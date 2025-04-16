В начале мая Еврокомиссия намерена представить поэтапную стратегию по отказу от всех российских энергоносителей к 2027 году. В Евросоюзе продолжают закупать российский газ и после 24 февраля 2022 года, однако за последние годы заметно увеличился импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Как Брюссель подходит к вопросу энергетической безопасности и кто сколько газа поставляет в страны Евросоюза — в материале и инфографике RTVI.

Энергетическая дилемма Евросоюза

Европейский союз обязался полностью прекратить импорт российских энергоносителей к 2027 году в ответ на начало полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной. В настоящее время в ЕС действует запрет на импорт всего российского угля и на 90% импорта российской нефти, но широких санкций против российского газа еще не последовало.

Европейская комиссия пообещала представить план по отказу от российских ископаемых 6 мая. Однако публикация этой стратегии переносилась уже дважды, отмечает Reuters.

По словам источников агентства, на планы европейцев повлияла непредсказуемая тарифная политика американского президента Дональда Трампа. В 2024 году США — «надежные партнеры» европейцев, как их представляют на сайте Европейского Совета, — были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Financial Times, что «дорожную карту» с новыми ограничениями в отношении России опубликуют через «три-четыре недели», то есть в первой половине мая.

Как пишет издание, в Брюсселе опасаются того, что план могут заблокировать Венгрия и Словакия — главные импортеры российского трубопроводного газа, который поступает им через «Турецкий поток». Чтобы газовые санкции вступили в силу, необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС.

В других европейских странах также не намерены одобрять полные ограничения поставок российского СПГ — по крайней мере, до тех пор, пока не будут обеспечены альтернативные поставки. Наряду с этим, как сообщает Reuters, некоторые руководители крупных европейских компаний не только выступили за диверсификацию импорта энергоносителей, но и даже допустили частичное возвращение поставок российского газа.

В то же время Еврокомиссия начала изучать правовые варианты отказа от долгосрочных газовых договоров с российскими компаниями, пишет FT. В частности, Брюссель рассматривает возможность применения пункта о «форс-мажоре», чтобы расторгнуть контракты без крупных штрафных санкций. Ранее «Газпром» столкнулся с судебными тяжбами против европейских предприятий из-за обвинений в нарушении обязательств как с одной, так и с другой стороны.

Впрочем, полному отказу от российского газа есть альтернатива: европейский исследовательский центр Bruegel предложил взамен этого ввести на топливо пошлины. По мнению аналитиков, такой шаг принесет Евросоюзу доход и заставит российских поставщиков снизить цены. Кроме того, эту меру будет легче одобрить в рамках всего ЕС — для этого требуется поддержка большинства государства-членов блока, а не всех сразу.

Что показывают цифры

Поставки российского газа в Евросоюз сократились с 2021 года почти втрое, следует из данных Еврокомиссии. При этом в 2024 году Россия была вторым поставщиком газа в ЕС после Норвегии: на импорт российского газа — как через трубопровод, так и в сжиженном виде — пришлось чуть менее 19% от общего объема.

Вместе с тем Евросоюз оставался главным покупателем российского газа с 5 декабря 2022-го по конец февраля 2025 года, утверждает расположенный в Финляндии Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). По его оценкам, за этот период ЕС закупил 50% от всего российского экспорта СПГ и 38% от российского экспорта трубопроводного газа.

По данным CREA, пять основных импортеров российского ископаемого топлива в ЕС за март 2025 года — это Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия. Вместе с тем энергоносители не обязательно используются именно в этих странах: например, часть российского СПГ может поставляться из портов в другие европейские государства, не имеющие выход к морю.

Импорт Евросоюзом всего ископаемого топлива из России в 2024 году даже превысил объем финансовой помощи, направленной блоком Украине за тот же период, утверждает CREA. Организация отмечает, что с февраля 2024-го по февраль 2025 года ЕС заплатил России за нефть и газ €21,9 млрд, а на поддержку Киеву выделил €18,7 млрд.

Согласно информации Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года Евросоюз направил Украине помощь общей суммой в почти €144 млрд (включая €1,5 млрд, полученных за счет замороженных российских активов). Общие мировые доходы России от продажи энергоносителей только в 2024 году, по оценкам CREA, достигли €242 млрд.

Как следует из данных статистической службы Евросоюза Eurostat, за последние три года страны-члены блока часто закупались газом из России именно в преддверии отопительного сезона. Более того, в четвертом квартале 2024 года доля импорта российского газа в ЕС увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Так, доля России в импорте СПГ в ЕС выросла с 11% в четвертом квартале 2022-го до 14% в аналогичном квартале 2023-го и затем до 22% в том же квартале 2024 года. При этом доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась: в четвертом квартале 2022-го она составила 24%, в аналогичном квартале 2023-го — 14%, в том же квартале 2024 года — 22%.

Однако, как прогнозирует Reuters, доля импорта российского газа в ЕС в этом году может упасть ниже 10% — в основном из-за прекращения срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной с 1 января 2025 года. Теперь российский трубопроводный газ поступает в европейские страны только через «Турецкий поток», а остальной газ поставляется на судах в европейские порты в сжиженном виде.

Заменит ли Европе американский газ российский

Сжиженный природный газ из США стал политически значимым товаром Вашингтона в рамках тарифной войны Дональда Трампа. Американский президент ранее заявлял, что его администрация нацелена продавать больше энергоносителей в ЕС, чтобы устранить торговый дефицит с блоком.

Вместе с тем в Европе опасаются, что зависимость от американского газа может стать таким же уязвимым местом, как и зависимость от российских энергоносителей, подчеркивает Reuters. Высокопоставленный европейский дипломат допустил в беседе с агентством, что Вашингтон вполне может использовать американский СПГ в качестве рычага в отношениях с Евросоюзом.

Несмотря на это, именно американский газ рассматриваются европейцами как очевидная замена российскому топливу. О том, что ЕС может рассмотреть такую возможность, говорила еще в ноябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен.

Импорт СПГ из США в Евросоюз уже превысил объемы поставок российского газа в первом квартале 2025 года, пишет Euractiv со ссылкой на исследовательский центр Bruegel. Таким образом США становятся вторым по величине поставщиком газа в ЕС, обогнав Россию.

Накануне Международное энергетическое агентство допустило, что в 2025 году европейским странам придется импортировать рекордные объемы СПГ, чтобы заполнить свои газовые хранилища к грядущей зиме. Как следует из отчета организации, уже в первом квартале этого года импорт СПГ в Европу увеличился более чем на 20%, а за весь год, по прогнозам агентства, он вырастет на 25%.