BMW, Renault. При этом в Еврокомиссии ожидают, что доля китайских моделей электромобилей на европейском рынке может достичь 15% уже в 2025 году.