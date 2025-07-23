Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4 на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле. Оружие, произведенное турецким оборонным гигантом Roketsan, в местных СМИ окрестили «новой жемчужиной» национального ВПК. Какими характеристиками обладает эта ракета и кто еще в мире входит в гиперзвуковой клуб, к которому присоединилась Анкара, — в материале RTVI.

Следуя наказу Эрдогана

Гиперзвуковая ракета наземного базирования Tayfun Block-4 разработана на базе баллистической ракеты малой дальности Tayfun («Тайфун»). Технические характеристики первого турецкого гиперзвукового оружия следующие: высота — 10 м, вес — 7200 кг, диаметр — 938 мм.

В заявлении корпорации Roketsan говорится, что Tayfun Block-4 может бить по стратегическим целям, таким как системы ПВО, пункты управления, склады боеприпасов и другие критически важные военные объекты. Информация о дальности поражения Tayfun Block-4 в турецких СМИ разнится: Türkiye Today сообщает о 800 км, а Hürriyet пишет о 1000-2000 км.

Дальность полета ракеты «Тайфун», ставшей основой для Tayfun Block-4, составляет больше 280 км, следует из брошюры самой турецкой оборонной компании. А после первого тестового пуска этой ракеты в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она пролетела 561 км.

Торжественная презентация Tayfun Block-4 состоялась спустя несколько месяцев после заявления Эрдогана о том, что Турция намерена пополнить свой арсенал ракетами с дальностью полета до 800 км и ускорить разработку ракет с дальностью от 2000 км. Еще раньше турецкий президент говорил, что Анкара планирует создать собственную многоуровневую систему ПВО под названием «Стальной купол», в котором читается отсылка к израильскому «Железному куполу».

Турция в последние годы значительно вложилась в собственную оборонную промышленность, снизив зависимость от внешних поставщиков вооружений. Как подчеркивает Milliyet, новая гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4 создана в рамках усилий Анкары по наращиванию своего регионального и глобального оборонного потенциала.

«Эксперты подчеркивают, что Tayfun Block-4 укрепит политику сдерживания со стороны Турции и может повлиять на стратегический баланс сил, особенно в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Более того, экспорт этой ракеты может повысить конкурентоспособность продукции турецкой оборонной промышленности на международном рынке», — говорится в статье турецкой газеты.

Что такое гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковым называют высокотехнологичное оружие, скорость которого превышает 5 махов (около 6120 км/ч), что в пять раз быстрее скорости звука. Более того, оно на этой скорости маневрирует во время полета, что существенно затрудняет его отслеживание и перехват. К гиперзвуковому оружию обычно причисляют гиперзвуковые планеры или гиперзвуковые крылатые ракеты.

Однако, по мнению аналитиков, которое приводит CNN, гиперзвуковой скорости достигают во время полета почти все баллистические ракеты, тем более, когда пикируют на цель. Из-за этого нередко возникают споры, какое оружие действительно можно называть гиперзвуковым, а какое — нет. Такая дискуссия, например, ведется вокруг иранской ракеты Fattah-1, которую Тегеран представил в 2023 году как гиперзвуковую.

Какие страны владеют гиперзвуковым оружием

Благодаря презентации ракеты Tayfun Block-4 Турция вошла в гиперзвуковой клуб, в авангарде которого находятся Россия, США и Китай.

У Москвы на вооружении стоит такое гиперзвуковое оружие, как крылатая ракета «Циркон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и ракетный комплекс «Авангард», у Вашингтона — баллистическая ракета Dark Eagle, у Пекина — беспилотник DF-ZF, баллистические ракеты DF-27 и DF-41, а также противокорабельная баллистическая ракета YJ-21.

По данным статистической организации World Population Review, всего 11 государств в мире разработали гиперзвуковое оружие или занимаются его разработкой. В число таких стран, помимо России, США и Китая, входят Франция, Индия, Великобритания, Япония, Южная Корея, КНДР, Иран и Бразилия. Технологию гиперзвукового вооружения также изучают в Германии и Австралии, добавляет Bloomberg.